На днях в наш регион в очередной раз приезжали посредники из Минской группы по урегулированию карабахско-азербайджанского конфликта. Хорошо, конечно, что они приезжают, что-то обсуждают, что-то предлагают и т.д. Все же это лучше, чем война между двумя соседними народами. Тем более непонятно, за что воюет один из этих народов, если эта земля и исторически и фактически является Родиной соседа — арцахских армян. В предыдущей статье (см. Регнум: «Неправомерные споры о Карабахе (Арцахе) от 20 октября 2016 г.) я писал о том, что исторически Арцах (Карабах) никогда не принадлежал Азербайджану, за исключением тех 67 лет с 1921 г. по 1988 г.г., когда НКАО был в составе Азербайджана. Логика оппонентов из соседней республики такова: Ибрагим-хан был азербайджанцем по национальности, значит, Карабахское ханство было азербайджанским ханством. Да не было это ханство азербайджанским, а было персидским, как и все остальные ханства, которые были на территории, ныне принадлежащей Республике Азербайджан.

Флаг Нагорно-Карабахской Республики

Если следовать этой ущербной логике, то немало византийских императоров имели армянское происхождение, но это не дает нам повода кричать на каждом углу, что Византийская империя — это армянские земли. А в 80-ые годы 20 века губернатором самого богатого штата США Калифорнии был армянин Джордж Докмеджян и что, армяне должны были считать этот штат Арменией? А ныне мэром Лондона является этнический пакистанец, но от этого Лондон не стал считаться пакистанской землей.

Логика у нынешних азербайджанцев простая. Раз уж эти территории принадлежат сейчас Республике Азербайджан, то все эти земли априори являются их землями, а тем более если там ханом (наместником — правителем) был азербайджанец, то это уж точно их земли. Хотя, повторюсь, ни исторически и никак иначе эти ханства не принадлежали Азербайджану по той простой логике, что Азербайджан — молодое государство, созданное в 1918 г. благодаря турецкой армии. Никакие апелляции к истории не выдерживают никакой критики, и не дают повода вводить в заблуждение собственный народ. С современными азербайджанскими горе-историками все более или менее понятно: они в поте лица отрабатывают свой хлеб насущный, выполняя госзаказ и доказывая тем самым свою «автохтонность». Хотя помнится, что в недавнем прошлом они искали свои корни то у мидийцев, то в Шумерском царстве, то у Кавказских албанцев и даже наши хач-кары назвали своим «хач-дашем». Но все эти исторические аллюры, к счастью, ни к чему не привели, уж больно они пытались уйти в прошлое, что, по определению, ну никак не вписывалось в их недавнее, по меркам истории, пришествие на эти земли. Так вот, если их логика по отношению к Карабахскому ханству более или менее понятна, хотя речь все же идет об исторической армянской области Арцах, то совсем нам непонятна логика нынешних миротворцев из ОБСЕ в лице представителей США, России и Франции. Интересно, чем они руководствуются: принципом историзма, или фактической логикой новейшей истории? Если апеллировать к истории, то Арцах, причем и нагорный и низинный, — это древняя армянская земля. Если говорить о фактической логике новейшего времени — то это Республика Арцах, которая отстояла свою независимую государственность двумя войнами с современным Азербайджаном: в начале 90-х годов 20 века и в апрельской войне 2016 года, т. е. в 21 веке. Другой истории и другой логики просто не существует. Если страны — сопредседатели Минской группы ОБСЕ — США, Россия, Франция — в качестве истории и фактической логики берут за основание столь короткий промежуток времени, как-то, с 1921 года (передачу Карабаха Азербайджану ЦК РКП (б) в 1921 г.) и до 1988 г., когда НКАО фактически вышла из состава Азербайджанской ССР, а с 1991 г. по итогам всенародного референдума объявила себя независимым государством, то, действительно, непонятен их ни исторический, ни логический подходы к разрешению данного конфликта. Если уважаемые посредники считают, что нам надо вернуться к логике и истории советского периода и, отталкиваясь от этого, решить данный конфликт, то вначале они должны восстановить СССР как государство, а потом объявить азербайджанцам и армянам, что они должны в этом государстве мирно и дружно жить вместе. Тогда и будет логичным подход и их методология решения карабахско-азербайджанского конфликта, и даже понятна будет их логика возвращения всех беженцев в места их бывшего проживания. Только не будет понятна одна важная деталь: кто из посредников даст гарантии, что не будет больше сумгаитских, бакинских, кировабадских и других армянских погромов и резни по национальному признаку, т. е. геноцида? Кто из них даст эти гарантии, если такое государство, как СССР, не смогло дать этих гарантий своим гражданам?

Напомним уважаемым международным чиновникам, что в период бытности СССР в Азербайджане был геноцид армянского народа в Сумгаите, Баку, Кировабаде и других городах этой советской социалистической республики, оттуда еле унесли ноги остатки армян при помощи советских войск, а потом начались выселения азербайджанцев из Армении и НКАО. Это было великим переселением двух народов, принесшим много горя и бед этим народам. Далее Азербайджан начал агрессивную войну против армянского Арцаха, длившуюся с 1991 по 1994 годы, и эта война унесла 30 000 жизней молодых и здоровых людей с обеих сторон (6 000 армян и 24 000 азербайджанцев). Потом был Бишкекский мирный договор 1994 г., который подписали Баку, Ереван и Степанакерт, но и его перманентно нарушали власти Азербайджана, отстреливая все, что движется на приграничье с Арцахом. И эта агрессия переросла в очередную войну Азербайджана с НКР в апреле 2016 г., вновь унесшую жизни нескольких тысяч молодых здоровых ребят с обеих сторон. Вот вам вся история и логика азербайджано-карабахского конфликта новейшего времени. Что же получается, что уважаемые международные посредники нас снова толкают на конфликты и войны между собой? На днях посредник от США г-н Уорлик заявил о том, что поэтапное решение вопроса предполагает следующее: возврат нескольких районов, возвращение беженцев и определение статуса. Во-первых: возврат каких районов, о чем идет речь — об истории или о логике де-факто?

Если говорить об истории, то почему это арцахские районы, которые в советское время были переименованы в азербайджанские должны «возвращаться»? Не говоря уже о Физулинском районе, который когда-то исторически был частью низинного Арцаха, а в 1827 году русскими (заметьте, не армянами и тем более не азербайджанцами) был основан как город-форпост недалеко от границы Персии (Ирана) и назван в честь русского полковника, командира 17 егерского полка, героя русско-персидских войн Павла Михайловича Карягина. Этот город был переименован властями Азербайджанской ССР в 1959 (!) году из г. Карягин в г. Физули и, соответственно, район — в Физулинский район. Кому и за что армяне должны, по вашей логике, вернуть этот район Азербайджану? За то, что всего 50−60 лет тому назад власти Азербайджанской ССР поменяли топонимику и назвали именем иракского поэта 16 века Мохаммеда Физули, который даже ни разу ногой своей не ступал на эту землю? Не знаю, может, он и был азербайджанцем, этот поэт из иракского города Кербалла, точно так же, как и некоторые персидские ханы, все может быть, но это не дает права ни властям соседнего государства, ни тем более посредникам Минской группы ОБСЕ считать г. Карягин азербайджанским городом, точно так же, как Карабахское ханство — своим ханством.

Несколько непонятно, почему так отстраненно себя ведут Иран и Россия, которые наряду с Арменией имеют больше исторических прав на Арцах (Карабах), чем образованная в 1918 году Азербайджанская Демократическая Республика, или нынешний Азербайджан, объявивший себя ее правопреемником. А посему, непонятна методология подхода посредников из Минской группы ОБСЕ по разрешению азербайджано-карабахского конфликта между автохтонными армянами и пришлыми тюркскими племенами. А относительно международных чиновников, которые часто меняются, скажу лишь одно: не надо искусственно толкать два соседних народа на новые войны. Достаточно тех войн, которые уже были между народами — соседями в новейшей истории. Пора бы подумать о новой методологии разрешения данного конфликта: либо исходить из принципа историзма, либо обратиться к логике современных фактов. Напомню лишь, что исторически — это Арцах, одна из областей исторической Армении, а в новейшей истории — это Республика Арцах, народ которой героически отстоял свое право на свободу и независимость и ни пяди своей (!) земли никому и никогда не уступит. Этот народ желает только одного — мира и благополучия себе и всем своим соседям по региону.