Российско-карабахские (арцахские) связи берут свое начало со времен Петра I, когда арцахские мелики (князья) обратились к нему с просьбой о покровительстве. Царь обещал помочь Арцаху, протянуть руку помощи христианскому народу в его многовековой борьбе против персидского и турецкого ига. Однако тогда война со шведами помешала Петру I оказать своевременную помощь армянам, она пришла чуть позже, в 1805 году, когда согласно русско-персидскому договору Карабах (Арцах) перешел под российскую юрисдикцию и стал частью России.

Флаг Нагорно-Карабахской Республики

Позже, в 1813 году, согласно Гюлистанскому мирному договору, заключенному между Россией и Персией (12 октября 1813 года), весь Карабах окончательно и во веки веков был признан неотъемлемой частью Российской империи. Данный договор не имел каких-либо временных ограничений как международный договор и обязал Персию признать Карабах (Арцах) составной частью России. В дальнейшем положения этого договора были подтверждены новым Туркменчайским договором, подписанным между Россией и Персией 10 февраля 1828 г., где Карабах уже априори признавался частью Российской империи.

Таким образом, начиная с XVIII века, когда карабахские мелики и духовенство приняли историческое и военно-политическое решение о своей пророссийской ориентации, Арцах и арцахские армяне жили и развивались в ауре двух культур, двух языков, в симбиозе армянской и русской духовных ценностей и христианских нравственных норм и императивов. Русский язык и культура стали составной частью культуры и общения арцахских армян. Отсюда их билингвизм, который заметен даже сейчас. В Арцахе прекрасное отношение к России и русским, ее считают не чужой страной, а своей, родной и братской. Арцахские армяне это братство не раз доказали на поле брани, воюя вместе с русскими против турок и персов.

В настоящее время, к сожалению, российско-арцахские связи на официальном межгосударственном уровне отсутствуют. Здесь, видимо, свою роль играет непризнанность Республики Арцах как со стороны международного сообщества, так и, естественно, России. Однако необходимо отметить, что Россия, будучи страной — сопредседателем Минской группы ОБСЕ, через своего постоянного представителя в этой группе все же ведет переговорный процесс с властями Республики Арцах, что является определенным межгосударственным отношением.

Кроме того, имея свои жизненно важные интересы на Кавказе, Москва по определению внимательно отслеживает все процессы, происходящие как в целом в регионе, так и в Республике Арцах. Здесь часто бывают с «частными» визитами как государственные мужи из России, так и члены аналитического и экспертного сообщества, которые интересуются проблемами политического, социального, экономического и духовного характера, изучают процессы, которые происходят как в общественно-политической жизни Арцаха, так и среди населения страны. Это говорит о растущем интересе экспертно-аналитического сообщества к процессам, происходящим в Арцахе, что, на наш взгляд, также является определенным проявлением межгосударственных отношений, хотим мы этого или нет. Важно отметить, что в результате этих связей и коммуникаций происходит обмен информационного характера, определенный мониторинг доминирующих идей и взглядов политических элит двух стран по отношению друг к другу. Это говорит о том, что, скорее всего, такие связи существуют.

Необходимо отметить, что из года в год укрепляются гуманитарные связи России и Арцаха. В Республику Арцах часто приезжают российские туристы, причем не только армяне, но и представители многих других национальностей, что укрепляет межкультурные и межнациональные связи граждан России и Арцаха. Следует особо отметить, что немалая часть российских армян имеют арцахские корни и их живой интерес к родине предков говорит о процессе растущей самоидентификации этих людей.

Их адаптация к арцахской среде сильно облегчается тем, что в Арцахе русский язык фактически является вторым родным языком, которым свободно владеют большинство арцахских армян, поэтому гостям из России здесь очень комфортно и спокойно. Эти ощущения россиян усиливаются в результате их общения с местным населением, они воочию видят, что в Арцахе традиционно хорошо относятся к России и русским. Важность этих гуманитарных связей заключается в том, что они дают необходимый импульс и определенный социальный заказ государственной и политической элите двух стран к межгосударственным отношениям и связям, непосредственным или опосредованным, что с формальной точки зрения отнюдь не важно.

В последние годы заметно укрепились также бизнес связи наших стран, хотя необходимо тут отметить, что пока эти связи происходят на уровне частных бизнес-отношений, что, однако, также является неплохим показателем развивающихся связей. Особо следует отметить всплеск гуманитарной помощи со стороны граждан России (не только этнических армян) после агрессии Азербайджана в апреле этого года, когда со всех российских городов и областей начала поступать помощь и поддержка для Республики Арцах. Эта материальная и моральная поддержка россиян была с благодарностью воспринята гражданами Арцаха, как акт поддержки и доброй воли со стороны всех граждан России, а также властных структур этой страны.

Арцахские армяне воспринимают Россию, как гарант мира и безопасности на Кавказе, а к ее сопредседательству в Минской группе ОБСЕ относятся с доверием и уважением. Поэтому очень важно, чтобы государственные чиновники России не позволяли себе легковесные, а порою и обидные высказывания, как это сделал недавно вице-премьер России Дмитрий Рогозин и некоторые иже с ним, которые, несомненно, наносят ущерб многовековым братским связям русского и армянского народов. Это одинаково относится также и к многочисленным горе-политологам с обеих сторон, которые порою своими сиюминутными эмоциями наносят непоправимый вред нашим братским отношениям, забывая о великом наказе лучших сынов наших двух народов, беречь и приумножать то великое наследство, которое они нам оставили — дружбу и братство наших народов.

России, как одному из ведущих игроков мировой геополитики, важно иметь спокойную и неконфликтную зону в своем подбрюшье, в Закавказье. Следует отметить, что это зона особых интересов России уже на протяжении нескольких веков, и Москва вряд ли откажется от них сегодня, когда вектор мировых геополитических вызовов сдвинулся на Ближний Восток, который находится в непосредственной близости от Закавказья в целом и от Республики Арцах в частности. Естественно, что в Арцахе тоже внимательно следят за всеми теми процессами, которые происходят в Закавказье и на Ближнем Востоке, а также за тем, как в соседних странах относятся к самой Республике Арцах, к чаяниям его народа.

Думаем, нелишне подчеркнуть, что успешное государственное строительство в Республике Арцах, де-факто существующей уже 25 лет, демократической, правовой и цивилизованной стране, является предметом особого внимания и гордости мирового армянства, которое оказывает всестороннюю материальную, моральную и политико-лоббистскую помощь и поддержку этой молодой республике. Несомненно и то, что арцахские армяне смогли с оружием в руках защищать свою Родину от агрессии Азербайджана как в 1990-х годах, так и в нынешней апрельской войне, доказав миру, что Баку не сможет их завоевать военным путем, и поэтому должен выбрать политико-дипломатический путь отношений с Республикой Арцах.

Что же касается российско-арцахских отношений считаем, что пора уже этим отношениям встать на рельсы нормальных и постоянных контактов и связей, которые пойдут как на пользу нашим государствам и народам, так и всему региону, где, несомненно, переплетаются интересы многих мировых и региональных держав. Россия могла бы активизировать свою внешнюю политику относительно Закавказья и, наконец-то, вспомнить вековую истину о том, что «старый друг стоит двух новых». Для этого достаточно пролистать недавнюю историю Российской Империи и убедиться в том, что армяне Арцаха всегда плечом к плечу с русскими воевали против наших общих врагов, а в годы Великой Отечественной войны 180-тысячное население Арцаха дало СССР пятерых маршалов, более двух десятков генералов, 23 героя Советского Союза, 7 Кавалеров Ордена Славы 3-х степеней.

Народы и нации в истории не случайно сближаются, став братьями, либо надолго расходятся, став врагами. Видимо, настало время принимать нестандартные решения и не оглядываться по сторонам, особенно сейчас, когда, по сути, третья мировая война уже тлеет и любая небольшая искра ее может разжечь. Поэтому России невыгодно иметь в непосредственной зоне своих интересов агрессивно настроенный и непредсказуемый Азербайджан, который все время грозится начать новую войну против Республики Арцах. На наш взгляд, Москве пора уже переходить на другой уровень отношений с народом и руководством Арцаха, что позволит вести более адекватную и реальную политику в этом важном для нее регионе.

Это уже начали осознавать некоторые российские аналитики, политологи и государственные деятели, которые считают, что в сложившихся реалиях важно принимать нестандартные политико-дипломатические решения и строить отношения с де-факто существующими вот уже 25 лет новыми государствами — Республикой Арцах, ПМР, Республикой Абхазия, Республикой Южная Осетия. Примечательно, что в дни празднования 25-летия Республики Арцах было официально объявлено, что между Абхазской Республикой и Республикой Арцах подписан договор об открытии посольств в Сухуми и в Степанакерте, что является новым качеством отношений данных де-факто государств, притом важно, что Россия официально признала Абхазскую Республику. Видимо этот процесс продолжится и между другими новыми государствами постсоветского пространства, что обусловит собою новые подходы и отношения и со стороны Москвы.