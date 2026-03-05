СВО на Украине
Дроны атакуют Россию
Поиски семьи Усольцевых
Поставки оружия Украине
ХАМАС против Израиля
Новости
Статьи
Мнения
Видео
Лица России
Регнум помогает
Новости
Статьи
Мнения
Фото
Видео
СтУдия
Репортажи
Карикатуры
Пресс-релизы
Происшествия
Мир
Страна
Москва
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Авто
Армия
Здоровье
Образование и наука
Недвижимость
Туризм
Религия
Семья
Техника
Экология
Елена Собкова
Автор
Последние публикации
«Заявим в полицию». Ребёнка не принимали в школу из-за коротких ответов
В конце июля 2025 года 12-летний Сергей сдавал обязательный для детей переселенцев экзамен на знание русского языка — родного для него и всей его семьи. Мальчику не хватило двух баллов, и это стало началом истории, в которой нашлось место ультиматумам чиновников, заявлению в полицию и вмешательству...
5 марта 2026
Приморские сироты: как посреди зимы спасали гималайских медвежат
В Приморье развернулась настоящая драма: погибла гималайская медведица, в чьей берлоге остались одинокие медвежата. Детенышей на грани гибели успели доставить в реабилитационный центр «Тигр». Что предстоит сделать сотрудникам, чтобы выходить медвежат, и почему это — системная проблема — в материале...
27 февраля 2026
Кусты пусты: кто сумеет сосчитать всех российских воробьёв
Из городов стали исчезать воробьи — еще недавно их видели, когда они довольствовались зернышком и делили его с голубями, а сегодня и щебетания в кустах не слышно, и на улицах коричневых перьевых комочков почти не видно. Чтобы определить, сколько воробьев живет вокруг нас, по всей России стартовал...
9 февраля 2026
«Небо на миллион»: Хабаровский край привлекает новые кадры
Крупнейшие предприятия, трудовые династии, холодная природа, внушительные достопримечательности и экономический потенциал — таким был, есть и будет Хабаровский край. Еще вчера туда распределяли советских молодых специалистов, а сегодня прицельно едет молодежь, чтобы слиться воедино с солнцем и...
6 февраля 2026
Многодетная мама из «БАРС-Белгород»: следующего выходного может не быть
В половину шестого, когда Белгород еще спит, мать четверых мальчиков Марина К. просыпается, чтобы отправиться к своим сослуживцам в батальон «БАРС-Белгород». Несколько месяцев назад она заключила контракт и ушла добровольцем, став сначала санитаром в медицинском взводе, а затем и командиром...
5 февраля 2026
Информация об агентстве
Редакция
RSS
Реклама
Вакансии
Контакты
info@regnum.ru
+7 495 645-80-75
115093, г. Москва,
ул. Партийный переулок, дом 1, корпус 57, строение 1
(ст. метро «Серпуховская»/«Павелецкая»)
Пользовательское соглашение
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии
При цитировании информации гиперссылка
на ИА REGNUM обязательна.
Использование материалов ИА REGNUM в коммерческих целях без письменного разрешения агентства не допускается.
Свидетельства о регистрации СМИ:
Эл № ФС77-55029 от 14 августа 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор);
ИА № ФС77-51367 от 23 ноября 2012 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
© 1999–2026 ИА REGNUM