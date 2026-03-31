Московская больница Покровской общины на улице Гастелло, построенная в честь 300-летия дома Романовых, готовится стать Домом милосердия.

Теперь это здание передано Международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы».

Дом милосердия не должен быть больницей — таков постулат «Справедливой помощи Доктора Лизы». Здесь нет казенных пластиковых жалюзи, госпитальной стерильности, потому что создатели пространства с самого начала ставили архитекторам одну задачу: помещение должно быть наполнено домашним уютом, рассказала ИА Регнум исполнительный директор Ольга Рустамова.

«Мы старались продумать всё так, чтобы было и комфортно, и уютно, — поделилась Ольга Рустамова. — Здесь есть игровая для разных возрастов, учебный класс. Очень важно, чтобы дети отдыхали между курсами лечения, чтобы они не чувствовали себя в медицинском учреждении».

Независимо от того, откуда прибывают семьи в поисках помощи — из охваченных конфликтом районов Донбасса и Новороссии, из приграничных Белгородской и Курской областей или даже с отдаленной Камчатки, — этот дом станет для них настоящим, хоть и временным пристанищем.

Семьям будут предоставлять комнаты и обеспечивать всем необходимым, включая постельное белье и средства гигиены. Родителей избавят от бытовых забот: им гарантировано полное продуктовое обеспечение и организована доставка до медицинских учреждений.

«Многие семьи отмечают, что такая комплексная помощь помогает больше сконцентрироваться на лечении ребенка», — добавила Ольга Рустамова.

Здесь будут жить не только тяжелобольные дети с тяжелейшими врожденными пороками, борющиеся с агрессивными и многогранными онкологическими заболеваниями, находящиеся в критическом состоянии ожидания трансплантации органов или восстановления после нее, а еще и дети, которые, по словам президента организации Ольги Демичевой, «много лет прожили на войне. Они слышали взрывы, они боятся салютов, они подранены психологически».

«… Но это удивительные дети. Они находят в себе силы заканчивать школу с золотыми медалями, даже проходя через тяжелейшие операции и трансплантации. А выздоравливая, возвращаются сюда уже волонтерами, чтобы помогать тем, кто только вступает на этот трудный путь», — подчеркнула Ольга Демичева.

Здесь продумано всё, чтобы эти дети — маломобильные, слабовидящие, самые маленькие — чувствовали себя уверенно. В Доме есть пандусы, плавные переходы в душевых, а в санузлах — маленькие раковины и унитазы для дошколят. Мебель делали специально на заказ: функциональные кровати для лежачих детей, кроватки для малышей до двух лет, комоды и шкафы-купе на каждую семью.

Предусмотрены и комнаты для многодетных семей, куда мама может въехать с больным ребенком, не оставляя дома его братьев и сестер.

В коридорах пахнет деревом и свежестью. Дизайнеры и строители вместе с мебельщиками создали пространство, где каждая деталь говорит о заботе. На общей кухне — яркие рыжие стулья, в ванных — круглые непромокаемые сиденья, в прачечной — машины, рассчитанные на 24-25 семей, ведь дети, по словам сотрудников, «гваздаются» постоянно.

«Хочется запустить деток, чтобы они начали бегать по большим коридорам, чтобы звучал детский смех», — говорит Ольга Рустамова.

На полках скоро появятся игрушки, а стены украсят картины. Одна из них — подарок от девочки, которая передвигается на коляске, но пишет потрясающие полотна. Ее работа «Москва, Кремль, Путин» когда-то была передана президенту, а теперь репродукция займет место в Доме.

Открытие готовится к 1 июня, Дню защиты детей. А позже, после того как ученики художественной школы распишут стены, планируется устроить большой праздник.

«Это будет достойно, красиво, и это будет пример для всех городов нашей страны, потому что такие общежития для пострадавших, которым и так тяжко досталось, должны создаваться с учетом реалий нынешнего времени. Всякое бывает, и иногда есть необходимость разместить семьи, оказавшиеся в беде, в достойных условиях», — сказала Ольга Демичева.

Сердцем дома станет домовая церковь Святого Михаила. Как рассказала Ольга Демичева, изначальной целью было предоставить матерям с детьми необходимую психологическую поддержку, особенно в трудные периоды.

«Мы старались сохранить историческое предназначение этого здания, ведь это была не просто больница, а благотворительная больница, и изначально в ней была домовая церковь. Для нас важно, чтобы она была действующей и чтобы мы могли не только благотворительную поддержку оказывать, но и духовную»,— добавила Ольга Рустамова.

Как только реконструкция закончится, в домовой церкви, где будет и церковная утварь, и алтарь, и иконостас, начнутся службы, будут проводиться обряды крещения и причастия. В специальной комнате, семья сможет поговорить со священнослужителем наедине. Это пространство, где можно найти не медицинскую, а душевную поддержку.

«В этом году как раз печальная дата — 10 лет со дня гибели доктора Лизы. Доктор Лиза — легендарная, легендарная женщина не только в России, но и за рубежом. Мне кажется, очень важно, что на десятилетие это здание будет введено в эксплуатацию в ближайшее время.

И я думаю, что доктор Лиза была бы очень довольна. Я думаю, она довольна. Это очень серьезное дело. Для Москвы, для страны очень важно, что большую часть вашей работы вы уделяете Новороссии и Донбассу. Война продолжается, и больных детей меньше пока не становится. Я считаю, что это очень важный проект. Он и практически важный, и символически очень важный», — заявил председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

«Доктор Лиза была бы рада, что ее миссия, идея нашли новое воплощение», — уверена Ольга Рустамова.