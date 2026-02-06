Крупнейшие предприятия, трудовые династии, холодная природа, внушительные достопримечательности и экономический потенциал — таким был, есть и будет Хабаровский край.

Иван Шилов ИА Регнум

Еще вчера туда распределяли советских молодых специалистов, а сегодня прицельно едет молодежь, чтобы слиться воедино с солнцем и снегом, стать важным целым жизни Дальнего Востока и его силой.

Как Хабаровский край завоевал молодые умы, почему там строят карьеру технические специалисты и как переезд много лет назад дал корни трудовым династиям — подробнее в материале ИА Регнум.

Новое и перспективное

В зале лектория павильона «Рабочий и колхозница», где состоялось мероприятие «Хабаровский край — место карьеры» в рамках проекта «Трудовые династии Хабаровского края», свободных мест нет. Всё занято школьниками и студентами, которые решились познакомиться с хабаровским сердцем машиностроения.

КнААЗ — он же Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина — крупнейшее авиастроительное предприятие в России. В его стенах выпускали самолеты пятого поколения Су-57 и многофункциональные истребители Су-35С, производили компоненты для импортозамещенного лайнера SJ-100 (ранее Sukhoi Superjet 100).

Елена Собкова ИА Регнум Совместный стенд-экспозиция Объединённой авиастроительной корпорации и КнААЗа.

На этом предприятие не остановилось — послужной список в дальнейшем пополнится и масштабным расширением мощностей, и увеличением общего выпуска самолетов на 25–30%.

— Сегодня ведется колоссальный объем работы, прямо-таки героической — в производстве, в новых разработках, в их внедрении. Это, как правило, дает серьезный толчок для оборонного потенциала страны, и, я считаю, многие направления затем плавно перетекут в другие сферы. Думаю, это — предмет глубокого анализа специалистов.

Сразу можно отметить беспилотники — они у всех на слуху, это, действительно, новое и крайне перспективное направление, включая, например, поисковые работы.

В дальнейшем, я уверен, будет проведен детальный анализ, какие именно направления следует развивать и корректировать для максимальной пользы, — поделился с ИА Регнум российский авиационный инженер и Герой Труда Российской Федерации Александр Пекарш, возглавляющий КнААЗ.

Однако это было бы невозможно без людей, которые и для КнААЗа, и для Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) — определяющее в движении вперед, заявил выступивший перед школьниками и студентами Александр Пекарш. По его словам, численность сотрудников предприятия составляет на сегодняшний день более 11 тысяч человек.

Елена Собкова ИА Регнум Студенты возле информационного стенда ОАК и КнААЗ

Он отметил, что хороший центр трудовых компетенций позволил выстроить на его базе авиастроительный колледж с новейшим оборудованием, созвучным тому, что используется на предприятии.

— Мы серьёзно работаем над тем, чтобы к нам приезжали новые кадры со всей России. Это даёт толчок развитию предприятий, кадровому развитию, — добавил Пекарш.

Естественно, для каждого создаются условия, чтобы не отвлекаться на условные бытовые нужды, быстрее входить в ритм и начинать приносить пользу — компенсируется оплата проезда к месту прохождения практики, оплата проживания в общежитии, а место оплачиваемой практики гарантируется, как и закрепление высококвалифицированных наставников, дотации на питание и именная стипендия для студентов, заключивших целевой договор, не говоря уже о гарантированном трудоустройстве по окончании обучения.

— Комсомольск-на-Амуре — это суровый край, конечно, но для работы, действительно, это, я считаю, очень хорошее место, — заключил Пекарш.

Связавшие жизнь с краем

По соседству с мероприятием находится экспозиция выставки «Трудовые династии Хабаровского края», посвященная жизни и судьбам тех, кто трудится из поколения в поколение на своей стезе.

Среди портретов семей — учителя, врачи, спортсмены, военнослужащие и представители коренных народов, положившие годы на то, чтобы воспитать, вылечить, завоевать награды, освободить и просветить, и их потомки, готовые продолжать семейное дело.

История «Амурстали» неразрывно связана с династией Башкировых — Полежаевых, которые стояли у её колыбели. И сегодня их потомки продолжают трудиться на любимом заводе, передавая из поколения в поколение мастерство и преданность металлургической промышленности.

Четыре поколения семьи Антоненко из села Восточное Хабаровского района посвятили себя образованию, накопив впечатляющий общий стаж более ста лет. Родоначальником стал Ефим Антоненко, который в условиях дефицита учителей обучал сельских детей арифметике. Педагогическая эстафета была подхвачена следующими поколениями семьи.

Елена Собкова ИА Регнум

Символ преданности энергетике — трудовая династия Поповых — Ковальских, одна из самых ярких и уважаемых. Их общий вклад в отрасль измеряется внушительными 80 годами стажа. Эта семья поколение за поколением трудится на Хабаровской ТЭЦ-3.

А в мире легкой промышленности сияет звезда династии Ереминых — Таштамировых, создавших ООО «Мирова-бренд». Их предприятие, известное своими уникальными авторскими принтами на одежде и аксессуарах, завоевало признание далеко за пределами родного края.

Многопоколенная семья Василенко — Батраковы — Бузуновы — Бурляевы трудится в сфере железнодорожного транспорта. Общий стаж всех членов семьи составляет 312 лет. Основатель династии, Андрей Василенко, начал свой трудовой путь в 1934 году.

Его дети продолжили семейную традицию: сын Олег 35 лет посвятил работе машинистом тепловоза, а дочь Надежда 42 года трудилась в эксплуатационном локомотивном депо. Зять Александр также был машинистом тепловоза и дежурным по депо в течение 39 лет. Позднее к железнодорожной отрасли присоединились и внуки, а также сестра Андрея Антоновича с ее семьей.

Защитникам Хабаровского края уделено особое внимание — на цифровых экранах «Бессмертный полк» хабаровчан, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны, и тех, кто до последнего защищал рубежи нашей страны.

Елена Собкова ИА Регнум

Четыре поколения семьи Юриных выбрали своим жизненным путем военную службу в Российской (Советской) армии. За проявленные в боях заслуги они были награждены грамотами и медалями.

Судьба Сергея Паутова, потомка славной военной династии, была предопределена: он всегда чувствовал призвание к ратному делу. Его жизнь — это книга, полная пройденных дорог и увиденных событий. Отдав армии половину своей жизни, он прошёл специальную операцию в Сирии, а затем получил тяжёлое ранение в ходе СВО, награждён медалью «За отвагу».

Воздушные ворота

В ходе мероприятия к студентам и школьникам прямо с Дальнего Востока обратился с речью внук первого космонавта Юрия Гагарина — Юрий Кондратчик, который сегодня возглавляет Международный аэропорт Хабаровск.

По его словам, Дальний Восток — это огромная территория, поэтому роль авиации там бесценна:

— Хабаровск всегда исторически являлся авиационным форпостом нашей страны на Дальнем Востоке. Конечно, мы стараемся продолжать эти славные традиции дальневосточной гражданской авиации, стараемся создавать новую инфраструктуру, делать новые проекты.

Аэродромный комплекс «Хабаровский» после реконструкции 2021 года стал единственным на Дальнем Востоке аэропортом с двумя взлетно-посадочными полосами.

— Мы понимали, что внутренние перевозки играют самую важную, в том числе и социальную, роль в обеспечении связи регионов с Дальним Востоком и между собой. Сегодня через Хабаровск осуществляется более сорока процентов этих внутрирегиональных перевозок, — рассказал Кондратчик.

Елена Собкова ИА Регнум Внук первого космонавта Юрия Гагарина — Юрий Кондратчик

Он поделился, что в прошлом году состоялось открытие нового международного терминала внутренних авиалиний, благодаря чему стало возможным развить сообщения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона — уже выполняются полеты на Филиппины, во Вьетнам, в Китай и Таиланд, а маршрутная сеть ожидает своего расширения.

— Вокруг аэропорта формируется научно-производственный центр в сфере беспилотных авиационных систем. Есть уже реализованные проекты и строятся новые по созданию логистической инфраструктуры. Всё это определяет совершенно новые горизонты нашего развития и совершенно новую потребность в том числе и в привлечении молодых кадров, — поделился Юрий Кондратчик.

— Мы стараемся вдохновлять, стараемся брать молодёжь на работу, чтобы она влюблялась в авиацию и оставалась вместе с нами, — отметил он.

По словам Кондратчика, уникальные возможности, которые предлагают дальневосточные города, делают регион прекрасным местом, чтобы отыскать себя и развивать:

— Мы будем очень рады, если вы сможете присоединиться к нашей команде и приехать к нам в регион на работу, потому что, как известно, любовь к авиации — это навсегда. В Хабаровске к этому добавляется ещё и прекрасное небо, «небо на миллион», как мы его называем. Приезжайте к нам навстречу солнцу, ведь солнце встаёт на Дальнем Востоке.