Для жителей Донбасса, переживающих тяготы войны, Пасха — особый праздник. Алла и Павел Сидоровы из Макеевки, волонтеры гуманитарной миссии «Донбасс Покров», уже много лет делают всё возможное, чтобы их земляки встретили Воскресение Христово с радостью и праздничным настроением.

Алла Сидорова Передача гуманитарной помощи в Горловке

В этом году они вновь объявили сбор — чтобы помочь примерно тысяче взрослых и детей из приграничных районов ощутить светлый праздник. ИА Регнум не осталось в стороне и внесло свой вклад в эту миссию.

За месяц до праздника Сидоровы объявили сбор на то, чтобы те, кто сейчас находятся в пунктах временного размещения, и те, кто продолжает оставаться в прифронтовых населенных пунктах, смогли встретить Воскресение Христово. Поздравить нужно было около тысячи человек.

Всё это время Алла и Павел выбирали рецепт пасхальных куличей, определялись с декором, подбирали нарядные корзинки, в которых можно было бы отнести угощение в храм. ИА Регнум информационно и финансово поддержало их инициативу: подарить куличи, привезти яйца, сыр и другие продукты, а в «красной зоне» дополнительно раздать детям фрукты и сладости.

Со вторника Алла и Павел Сидоровы развозили гуманитарную помощь по прифронтовым селам. График был настолько плотным, что ни минуты свободного времени не оставалось. Главная цель — доставить праздничные подарки в зону боевых действий, несмотря на все сложности. Здесь пасхальный подарок не просто угощение, а важный символ надежды в трудные времена.

Одним из первых пунктов должна была стать Великая Новоселовка в Волновахском районе, однако поездка туда сорвалась. Над дорогой периодически появляются украинские дроны — как рассказала ИА Регнум Алла, в один из дней там сгорела от удара машина, но люди успели спастись. То, что супруги собрали для Новоселовки, нашло своих адресатов в Горловке, в микрорайоне Строитель, который постоянно находится под огнем.

Помощь передали и в два крошечных села под Бахмутом — Травневое и Гладосово, где живут всего несколько десятков человек. Алла поделилась с ИА Регнум:

— Четвертый год без света, воды, связи и дороги. Она настолько разбита, что мы с трудом проезжаем только до Травневого, а до Гладосово нужно идти пешком — особенно после дождя или снега. Осталась одна тропа. Все остальные дороги заминированы. Дроны летают часто, недавно пролетала «Баба-яга».

Ночью жители иногда слышат, как на село падают мины. Алла описывает этот звук: «Плям-плям-плям» — мягкий и жуткий, когда «лепесток» падает на землю. Российские военнослужащие оперативно разминируют местность, и за это местные жители безмерно благодарны. Ближайший магазин — в Гольме, в четырех километрах по открытой, опасной местности, но люди идут, потому что им нужен хлеб.

— Мы привезли им куличи, овощи, фрукты, сыр и колбасу. Пусть им будет во благо эта помощь. Люди сказали, что, несмотря на лишения и трудности, они рады, что они дома и что они — в России, — рассказала Алла.

После Горловки Алла и Павел отправились в села Владимир и Ольгинка под Угледаром — в эпицентр «красной зоны». Там супруги раздавали наборы с куличами, фруктами, овощами, крупами и другими продуктами. Это стало ценным подспорьем для людей, живущих в ежедневных испытаниях.

Место выдачи помощи было скрыто от вражеских дронов. Волонтеры работали быстро, и то и дело слышалось: «Христос воскресе!» Тем, кто не смог прийти за помощью по состоянию здоровья или из-за возраста, помогали соседи и содействующие волонтеры.

— Там даже плакали старики, благодарили, — поделилась Алла.

Для самых юных — детей и подростков — этот день тоже стал по-настоящему радостным. Алла отметила, что внимание детям обычно уделяют лишь перед Новым годом, но в этот раз им устроили незабываемое торжество. Угощений было в изобилии: куличи, фрукты, разнообразные сладости. Некоторые дети так спешили насладиться подарками, что съедали верхушки куличей еще по дороге домой.