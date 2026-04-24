Ежегодно 24 апреля Армянская апостольская церковь по всему миру проводит богослужения, посвященные памяти погибших во время геноцида 1915 года в Османской империи.

К участникам памятных мероприятий, посвященных 111-й годовщине трагедии, обратился президент России Владимир Путин.

«Сегодня мы склоняем головы перед памятью сотен тысяч жертв геноцида армянского народа — одной из самых страшных трагедий XX столетия, — подчеркнул лидер нашей страны. — Жестокая расправа над беззащитными, ни в чем не повинными людьми, которые были убиты, ранены, изгнаны из родных городов и поселков, потрясла весь цивилизованный мир, а ее катастрофические последствия убедительно показали, к чему приводят разжигание религиозной вражды, национализм и ксенофобия».

Пережитая трагедия сплотила армянский народ, который сохранил верность традициям, многотысячелетней культуре, языку и духовным ценностям, добавил Путин.

«Желаю дружественному армянскому народу благополучия, процветания и всего самого доброго», — подытожил президент России.

Как проходило молитвенное поминовение в Москве — в армянском кафедральном соборе Преображения Господня — в материале ИА Регнум.

«Беречь культуру, язык и свободу»

Во внутреннем дворе собора собралось множество людей — взрослых, пожилых, юных и совсем маленьких. Некоторые уже вошли в храм, но многие остаются на улице — чин прославления мучеников начнется через несколько минут.

Заходя в собор, женщины прикладываются губами к двери храма, молчаливые мужчины совершают крестное знамение. Юноши заходят группами, как и девушки в белых платках.

Прежде чем начнется богослужение, прихожане стараются зажечь свечи, стоящие посреди натекшего воска, и вновь осязают себя знамением.

Многие держат в руках символы памяти о геноциде — бордовые розы и алые гвоздики.

Глава общины Армянской апостольский церкви в нашей стране — епископ Российский и Ново-Нахичеванский Езрас (Нерсисян) читает особую молитву — чин прославления мучеников.

Молитвы сменяет женский хор, оплакивающий тех, кто был изгнан из своих домов, чтобы стать жертвой жестоких расправ.

Армяне, которые в 1915 году оказались на территории под контролем османской армии, стали объектом истребления, санкционированного группировкой младотурок — под контролем этого движения находилось правительство султана.

Большая часть историков сходится во мнении, что с 1915 по 1923 год погибло около 1,5 млн армян, но пик трагедии пришелся на 1915 год, когда целые сёла и городские кварталы были уничтожены. В общее число погибших включены не только убитые, но и умершие во время депортаций — от голода, переохлаждения, болезней.

Более 30 стран мира, среди которых и Россия, официально признали эти события геноцидом.

Послание президента Путина, адресованное собравшимся, зачитал полпред в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев. Он акцентировал внимание на том, что позиция России по вопросу признания геноцида всегда была неизменной — в год столетия трагедии, в мае 2015 года, она нашла отражение в совместной декларации России, Великобритании и Франции, осуждающей насилие над армянским народом как преступление против человечества цивилизации.

«Международное сообщество должно объединить усилия для того, чтобы подобное варварство никогда нигде не повторялось. Гонения и репрессии тех лет стали разрывающей рамкой. Для многих поколений пережитая беда сплотила людей, которые показали твердую приверженность традициям, мудрости и мужеству. Убежден, что и впредь сыны и дочери Армении будут беречь национальную собственность, многотысячелетнюю культуру, язык, свободу и духовные ценности», — передал слова президента полпред Щёголев, обращаясь к прихожанам Преображенского собора.

Священный обет и залог верности

Архиепископ Езрас в своей проповеди провел параллель между тем, как народы России и Армении сохраняют память о трагических событиях.

Законы об установлении памяти жертв геноцида советского народа, которые не так давно подписал президент Путин, подтверждают «настрой всей России, которая считает своим долгом сохранить о наших дедах и прадедах, спасших мир от человеконенавистничества, культивирования геноцида, когда на глазах у цивилизованного мира уничтожаются древние страны со святынями нашей веры».

Без осуждения геноцида, без восстановления исторической справедливости невозможно создать сильное государство, добавил глава христианской армянской общины в нашей стране.

Владыка Езрас также зачитал послание католикоса всех армян Гарегина II, где говорилось: «Признание геноцида — это священный обет и залог верности каждого армянина».

Сразу после окончания службы состоялось возложение цветов к мемориалу геноцида армян. Те, кто пришел без цветов, могли взять две красные розы, чтобы возложить их на каменный постамент. Кто-то приносил корзины с красными, синими и желтыми цветами, символизирующими флаг Армении.

«Память обязывает упрочить единство»

В задних рядах стоит женщина в белом узорном платке и в футболке: «Встань на защиту армянской церкви, подвергаемой гонениям со стороны николовцев».

Она пояснила — речь идет о подчиняющихся премьеру Николу Пашиняну ереванских чиновниках, которые ведут кампанию по давлению на иерархов церкви.

5 апреля, здесь же, у Преображенского собора на Олимпийского проспекте, в день армянской Пасхи проходил сбор подписей в защиту ААЦ (Армянской апостольской церкви), ее предстоятеля католикоса Гарегина II и подвергаемых давлению священников. В их числе — архиепископы Баграт (Галстян) и Микаэл (Аджапахян).

Участники акции считают: конфликт Пашиняна и Святейшего Эчмиадзина (резиденции католикоса) разгорелся в 2020-м, когда католикос назвал премьер-министра по сути виновником поражения во Второй карабахской войне.

После того как в 2023-м Арцах (Нагорный Карабах) оказался под контролем Азербайджана и в Армению потянулись потоки беженцев, Церковь активно обращала внимание на эту проблему. После чего, по мнению критиков Пашиняна, премьер начал кампанию по смещению Гарегина II и «реформе» Церкви — которая становится всё более активной, по мере приближения июньских парламентских выборов.

В послании католикоса всех армян в день памяти трагедии 1915 года, которое зачитали в Преображенском соборе, говорилось и о тех, кто страдает в наше время.

«Спустя столетие после катастрофических событий геноцида, когда казалось, что подобные чудовищные преступления остались в прошлом, к глубокому сожалению, в результате новых геноцидальных действий Арцах был очищен от армянского населения, а более 120 тысяч арцахцев были насильственно изгнаны, — подчеркивал глава армянской церкви. — В условиях этой тяжелой ситуации и существующих угроз память о жертве наших мучеников обязывает нас упрочить наше единство и солидарность и укрепить армянскую государственность».