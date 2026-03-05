В конце июля 2025 года 12-летний Сергей сдавал обязательный для детей переселенцев экзамен на знание русского языка — родного для него и всей его семьи.

Иван Шилов ИА Регнум

Мальчику не хватило двух баллов, и это стало началом истории, в которой нашлось место ультиматумам чиновников, заявлению в полицию и вмешательству правительства региона.

Непроходной тест

В редакцию ИА Регнум пришло письмо от Татьяны из Гурьевска Калининградской области. Она рассказала, что прошлым летом вместе с семьёй — мужем Иваном и детьми, 15-летней Ирой и Серёжей (имена изменены) — перебрались в Россию из Казахстана. Татьяна, как и её родители, родилась и выросла в Костанае. Муж тоже родом из Казахстана. Вся семья — русскоговорящие граждане Казахстана, которые всю жизнь говорили по-русски. Выбор Калининградской области был неслучаен: туда уже несколько лет назад перебрались отец Татьяны и её сёстры.

«Мы давно думали о переезде, понимали, что хотим жить в России — вернуться на свою историческую Родину. Мы всегда считали и чувствовали себя русскими людьми, у нас русский менталитет и язык», — рассказывала женщина.

После переезда детей предстояло определить в школу. Для этого они должны были пройти обязательное для детей переселенцев тестирование по русскому языку. Старшая дочь тест сдала, но и тут не обошлось без проблем — в управлении образования Гурьевска заявили, что примут девочку, закончившую 8-й класс в Казахстане, только в тот же 8-й класс. Как отмечает Татьяна, чиновники сказали, что семья «вообще должна радоваться и быть благодарна, что дочь берут в школу и всего на класс ниже, ведь могли бы отправить и на два, и на три класса назад».

С сыном всё оказалось ещё сложнее. Мальчик проходил тестирование в конце июля. 1 августа пришло известие, что он тест не сдал, недобрав два балла.

Как позже выяснилось, результаты можно было оспорить — но на это давалось всего два дня. Татьяна узнала об этом слишком поздно:

«В школе нам подсказали, что мы можем подать апелляцию и что обычно при втором рассмотрении детям накидывают плюсом пару баллов, и они проходят. Мы не знали, что результаты можно оспорить, в управлении образования нам ничего об этом не говорили, а когда узнали — было уже поздно, время вышло.

На мой вопрос, как бы мы успели подать на апелляцию, если результаты тестирования нам сообщили на несколько дней позже последней даты для этого, в управлении образования развели руками. Заявили, что не отвечают за задержки регионального центра. В итоге Серёже назначили повторное тестирование — в октябре».

Два месяца мальчик готовился дома с родителями — читал, писал, разбирал школьный материал. Как рассказывает мать, сын сильно переживал, что не может сдать тест по родному для него языку и подводит семью.

В октябре Серёжа пришёл на повторное тестирование. Письменную часть сдал успешно, но на устном собеседовании разволновался и отвечал слишком кратко. На вопрос о праздниках перечислил: «Дни рождения, Новый год, 8 Марта» — а экзаменаторы ждали развёрнутого рассказа. При этом никто из экзаменаторов не пояснил ребёнку, что от него ожидают подробных ответов. Результат — минус 4 балла, и снова провал.

«У вашей семьи могут начаться проблемы»

После второй неудачи Татьяна пришла в управление образования, чтобы записать сына на третью попытку. Но курировавшая семью чиновница стала отговаривать от пересдачи.

«Говорила, что у них могут возникнуть претензии к нашей семье из-за того, что Серёжа не может сдать тестирование, говорила, что у нашей семьи могут начаться проблемы. Я не разбираюсь во всех тонкостях российского законодательства и очень испугалась. Сотрудник управления образования стала советовать мне перевести ребёнка на семейную форму образования и устроить сына в онлайн-школу», — описывала этот эпизод мать мальчика.

Родители даже рассматривали вариант отправить сына обратно в Казахстан к бабушке, чтобы он завершил 5-й класс и вернулся в следующем году. В итоге семья согласилась на предложение ведомства и определила ребёнка в аккредитованную онлайн-школу, решив дождаться получения гражданства и уже тогда устроить его в школу на общих основаниях.

В конце 2025 года Татьяна узнала из интернета об историях других переселенцев с аналогичными трудностями и решила подать жалобу на работу управления образования Гурьевска.

2 февраля школа позвонила ей с вопросом, почему сын не пришёл на тестирование по русскому языку. Женщина объяснила, что мальчик уже несколько месяцев на семейном обучении и ни на какой тест семья не записывалась: «Звонившие, мягко говоря, настоятельно рекомендовали нам изменить решение о семейной форме обучения, забрать ребёнка из онлайн-школы и снова пройти тестирование по русскому языку, чтобы устроиться в общеобразовательную школу».

13 февраля из школы позвонили снова — потребовали привести ребёнка на тест, пригрозив заявлением в ПДН.

«Если сейчас мы уйдём из онлайн-школы, пройдём тестирование, то в школу нас зачислят на класс или два ниже, как это было с Ирой — зачем моему сыну идти снова в 4-й или даже в 3-й класс, если сейчас он проходит программу 5-го? Мы отказываемся от нового тестирования, но в управлении образования нас не слышат и давят на нас, пугают проблемами. Заявляют, что из-за того, что Серёжа не ходит в обычную школу, нашу семью поставят на учёт и в том числе у нас могут начаться проблемы с получением гражданства, которое мы сейчас очень ждём», — недоумевала Татьяна.

16 февраля на очередной встрече в управлении образования от семьи потребовали, чтобы мальчик прошёл тестирование 4 марта. В случае отказа — обращение в полицию и органы опеки.

Татьяна сходила на приём в министерство образования Калининградской области, где её успокоили: никаких заявлений на семью никто писать не будет. Однако вскоре ей позвонила инспектор из подразделения по делам несовершеннолетних Гурьевска и вызвала семью в отделение.

20 февраля стало известно, что управление образования Гурьевского муниципального округа подало на семью заявление в ПДН МВД Гурьевска — из-за того, что ребёнок дважды не сдал тестирование.

Журналисты ИА Регнум связались с инспектором по делам несовершеннолетних Гурьевска. Та подтвердила, что родителей школьника действительно вызвали в отделение после информации, поступившей от управления образования. При этом сотрудница полиции отказалась сообщить, какие именно претензии к семье и какие санкции им грозят.

Огласка и решение

После выхода публикаций история получила общественный резонанс. Семью пригласили на встречу в правительство Калининградской области с участием заместителя председателя правительства — министра социальной политики Анжелики Майстер, представителей министерства образования и администрации Гурьевского района. На встрече ошибка чиновницы была признана, перед семьёй извинились, виновную пообещали наказать.

26 февраля родители пришли на беседу в отделение полиции Гурьевска. Как вспоминает Татьяна, инспектор ПДН успокоила их: никаких проблем с законом у семьи нет, на учёт их не ставят, а вызов — обязанность полиции реагировать на поступившее заявление.

Тестирование мальчику назначили на 4 марта. Но 3-го числа позвонили из областного министерства образования — необходимость идти на тест отпала.

«Такое решение в ведомстве приняли из-за того, что в ближайшее время наша семья получит гражданство России — они сделали запрос в УФМС, где сообщили, что наши документы почти готовы и в ближайшее время мы получим паспорта РФ. После этого Сергей сможет поступить в общеобразовательную школу на общих условиях, как и другие дети — граждане России», — объяснила Татьяна.

Все последние недели Серёжа занимался с репетитором, готовясь к тесту. Теперь, как говорит мать, сын наконец смог выдохнуть. После получения гражданства мальчик продолжит учиться в онлайн-школе до конца учебного года, чтобы завершить программу 5-го класса, а в следующем учебном году попробует сдать экзамены для зачисления в 6-й класс обычной школы Гурьевска.

История Серёжи — не единичный подобный случай. Ранее благодаря публикациям ИА Регнум дети из многих других семей русских репатриантов также смогли пойти в школу, преодолев бюрократические преграды.

3 марта Кремль опубликовал поручение по итогам декабрьского заседания Совета при президенте по правам человека. Поручение предписывает рассмотреть вопрос об упрощении процедуры проверки знания русского языка для детей переселившихся в Россию соотечественников, для которых русский является родным, и при необходимости внести изменения в законодательство. Ответственными назначены глава СПЧ Валерий Фадеев и председатель правительства Михаил Мишустин, срок исполнения — до 1 июля.

Напомним, ранее Владимир Путин предложил отменить экзамены для детей русскоязычных соотечественников, переезжающих в Россию. В подобных случаях нужны не экзамены, а помощь детям в освоении школьных предметов, если в этом есть необходимость, подчеркнул глава государства. Член СПЧ, главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова также указывала, что переехавшие в Россию русскоязычные дети не должны сдавать экзамены при поступлении в школу.