В Приморье развернулась настоящая драма: погибла гималайская медведица, в чьей берлоге остались одинокие медвежата. Детенышей на грани гибели успели доставить в реабилитационный центр «Тигр».

Иван Шилов ИА Регнум

Что предстоит сделать сотрудникам, чтобы выходить медвежат, и почему это — системная проблема — в материале ИА Регнум.

На волю отправятся летом

Осиротевших детенышей гималайской медведицы зоозащитники обнаружили в «дупле». Матери рядом не было, а медвежата были на грани гибели. Несмотря на появлявшиеся сообщения, приморский реабилитационный центр не подтверждал, что смерть медведицы стала результатом браконьерской охоты, рассказала ИА Регнум Екатерина Пажетнова из Центра спасения медвежат-сирот в Тверской области. Они находились на связи с «Тигром» практически с начала событий.

— Если зимой кто-то потревожил животное в его зимнем убежище, оно покидает его из страха быть убитым человеком и никогда обратно не возвращается. Отсюда и появляются медвежата-сироты, которые самостоятельно выжить не способны. Это касается и бурых, и гималайских медвежат. На Дальнем Востоке такое происходит ежегодно, — объяснила Пажетнова.

Самая критическая потребность у новорожденных медвежат — в тепле. В отличие от голода, который они могут перенести некоторое время, холод и сквозняки для них смертельно опасны и могут привести к летальному исходу. Бурые медвежата рождаются крошечными — около 500 граммов, а гималайские и того меньше.

В этом возрасте они абсолютно беспомощны: их организм еще не сформирован и функционирует не в полную силу. Детеныши покрыты скудной шерстью, глаза и уши закрыты, согреваться самостоятельно они не могут.

Однако обеспечение теплом — это лишь первый шаг людей, взявших на себя заботу. Далее следует правильно содержать и кормить. Медвежата первых недель жизни едят очень часто — каждые полтора часа.

Кроме того, им необходим массаж живота — обязательная процедура, стимулирующая пищеварение. Самостоятельно в таком возрасте они этого делать не могут.

Выпустить медвежат на волю можно будет только летом.

— Наша работа по реабилитации, которая проводится уже более 30 лет, показала, что возраста самостоятельности медведи достигают к возрасту около семи месяцев, то есть к июлю. Они могут самостоятельно прокормиться, могут идентифицировать опасность, понять её масштабы и предпринять правильные действия. Они понимают, когда нужно незамедлительно спасаться — убегать или залезать на деревья и пережидать угрозу, — рассказала Пажетнова.

Нужно отметить, что люди постоянно выходят на помощь одиноким детенышам диких животных. Так, в том же Приморье сотрудники МЧС в марте 2025 года спасли детеныша ларги, пестрой нерпы, несколько дней блуждавшего на льдине. Он был отправлен в реабилитационный центр для морских животных.

Спасали медвежат и в Красноярском крае — месячный малыш был передан в центр реабилитации диких животных «Инстинкт». В мае 2025 года в Пензенской области сотрудники Минлесхоза спасли недельного лосенка.

А в декабре 2025-го в Комсомольском районе Хабаровского края супружеская пара спасла от истощения тигренка, оставшегося без матери. Его брат погиб.

В январе текущего года упоминавшийся центр «Тигр» принял на попечение двух тигрят-сирот — они лишились матери, убитой браконьерами, и были найдены в тяжелом состоянии.

Любители трофеев

Несмотря на отсутствие доказательств незаконной охоты в конкретном случае, причиной появления одиноких детенышей диких зверей часто становятся и легальные охотники, и браконьеры. Медведи, как самые крупные млекопитающие наших лесов, традиционно привлекают тех, кому нужен крупный трофей.

Один из самых громких случаев не охоты, а настоящего убийства — скандал с участием бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

В сентябре 2018 года появилось видео, где было видно, как Левченко выстрелил в голову медведя, который спал в берлоге. С критикой выступили все, в том числе и охотники — убийство спящего животного напрямую противоречит охотничьей этике.

Политик утверждал, что охота была законной, проходила в разрешенные сроки, а медведь был «шатуном», представлявшим опасность. Впрочем, кадры со спящем зверем говорили об обратном, как и возбужденное уголовное дело.

В октябре 2021 года в лесу Саратовской области задержали депутата Госдумы от КПРФ, однопартийца Левченко Валерия Рашкина. В багажнике его автомобиля нашли разделанную тушу лося.

Сначала политик утверждал, что нашел тушу случайно, но позже записал видеопризнание, где заявил, что перепутал лося с кабаном из-за плохой видимости и отсутствия бинокля.

Вскоре Рашкин был лишен депутатской неприкосновенности и был приговорен к трем годам условно за незаконную охоту, а после официально лишен депутатского мандата.

«Селфи» с диким зверем

Сосуществование дикого животного и человека — давняя проблема, которая остается актуальной и по сей день.

Случаи встречи людей с дикими животными, которые заканчиваются конфликтами, травмами, а порой и смертью, увы, нередки.

Практически все такие стычки на 99%, по наблюдениям специалистов, спровоцированы человеком. К примеру, люди гонятся за «селфи» с диким зверем. Многие не пытаются избежать встречи, а, напротив, идут на сближение, чтобы сделать фото. И если с белкой такое сойдет с рук, то с медведем — смертельный риск.

— Хищник не набрасывается сразу, но у него есть личная дистанция безопасности. Как только человек ее нарушает, животное чувствует угрозу для себя, своего потомства или добычи. В такой ситуации медведь вынужден защищаться. Исход конфликта часто трагичен для человека.

В новостях обычно представляют агрессором животное, хотя настоящим провокатором становится человек, вторгшийся в его личное пространство, — говорит Екатерина Пажетнова.