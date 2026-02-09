Из городов стали исчезать воробьи — еще недавно их видели, когда они довольствовались зернышком и делили его с голубями, а сегодня и щебетания в кустах не слышно, и на улицах коричневых перьевых комочков почти не видно.

Иван Шилов ИА Регнум

Чтобы определить, сколько воробьев живет вокруг нас, по всей России стартовал зимний этап ежегодной экологической акции «Всероссийская перепись воробьев».

Отыскать пернатого

Численность домовых воробьев во многих регионах упала до критического уровня, как и популяция полевого воробья, тоже предпочитающего жить рядом с человеком и формировать смешанные стаи с домовыми «товарищами».

«Численность полевого воробья более-менее стабильна, у нее нет такого сильного снижения, а численность домовых сократилась довольно значительно. Последние лет 20 в городах Европы и России они местами практически исчезли, где-то стали очень редкими. Чтобы обратить внимание на эту проблему, 2022 год Союзом охраны птиц России был выбран годом домового воробья», — рассказала ИА Регнум орнитолог Елена Фионина.

Проект «Улитка Марта» и орнитолог Елена Фионина, получившие поддержку от Союза охраны птиц России, организовали в 2023 году акцию «Воробьи на кустах» — всероссийскую перепись воробьев.

Позже, в 2024 году, к ним присоединилась АНО «Центр поддержки инициатив в сфере науки, техники и культуры «Наше Будущее». В число организаторов также вошли многочисленные общественные, научные, образовательные и эколого-просветительские организации.

«Перепись мы проводим на нашей площадке третий год подряд. Для того чтобы понять долгосрочные тенденции, нам нужно хотя бы от пяти до семи лет изучать, как обстоят дела у воробьев», — поделилась орнитолог.

Прошлой зимой участникам переписи удалось насчитать 207 780 домовых и полевых воробьев, а летом — 119 350. В этом году Всероссийская перепись воробьев тоже пройдет в два сезона: зимний, в феврале, и летний, в августе.

«Воробей — это та птица, которую каждый ребенок знает с детства. И разве мы могли представить, что вдруг численность этих птиц станет настолько стремительно сокращаться, что не произойдет ли в один прекрасный момент такая ситуация, когда воробьи у нас станут краснокнижными, редкими, и мы вообще перестанем их видеть на наших улицах. Это всё очень беспокоит и тревожит», — рассказала Елена Фионина.

Маленькие жители больших городов

В России встречаются семь видов воробьев, из которых самые распространенные — это домовый и полевой, обитающие повсеместно и встречающиеся почти во всех регионах.

Но ими популяция не исчерпывается. Есть, например, и другой вид — черногрудый воробей, живущий преимущественно на Кавказе и в Крыму.

Однако черногрудых посчитать довольно сложно, объяснила Елена Фионина, поскольку в холода они находятся на зимовках и возвращаются в районы гнездования примерно в апреле–мае, образуя большие стаи в приречных тростниках и окрестностях населенных пунктов.

«Можно было бы их посчитать, но в это время мы перепись не проводим. Если нужно узнать численность черногрудого воробья и тенденцию к ее сокращению, то было бы неплохо на конкретной территории организовать отдельную перепись.

Состояние его популяции пока более-менее стабильно, но для того чтобы понять, как в долгосрочной перспективе себя ведет черногрудый воробей, нужно, конечно, там тоже проводить такие мониторинговые исследования», — рассказала Елена Фионина.

По словам Фиониной, повсеместно домовых воробьев замещают полевые, особенно в крупных мегаполисах, где первым не удается проникнуть внутрь многоэтажной современной застройки.

Снижение численности воробьев сегодня отмечается во многих странах мира, однако до сих пор специалистам не ясны окончательные причины такого явления. Эксперты считают, что всему виной — урбанизация, хищники, изменение практик землепользования, которые накладываются на естественные колебания численности.

«У нас может быть всё хорошо для жизни людей, а для жизни птиц всё не очень. Домовому воробью для того, чтобы строить свои гнезда, нужны ниши, нужны укрытия.

Представьте себе старый дом советской постройки, и всегда под карнизами, под балконами были места, где воробьи могли расковырять отверстия, или технологические пустоты, куда птицы натаскивают строительный материал, делают там гнездо.

Сейчас все строительные элементы подогнаны плотно, иногда стоят большие зеркальные фасады. И для птицы уже нет особого места, где бы она могла пристроить гнездо.

В таких местах, конечно, численность их на гнездовании не может быть высокой. Хорошо, если вообще там кто-то может загнездиться», — рассказала Фионина.

Неподходящей средой становятся для воробьев и стриженные газоны. Трава, которую часто подстригают, не дает семян, и птицы не могут найти там корм.

«Воробьям на ней просто нечего есть. Излишнее, с точки зрения птиц, ухаживание за нашей красотой, за нашими городами не всегда благоприятно по отношению к животным. Нужно оставлять небольшие «природные» участки, и в таких местах воробьи будут продолжать держаться», — объяснила орнитолог.

«Уговаривать никого не нужно»

Как рассказывают организаторы «Воробьев на кустах», вернуть птиц помогает не только сама акция, позволяющая собрать сведения об их численности, но и люди, которые в ней участвуют.

Чтобы стать полевым исследователем, необходимо изучить интерактивную карту уже известных мест встречи птиц. Взявшийся за пересчет воробьев выстраивает маршрут для регулярных проверок, высматривает их у кормушек, в густых кустах, служащих птицам укрытием.

Наблюдать за птицами советуют издалека, чтобы не спугнуть. Сфотографировать — половина увлекательного дела, во время которого можно узнать, что делают пернатые, и выяснить, что их привлекло в это место.

Кроме того, не лишним будет и выяснить, кто же все-таки сидит на ветках: полевые или домовые воробьи. Они различаются «щеками» и «шапочками». У домового воробья «щеки» — серые или чистые. У полевого же воробья — белые с четким черным пятнышком, так называемой «сережкой».

Самки домового воробья обладают бурой «шапочкой», в то время как у полевых воробьев она ярко-коричневая, если не шоколадная. Домовой воробей не имеет «ошейника», а на полевом можно увидеть тонкий белый воротничок вокруг шеи.

«Если человеку птицы не интересны, не нужны и не важны, и природа для него находится на самом неважном месте в его жизни, то объясняй — не объясняй, он всё равно участие ни в каких природоохранных акциях принимать не будет.

А если люди интересуются природой, подкармливают птиц, наблюдают за ними вместе с детьми, им даже не нужно ничего объяснять. Им говорят: «Нам, ученым, нужно, чтобы мы все собрались и посчитали воробьев», — рассказала Елена Фионина.

По ее словам, в акции участвуют самые разные люди: и пенсионеры, и маленькие дети, и преподаватели, и родители, потому что для них важна не столько природоохранная, сколько социальная составляющая, объединяющая роль. Все верят в то, что природу нужно беречь и охранять.

«Люди с огромной охотой эту акцию ждут и очень много участвуют с маленькими детьми, рассказывают нам, как дети были рады. Когда им говоришь, что можно присоединиться, и это поможет нам сохранить птиц, люди с удовольствием это делают.

Их не нужно мотивировать и уговаривать. Главное им объяснить, что есть такая возможность, как всё правильно сделать, как правильно выйти, как правильно посчитать, куда правильно всё это отправить, и с удовольствием люди участвуют», — поделилась орнитолог.

«Воробьи на кустах» — след и из прошлого: еще в 80-90-х годах в Советском Союзе пытались провести масштабное изучение этих птиц. Но организовать обмен информацией, правильный сбор и отсутствие дублирования данных оказалось сложно.

«Сейчас это возможно благодаря социальным сетям, средствам массовой информации, которые широко об этом рассказали. Каждый год в переписи участвуют больше 80 регионов. Основная наша задача — скоординировать людей и собрать информацию, чтобы она вовремя и в нужном виде дошла до ученых», — говорит Елена Фионина.