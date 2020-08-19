Елена Кондратьева-Сальгеро
Последние публикации
Кто мешает торжеству коммунизма в одной отдельно взятой стране
Последние новости из одной маленькой гордой страны неожиданно прервали глобальную повестку всепланетной мобилизации против ковидного многоборья. Страна эта — самая таинственная и самая непроницаемая, ни для глубинного понимания, ни для простого любопытства. Одни говорят, что там, вдали от вражеских...
19 августа 2020
Софрология мягкого уничтожения
Софрология мягкого уничтожения рекомендует расслабиться, довериться, устыдиться собственной бесчувственности к чужим страданиям и ни в коем случае, никоим образом не возникать. А пока мы тут махали картонными копьями и в воздух масочки бросали, кое-где уже отменили сам «род «человеческий, мужской и...
9 августа 2020
В Чехии сохранилась разумная жизнь!
В Чехии, как во всех членах НАТО и Евросоюза, случаются даже скандалы, серьёзно задевающие основные принципы повсеместно внедрённой и пожизненно обязательной политкорректности. Например, только что на поприще попирания «новых ценностей» внезапно отличился чешский еженедельник Reflex...
28 июля 2020
А вас посчитали? О любопытной расовой статистике во Франции
Что касается перечисленных, то радужную картину всепланетного покаяния на истекшей неделе несколько подпортили французы. Их полиция вместо того, чтоб быть, как все, и послушно встать на колени, встала на дыбы, вышла на улицы и пошвыряла наручники на мостовую. Не в знак покаяния, но в знак...
22 июня 2020
Сделай сам: как фабрикуют фейки «против расового произвола»
Старая шутка нью-йоркских грабителей «взять с него нечего, разве что, пример», в сегодняшнем контексте приобретает оттенок руководства к действию. Позавчера в этом смогла убедиться и парижская полиция. В XV округе французской столицы, на улице Св. Шарля, патрульные полицейские неожиданно наткнулись...
2 июня 2020
Кого победил президент Макрон
Сегодняшнее субботнее утро на новостных программах французского телевидения бурлит обсуждениями одной маленькой реплики президента Макрона, чуть было не канувшей незамеченной в общем потоке словопрений, если бы не некоторые внимательные журналисты. Вчера президент Макрон встречался с депутатами...
23 мая 2020
Менталитеты Запада в эпоху коронавируса
В холодное солнечное утро вторника, 14 апреля, национальная полиция Франции с прискорбием сообщила, что с начала «Великого затвора» (четыре недели назад) количество обращений к силам правопорядка увеличилось на 60%. И все эти 60% вызовов поступают от граждан, желающих «сигнализировать о нарушении...
15 апреля 2020
Хроники не того Апокалипсиса
В самое последнее воскресенье перед Великим Затворничеством, когда улицы французских городов только начали расчищаться и ещё не остыли от привычной толпы, я объезжала и обходила Париж и пригороды, в радиусе примерно 70 километров, фиксируя в личных хрониках все самые мелкие детали истории...
23 марта 2020
Дайте художнику Павленскому работать на благо России!
Последний перформанс свободного художника-акциониста Петра Павленского в Париже только что получил тихое, но внятное заключение, o котором скромно молчит большая пресса. А я вам всё-таки расскажу. Напомню, что как почётная жертва «Путинского режима», жестоко ущемившего его личные свободы, художник...
4 марта 2020
Кокетливый оппортунизм господина Макрона
С появлением на мировой арене кардинально нового политического деятеля, президента Франции г-на Макрона, спешно слепленного из демагогии, дипломов и амбиций, в обиход политаналитиков следует ввести определение «кокетливый оппортунизм». Это именно то, чем занимается г-н Макрон и что определяет все...
17 февраля 2020
Кулачные бои за чистоту феминизма
Вы, безусловно, отсталый человек, если не разбираетесь в сортах феминизма. Их у него много, хороших и разных. И с неутомимым прогрессом политкорректности сорта эти множатся, как тараканы, в умных головах. Идти в ногу с этими «сортами» необходимо, иначе как вы узнаете, кого поддержать, а кого...
6 февраля 2020