Последний перформанс свободного художника-акциониста Петра Павленского в Париже только что получил тихое, но внятное заключение, o котором скромно молчит большая пресса. А я вам всё-таки расскажу.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Акционист Павленский

Напомню, что как почётная жертва «Путинского режима», жестоко ущемившего его личные свободы, художник Павленский запросил политического убежища во Франции. Где отблагодарил всех сочувствующих успешной организацией нескольких частных мордобоев и одной инсталляцией с поджогом дверей банка. Немножко посидев на харчах французской пенитенциарной системы и снова перейдя на вольное прожитьё, художник Павленский живо освоился и обзавёлся связями, пособиями и возможностями подключения к интернету. В котором и устроил свою новую инсталляцию.

Или, может, это был перформанс.

Или акция «Отправь видео-сообщение любовнице и получи самое широкое в мире освещение своего адюльтера!» Не слишком разборчивые «связи» художника Павленского снабдили его, как эстета, личными видео-сообщениями, которые г-н Гриво, один из французских политических деятелей партии президента Макронa, посылал на досуге cвоей любовнице. Содержание видео я пересказывать не стану, скажу только, что всё было весело и сердито: кандидат на пост мэра города Парижа просто мастурбировал на камеру, в полной уверенности, что это понравится. Можно с уверенностью сказать, что он не просчитался: это понравилось всем. Ну, может быть, всем, кроме его политических соратников.

Jacques Paquier Бенжамен Гриво

«Перформанс» художника Павленского & Гриво состоял в том, чтобы слить этот пикантный «материал» в социальные сети и вызвать широчайший резонанс с политическими последствиями. Несмотря на достаточную раскрепощённость французской публики в плане свободных нравов, как только дело заходит об избираемости кандидатов на высокие посты, со скрипом держащиеся традиционные скрепы иногда дают ожидаемый результат: кандидата на мэрию Парижа пришлось в срочном порядке переменить вместе с дамой и грязным бельём. Самого художника-акциониста арестовали (причём, не за слив частной информации, а за очередной мордобой с элементами поножовщины месячной давности); затем отпустили и столь же срочно, по уже обкатанной традиции, на сцену политического скандала вытолкали вечного «стрелочника», Deus ex machina: а не путинский ли агент, этот ваш акционист Павленский, что он так резво, эффективно и незамутнённо работает на укрепление всё более дружеских чувств к погнавшему его взашей режиму?..

То есть он вроде бы сам от этого режима бежал и сам пожинал причитающиеся ему дивиденды с обличения врагов прогрессивного человечества. А теперь вот прогрессивное человечество на личном примере начинает наливаться нехорошими чувствами к страдальцам от путинизма и желать долгую лету всем тем, кто заберёт этих страдальцев на вечную передержку. Следует отметить также, что перформанс Павленского & Гриво вызвал неслыханное оживление в соцсетяx, куда мощно хлынули умопомрачительно смешныe мемы и демотиваторы.

Знаменитое фото во всё горло хохочущих президентов Миттерана и Ширака, известных своими адюльтерами, с подписью: «Им сказали, что Гриво сняли с выборов из-за супружеской измены!» Фотография незадачливого Доминика Стросс-Кана, в своё время прищученного горничной нью-йоркского отеля, с плакатом: «Же сюи Гриво!» Но пальму первенства единодушно отхватил демотиватор с префектом полиции, вещающим с официальной трибуны народу: «Я не заметил на видео господина Гриво руку Путина…»

О чём не догадывалась веселящаяся публика: в Главное управление внутренней безопасности (DGSI) и Главное управление внешней безопасности (DGSE) Франции поступил приказ тщательно проверить информацию, относительно которой русский художник Павленский является двойным агентом и работает на Кремль, в буквальном смысле, не покладая рук. Буквально на днях оба управления провели экстренное расследование, после которого официальный представитель обоих ведомств (цитирую) «раздражённо заявил»:

«Тот факт, что Пётр Павленский — выходец из России, выгнанный правительством Владимира Путина, а его знакомая Александра Таддео* (*женщина, которой, предположительно, предназначалось скандальное видео) интересуется Россией, совсем не означает, что за ними обоими стоит Кремль».

И ещё более раздражённо добавил: только что отгремевший перформанс и все ещё обещанные художником Павленским в скором будущем не имеют ни малейшего отношения к «операции по дестабилизации французской демократии». (Этот изящный намёк явно предназначался президенту Макрону лично, поскольку именно он сделал подобное заявление за пару недель до проверки). Oфициальный представитель французских спецслужб отметил также, что само по себе это дикое предположение «наверняка вызвало акт буйного веселья у агентов ГРУ, работающих в данный момент в Париже».

Dmitry Rozhkov Пётр Павленский

А в заключение пояснил, что если бы какая-нибудь государственная организация пожелала бы повлиять на выборы, она сделала бы это ПОСЛЕ того, как списки кандидатов будут окончательно сданы в префектуру, чтобы окончательно помешать партии Макрона найти замену осрамившемуся соратнику. Что, конечно же, просто и разумно, а потому не принимается в расчёт любителями острых ощущений с отливами русского шпионажа. Это заключение-опровержение почти не прозвучало в рейтинговых выпусках новостей, но было скромно пропечатано внутри нескольких статей общего плана, в изданиях консервативного толка. И это к лучшему, я считаю. Один художник Павленский сделал столько для самой действенной пропаганды путинского режима, сколько и не снилось всем вместе взятым оппозиционным мудрецам. Ознакомившись с творчеством художника Павленского, мир возлюбил Путина, как спасителя дома своего.

Дайте художнику Павленскому свободно и спокойно работать на Западе! И ещё невнятное расположение к России очень скоро перерастёт в открытое обожание. Всё именно к этому и идёт.