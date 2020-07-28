Скажите честно, что вы знаете о Чехии, кроме названия её столицы и «Богемского стекла», наполнявшего российские буфеты доперестроечной эпохи?

Обложка чешского еженедельника «Reflex»

В постперестроечную эпоху к разделённому историей названию страны добавились два обязательных штампика — «член НАТО» и «член Евросоюза». И это, пожалуй, все познания о Чехии, коими богат сегодня любой среднестатистический гражданин мира. A некоторые западные граждане, увы, и этим похвастаться не смогут, поскольку до сих пор так и не отличают Чехию от Словакии, a их обеих — от смежных с ними стран. Но не будем огорчаться. Может быть, придёт время и наши бывшие «маленькие друзья» снова окажутся в одной упряжке с теми, кто не встал в строй и не марширует к обрыву, с оголтелыми речёвками про то, что значение для человечества отныне имeют только «чёрные жизни», а остальным подобает стоять на коленях и каяться до почернения.

А между тем во всеми забытой Чехии жизнь, оказывается, бьёт ключом, просто брызги до нас не долетают. И там, представьте себе, тоже всё есть, почти как в Турции! И «леваки», и «консерваторы», и «диванные прогрессисты» (этим термином сегодня в западной консервативной прессе обозначают всех принёсших безоговорочную присягу единой линии партии политкорректности и ратующих за её неумолимые новые ценности — от «чёрных жизней» — до радужного спектра гаммы ЛГБТ и т. д).

В Чехии, как во всех членах НАТО и Евросоюза, случаются даже скандалы, серьёзно задевающие основные принципы повсеместно внедрённой и пожизненно обязательной политкорректности.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Black power

Например, только что на поприще попирания «новых ценностей» внезапно отличился чешский еженедельник Reflex, квалифицируемый в западной прессе как «журнал центро-правого, консервативного толка».

Его последняя обложка являет миру самый шокирующий фотомонтаж за последние десятилетия послушания «новым ценностям»: портрет темнокожего (ой!) Гитлера, с традиционной африканской шевелюрой, в стиле Бобби Фаррелла, в обрамлении нового призыва — «Black Lives Matter», с риторическим пояснением: «Станем ли мы опускаться на колени перед всеми преступниками, которые желают нас «совершенствовать»?» Теперь, представьте, что там началось. Через сутки после блокировки на фейсбуке, где он разместил эту обложку, главный редактор «Рефлекса» Марек Стонис дал прессе исчерпывающее пояснение по поводу смысла всей картинки:

«Всё «левое» человечество оплакивает нежного гиганта Джорджа Флойда, человека, который, не считая его богатого криминального прошлого, был приговорён к пяти годам тюрьмы за то, что приставлял пистолет к животу беременной женщины. Я, в свою очередь, хочу скорее выразить солидарность с его жертвами, нежели с ним самим».

Батюшки святы, вскричала вся моравская, силезская и богемская рукопожать, слепя глаза ошарашенной публике непорочной белизной «польт» и праведным возмущением, сверкающим, как богемское стекло, — но при чём же тут Гитлер?! Совершенно непонятно, что общего можно отыскать между «справедливыми требованиями» и «уравновешенным поведением» борцунов за «чёрные жизни» и гитлеровскими методами «очищения» недоросших до понимания нового порядка рас… масс… одним словом, несогласных.

Право, заистерила кристально искрящаяся рукопожать, — главный редактор однозначно погорячился и его занесло. Всю суть и справедливость движения «чёрных жизней» и его заслуженных требований вполне можно понять и принять. И, как и повсюду в мире, в Чехии эту суть тоже поняли и приняли. В Чехии тоже уже имеется подобное движение, созданное одним бывшим преподавателем пражского университета искусств. И этот преподаватель призывает свою страну покаяться вместе с остальными.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Камнепад

За что и перед кем покаяться? А вот: по мнению преподавателя искусств (и некоторых других, ему подобных «искуссантов»…), Чехия вполне может считаться «рабовладельческой державой». Дoгадаетесь, с какого перепугу? Да ни в жизнь. Поэтому я вам даром расскажу: все европейские колонизаторы покупали богемский хрусталь и пили-ели из него, пока у них за ушами трещало и по усам текло. Поэтому пражский учитель призывает свою страну покаяться перед колонизированным человечеством, пока не поздно, как это уже сделали все порядочные «политкорректы», которые вовремя подсуетились и до сих пор рукопожатны в мировом масштабе.

Так что никаких «гитлеровских методов», никаких «ночей карающих мечей», никаких «богемских капралов». Всё честно и справедливо. «Чёрные жизни» рулят и громят, остальные — терпят на коленях. Что не нравится-то?

Не нравится только главреду «Рефлекса». Не согласный он. И, по слухам, уже не он один. Но он один пока пропечатал «обложку неповиновения» и припечатал, в ответ на все призывы к покаяниям и коленопреклонениям:

«Пытаться признать чехов причастными к работорговле всё равно, что вменять им в вину вымирание мамонтов».

На этом месте могла бы быть ваша реклама, но будет мой краткий комментарий: первый пошёл. Больше, как мне кажется, ничего уже не стоит добавлять. Границы, как известно, смежные. Моравия, Силезия, Богемия, потом Австрия, Германия, Польша… Разум, вообще говоря, как и безумие, заразителен. Поэтому запасаемся попкорном и терпением. И к ним придёт.