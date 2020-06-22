Череда событий за последние несколько месяцев как-то совсем сбилa с толку уважаемую публику и заставилa её позабыть, что статистика считает и пересчитывает не только случаи заражения, выздоровления и ухода в мир иной, но и совсем другие категории. Потому что, кроме мирового турне коронавируса, на планете сегодня в моде также и такие группы тем, как расизм, сексизм, полицейский произвол и «белые привилегии». (Про окрошку на квасе или на кефире, так и быть, в другой раз…)

Александр Горбаруков ИА REGNUM Камнепад

Что касается перечисленных, то радужную картину всепланетного покаяния на истекшей неделе несколько подпортили французы. Их полиция вместо того, чтоб быть, как все, и послушно встать на колени, встала на дыбы, вышла на улицы и пошвыряла наручники на мостовую. Не в знак покаяния, но в знак возмущения и неповиновения всемирному абсурду, возведшему в ранг национальных героев наркомана и бандита.

А французская статистика, вместо того чтобы считать традиционных «согласных» в опросах, типа: «думаете ли вы, что климатические изменения имеют первостепенное значение в настоящем контексте», взяла да и задала гражданам совсем не те вопросы. И посчитала совсем не то, что ожидалось, не так, как договаривались.

Цитата из видео на euronews.com Полицейские Франции бросают наручники на мостовую

На вопрос «Думаете ли вы, что расизм в отношении белых реально существует в Европе?» положительно ответили 47% французов. Дальше — больше: 46% французов заявили, что доверяют своей полиции, и 18% — что испытывают симпатию к силам правопорядка, несмотря на мировую эпидемию протестов всех сортов. Только 7% выступили категорически против полиции вообще. Ещё конфуз: 42% опрошенных заявили, что поддерживают манифестации самих полицейских против сознательной дискриминации сил правопорядка, а не модные ныне выступления «против полицейского произвола». Но самое страшное впереди. Несмотря и не глядя на безоговорочный (с точки зрения канонов политкорректности) американский пример, 71% французов заявили, что они категорически против пересмотра исторических фигур и сноса поставленных им памятников, а также против переименования улиц, учебных заведений или других нюансов поругания и стирания общей истории.

Отметьте, что только 8% опрошенных считают «великую зачистку» исторических авторитетов «нормальным явлением» и 21% думают, что следует не заваливать репутации сразу, а следует проводить дебаты по поводу каждого конкретного случая: а вдруг, да и впрямь окажется, что дрянь-человек увековечен… Такое статистическое исследование только что провел для телеканала CNews и радио SudRadio институт по опросу общественного мнения IFOP Fiducial.

Результаты его не слишком рвутся публиковать центральные газеты и обсуждать ведущие радио и телепрограммы в часы повышенного рейтинга. Эти скромные цифры вызывают чувство неловкости у ведущей линии политкорректности и чувство возмущения на читательских форумах, где горячие головы требуют уточнить, каких именно «французов» опрашивали насчёт расизма, потому что (по мнению горячих голов) реальная цифра, подтверждающая антибелую дискриминацию, будет чёткo зашкаливать за 90%, и что медиатическая манипуляция в очередной раз пытается сгладить серьёзно нарывающие проблемы.

Цитата из видео на euronews.com Протесты в Париже «Нет расизму!»

Вообще, горячие французские головы на читательских форумах интерпретируют официальную статистику совершенно неформатно и засчитывают 8% согласных на памятникоповал и переименование улиц как элементарно «неграмотных недоучек, типа Греты Тунберг», а 21% призывающих к пересмотру исторических фигур — как «полезных идиотов». Самую резкую оценку читателей получает процент граждан, в упор не видящих вокруг себя проявлений антибелого расизма, особенно в свете последних событий.

Об этих гражданах читательское мнение выражается аккуратно, но больно: «значит, в стране 53% трусов…» Здесь самое время вспомнить нетленное: «Вот такие большие огурцы…» А про окрошку на квасе и кефире обещаю в следующий раз.