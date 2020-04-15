В холодное солнечное утро вторника, 14 апреля, национальная полиция Франции с прискорбием сообщила, что с начала «Великого затвора» (четыре недели назад) количество обращений к силам правопорядка увеличилось на 60%. И все эти 60% вызовов поступают от граждан, желающих «сигнализировать о нарушении самоизоляции со стороны их соседей».

ИА REGNUM Франция

Иначе говоря, речь об обыкновенных доносах на ближнего своего, не усидевшего дома и ускользнувшего от бдительного полицейского контроля. А бдительному контролю необходимо помогать.

Несколько обескураженные новостью журналисты изо всех сил старались не углубляться в психологические бездны страдающих от затвора соотечественников, объясняя такие монументальные цифры (60% !) обыкновенной скукой. Намаявшись перед монитором и телевизором, люди начинают смотреть в окно, в глазок входной двери, куда угодно, где только можно найти себе новое занятие. Например, отслеживать чрезмерные выходы в свет собственных соседей и сообщать о них куда следует, согласно чувству гражданского долга.

«Здравствуйте! Oдна семья из нашего подъезда не только выводит погулять двух своих собак, утром и вечером, но и по нескольку раз таскается то в ближний, то в дальний магазин! Тоже по очереди. Утром муж. После обеда жена. Часа в четыре их сын-подросток. А в шесть — ещё и бабка, застрявшая у них по случаю самоизоляции. Я как честный гражданин прошу и требую — примите меры!»

Национальная полиция вяло прокомментировала эти знаменательные цифры, изящно обойдя прямой вопрос о реальных последствиях подобных звонков. Навострившая ухо публика осталась при убеждении, что на всяк звонок не накинешь платок, но и не наездишься с проверкой. И тем не менее всё за тот же период, с начала «великого затвора», французскими полицейскими было выписано более 500 000 штрафов только за нарушение самоизоляции.

Уже ровно неделя, как во Франции наблюдается снижение случаев коронавируса в реанимации и общая стабилизация положения с потенциальными и реальными заражёнными. Тем удивительнее воспринимается не всем понятная перестраховка властей, обьявивших продление самоизоляции до 11 мая и много раз оговоривших, что и это ещё не точно, и это не предел. Будьте готовы к любым возможным новым продлениям срока «отсидки «, при первом чихe.

Facebook.com/EmmanuelMacron Медицинская кровать. Франция

Мало того, до сих пор сохранённое за гражданами право на «занятие спортом или физической деятельностью на свежем воздухе» было строго урезано до непререкаемого расписания: все пробежки и «прокатки» на велосипедах не должны превышать одного часа в день и осуществляться до 10 утра или с 19 вечера в радиусе 1 км от места проживания. Каждый новый день, кроме нескончаемых дебатов по поводу того или иного аспекта коронавируса и прилагающихся к нему последствий, приносит новые «проекты» урезания новых прав: граждан предупреждают, что после выхода из изоляции от них потребуют выполнения ряда мер, полный перечень которых уточняется и будет обнародован по мере необходимости. Обязательное ношение масок в общественном транспорте и соблюдение дистанции уже можно считать узаконенными на долгий срок.

При том что абсолютно все газеты в данный момент буквально переполнены темой коронавируса и её возможных вариаций, на удивление мало внимания уделяется соседям и собратьям по несчастью.

Так, например, из объективов французских СМИ внезапно исчезла Швеция, ещё вчера омываемая волнами сарказма, прочившего ей бесславное настоящее и позорное будущее за её беспечность по отношению к коронавирусу и отказ подчиниться всеобщему «Великому Затвору».

Злые языки на полутонах пересказывают, что Швеция стабилизировала уровень своих трагедий и упрямо движется к победе над пандемией, несмотря на катастрофические «дружеские» пророчества всех, клеймивших её за непослушание. Самые крупные СМИ пока отмалчиваются на этот счёт.

Зато с удовольствием пересказывают очень «нужную «информацию, разбавляющую страх и ужас лирическим отступлением: в Индии двух родившихся близнецов назвали «Корона» и «Ковид». Их мама желает таким образом увековечить воспоминания о своей беременности в удивительную эпоху. Не появилась на передовицах и вчерашняя новость из Австрии: со вторника там разрешено открытие всех коммерческих точек, имеющих отношение не только к пищевой или фармацевтической промышленности. Открыты книжные и цветочные магазины, супермаркеты сети «Сделай сам», и даже клиники эстетической хирургии анонсируют «перезапуск»…

В понедельник, 13 апреля, Австрия подсчитала свои ковидные результаты: 400 погибших от вируса при населении 9 миллионов. Во вторник Австрия перезапустила свою экономику. В венском квартале Favoriten дотошные журналисты отловили пенсионерку по имени Анита Какак, 75 лет, спросили о первых впечатлениях по выходе из «затвора» и получили умилительный ответ: «Я так рада, что снова могу покупать цветы! Душе так нужна красота…»

Канцлер Себастьян Курц, правда, настроен несколько более прагматически и решил не открывать школы, кафе и рестораны до середины мая. Хотя бы чтоб окончательно не засвечиваться среди евросоюзников как «нарушитель конвенции. «Но старушку поприветствовал и магазины открыл, объявив этот жест «первым шагом к новой форме нормальности».

Kremlin.ru Себастьан Курц

А вот Германия решила продержать своих пенсионеров взаперти до конца года. Так надёжнее и никто не попрекнёт. Я попыталась было нарыть данные по добровольным доносам сознательных граждан на своих соседей в других странах Евросоюза, но оказалось, что ни одна полиция, кроме французской, ничего подобного пока не заявляла. Или рыла я недостаточно глубоко. Возможно, это и к лучшему: в Великую среду, когда Иуда предал Христа, куда как приятнее закончить эту хронику нюхающей цветы доброй австрийской старушкой — божьим одуванчиком. И не думать о 60%-ном приросте доносящих на ближнего своего.