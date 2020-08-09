Софрология мягкого уничтожения рекомендует расслабиться, довериться, устыдиться собственной бесчувственности к чужим страданиям и ни в коем случае, никоим образом не возникать. А пока мы тут махали картонными копьями и в воздух масочки бросали, кое-где уже отменили сам «род «человеческий, мужской и женский. И вряд ли стоит уточнять, что это только начало. Скорее всего, это совсем наоборот.

Два пола. Как это «придумала» природа

Правительство Нидерландов только что объявило о ликвидации пометки пола «жен/муж» в удостоверениях личности, с начала 2024—2025 гг. С точки зрения нидерландского министра «Эмансипации» (простите, не шутка), данная пометка «совершенно бесполезна». Её собираются оставить в паспортах, чтобы не вызывать нареканий в той части Евросоюза, которая ещё не окончательно «эмансипировалась» под новый порядок, но граждане самой прогрессивной его страны смогут более не обременяться такими устарелыми понятиями и путешествовать по жизни налегке у себя дома, с удостоверениями личности, подтверждающими только их бесполую личность и ничто другое.

Голландцы, конечно, отнюдь не первопроходцы на этом почётном пути. В августе 2018-го Германия уже объявляла своё чистое намерение добавить в свидетельства о рождении, рядом с понятиями «жен» / «муж», пометку «разное». С 2013 года в Германии возможно, по желанию родителей, выбирать между «жен» / «муж», или оставлять «пробел», вплоть до совершеннолетия заинтересованного в собственном роде лица.

Специальный декрет о легализации «третьего рода» был принят всё в том же августе 2018 года, под аккомпанемент оваций, типа «никто не должен быть диcкриминирован из-за своей сексуальной идентичности».

Как определять эту идентичность у новорожденных — ни в одном документе так и не уточнили. Здесь в самую пору было бы внести рацпредложение об обобщающей формулировке «человеческий детёныш», но слeдует вовремя окститься и промолчать: кто гарантирует, что это понятие в скором будущем совсем никого не оскорбит, когда мир так свербит и бурлит возможностями?..

Gender Bender Bathroom Sign Так называемый «третий пол»

Франция пока переминается с ноги на голову, но не сдаёт своих ретроградных позиций: каждого новорожденного необходимо обозначить под предложенными «мо» или «жо», в течение пяти дней, с момента появления на свет.

Согласно статистике ООН, людьми или существами «неопределённого пола» ощущают себя около 0,5% и 1,7% земного населения. Ho, yчитывая доверие к ООН и её статистике, в свете последних событий, трудно сказать, занижены или завышены эти цифры и реальны ли они вообще.

Пока только Венгрия категорически запретила «замену пола» в официальных документах, за что удостоилась гневного осуждения всего мирового «прогрессивного» сообщества.

Bоспалённая небывалой жарой Европа выпревает под обязательными масками, в полном отчаянии тестируя новые возможности поддержания пандемического террора, a там и здесь на белом свете, вдали от ненужной шумихи, уже забиваются сваи нового порядка людей и вещей.

Надо полагать, следующим этапом свеженагнанной «волны», в довесок к масочной гипоксии и кожным заболеваниям, очень скоро станет обязательное ношение пуленепробиваемых и мысленепроницаемых очков, отражающих действительность в необходимом новому порядку свете.

Видите «не то сына, не то дочь», не то нечеловеческих детёнышей неопределённого рода и племени? Не видите? А они уже здесь…