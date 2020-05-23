Сегодняшнее субботнее утро на новостных программах французского телевидения бурлит обсуждениями одной маленькой реплики президента Макрона, чуть было не канувшей незамеченной в общем потоке словопрений, если бы не некоторые внимательные журналисты.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макролеон

Вчера президент Макрон встречался с депутатами одного из французских департаментов, и фрагменты этой встречи транслировались во всех сводках новостей.

В чистом поле французской провинции, при нововведённой дистанции в полтора метра друг от друга, линейно выстроились депутаты и другие официальные лица. Различать эти лица было достаточно сложно, поскольку все они стояли навытяжку в масках и определить кто есть кто можно было только по костюмам и только всем окончившим в своё время курсы кройки и шитья.

Напротив этих «лиц» президент Макрон дышал полной грудью, без маски, с чувством декламируя знакомый панегирик о «мужестве французского народа, достойно встретившего эпидемию».

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И вдруг.

«Теперь, когда мы победили», — сказал президент Макрон, и над всеми присутствующими масками широко раскрылись воспалённые напряжением глаза.

«Мы победили», — сказал президент Макрон и попросил всех народных избранников (они же — депутаты) показываться на публике (она же — народ) БЕЗ МАСОК.

Тем более, что ВОЗ уже несколько недель как официально заявилa, что нoшение масок необходимо «исключительно больным людям или людям, ухаживающим за больными». И что во всех остальных случаях ношение масок может нанести здоровью граждан только лишний и иногда реально серьёзный вред.

ВОЗ-то заявила уже несколько недель назад и тем не менее воз и ныне там же, потому что эту информацию пустили очень мелкой строкой обивать пороги информационных лент, там, где как можно меньше внимательных читателей могут найти её острым глазом и о чём-нибудь догадаться не менее острым умом.

Зато после этого заявления ВОЗ сразу на нескольких передовицах красовалась прямо противоположная (в некотором смысле…) информация о том, что «ряд исследований, с успехом проведённых на мышах», подтвердил, что «маски снижают опасность заражения». Заражения от чего и какого рода маски испытывались на мышах в «ряде успешных исследований», не уточнялось. Как хотите, так и понимайте. Но лучше понимать в соответствии с директивой единой мысли сплочённого под единым руководством населения.

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Вчерашнее заявление президента Макрона с недоумением обсуждается сегодня в новостных программах и трактуется приглашёнными экспертами всех сортов по традиционной схеме теле‑ и радиовещания — кто в лес, кто по дрова.

Мы победили что? Или кого? Если речь о пандемии, то почему публику ежедневно, с неутихающим пылом, посредством тяжелейшей артиллерии продолжают пугать «второй волной»?

Если речь не о пандемии, но мы всё-таки победили, то вопрос, сами понимаете, напрашивается совсем другой. На который ни президент, ни его свита в масках и без масок пока не дают ответа.

«Мы» — это кто?