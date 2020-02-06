Кулачные бои за чистоту феминизма
Вы, безусловно, отсталый человек, если не разбираетесь в сортах феминизма. Их у него много, хороших и разных. И с неутомимым прогрессом политкорректности сорта эти множатся, как тараканы, в умных головах. Идти в ногу с этими «сортами» необходимо, иначе как вы узнаете, кого поддержать, а кого посрамить, когда на ваших изумлённых глазах «универсалистский феминизм» объявляет войну «межсекторному «и обе стороны сходятся для решительной битвы, отголоски которой мгновенно заполняют передовицы западных СМИ?
Здесь мы делаем паузу, кончаем аплодировать и срочно уточняем понятия, пока конфуз не обернулся откровенным мордобоем.
«Межсекторный феминизм» учитывает и принимает на грудь не только гендерные дискриминации, но и дискриминации по признаку расы, класса и религии, а также всех возможных видов полов, уже открытых и ещё не придуманных.
Феминизм «универсалистский» ни с каким другим делиться не согласен. Поэтому неудивительно, что бывшая участница «феменок» Маргарита Стерн не пожелала, чтобы к созданному ею новомy движению против «женоубийств» («Collages féminicides») подключились транссексуалы и трансгендеры, и решительно заявила, что не потерпит такой конкуренции в своих рядах. По мнению универсалистской феминистки Маргариты, «трансы» отвлекают слишком много внимания на собственные проблемы и несчастья, вытесняя с арены борьбы женщин как таковых, что, по сути, является очередной дискриминацией и мужицким доминированием: «транс» ведь, сами понимаете, не абы что такое, а всего лишь слегка пообтёсанный скальпелем мужик. Свою аргументацию феминистка Маргарита подкрепила крайне неполиткорректным заявлением, в котором с одного выхлопа расцвели дискриминации всех сортов. Мы, сказала Маргарита, стараемся разрушить все половые стереотипы, а трансактивизм их только укрепляет. Судите сами: мужики-трансгендеры начинают утрированно пользоваться косметикой и шагать на каблуках, как будто этот пошлый стереотип действительно характеризует женщин. Гнусная ложь. Не все женщины красятся и ломают щиколотки на лабутенах, зато у всех женщин есть вагина, а у «трансов» её не будет никогда.
«Это биологический факт!» — заявила феминистка Маргарита. И началосссссь… Утверждение Маргариты было засчитано «позорно консервативным», и на феминистку-универсалистку пошёл горой целый взвод межсекторных феминисток с обвинениями в «трансфобии» (если вы не поспеваете за новыми поступлениями в словари, напоминаю: трансфобия — это постыдная нелюбовь к транссексуалам; транссексуалы — это люди, которые родились не в своём теле и хотят другое, раньше им лечили нервы, а теперь хирургическим путём меняют другие причиндалы, с минуса на плюс и наоборот). Феминистку Маргариту забросали не только презрительными оскорблениями, но и откровенными угрозами, приправив весь букет недавно учреждённым термином «cisterf», означающим глупого и бессовестного человека, который постыдно придерживается того пола, в котором уродился, и не любит транссексуалов. Если вы, например, родились мужчиной и до сих пор им остаётесь, вы тоже такой. Коллега Маргариты, сменившая её на посту руководителя Collages féminicides (против женоубийства), спешно заявила несогласие движения с позицией его основательницы, а саму основательницу заклеймила вместе с обвинителями. Или обвинительницами?.. Нахожусь в сомнении, как лучше сказать, чтобы никого не обидеть, поэтому приходится оскорблять всех подряд.
Отмежевавшись от своей основательницы, феминистки-универсалистски радушно пригласили в свои ряды пострадавших транссексуалок («приходите, тараканы, я вас чаем угощу!»), и всё бы закончилось почти как в сказке, но часть «сортов» воинствующей феминистики окончательно запуталась в собственных нюансах, вышла из-под контроля и пошла на баррикады. Группа радикальных активисток призвала к физическому уничтожению идеологических противниц и в ночь с 24 на 25 января устроила уличную демонстрацию под лозунгом «Les terfs — на костёр!» (напомню, «terfs» — феминистки, не признающие транс…)
Группа не сдающихся универсалисток публично подтвердила свой решительный протест признавать феминистками «всё, что движется», и обвинила транссексуалов в «колонизации феминистического движения». Обе группы слегка потрепали друг друга за космы, при оперативном вмешательстве полиции, возмущённых откликах прогрессивной прессы и радушных хохмах прессы консервативной. Расслабленные читатели в комментариях наперебой желали всем участницам добить друг друга до победного конца, а наблюдателям — перейти, наконец, к более насущным проблемам современности.
И в самом деле, кроме петушиных боёв, тараканьих бегов и феминистических турниров за свободу гендерных вариаций, в нашем мире подкопилось несколько более однотонных и менее развлекательных событий. На фоне которых «бурление сортов» воинствующего феминизма выглядит несколько несуразно и даже опрометчиво. Чтобы не сказать больше и никого не обидеть.