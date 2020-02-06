Вы, безусловно, отсталый человек, если не разбираетесь в сортах феминизма. Их у него много, хороших и разных. И с неутомимым прогрессом политкорректности сорта эти множатся, как тараканы, в умных головах. Идти в ногу с этими «сортами» необходимо, иначе как вы узнаете, кого поддержать, а кого посрамить, когда на ваших изумлённых глазах «универсалистский феминизм» объявляет войну «межсекторному «и обе стороны сходятся для решительной битвы, отголоски которой мгновенно заполняют передовицы западных СМИ?

Александр Горбаруков ИА REGNUM Я готова!

Здесь мы делаем паузу, кончаем аплодировать и срочно уточняем понятия, пока конфуз не обернулся откровенным мордобоем.

«Межсекторный феминизм» учитывает и принимает на грудь не только гендерные дискриминации, но и дискриминации по признаку расы, класса и религии, а также всех возможных видов полов, уже открытых и ещё не придуманных.

Феминизм «универсалистский» ни с каким другим делиться не согласен. Поэтому неудивительно, что бывшая участница «феменок» Маргарита Стерн не пожелала, чтобы к созданному ею новомy движению против «женоубийств» («Collages féminicides») подключились транссексуалы и трансгендеры, и решительно заявила, что не потерпит такой конкуренции в своих рядах. По мнению универсалистской феминистки Маргариты, «трансы» отвлекают слишком много внимания на собственные проблемы и несчастья, вытесняя с арены борьбы женщин как таковых, что, по сути, является очередной дискриминацией и мужицким доминированием: «транс» ведь, сами понимаете, не абы что такое, а всего лишь слегка пообтёсанный скальпелем мужик. Свою аргументацию феминистка Маргарита подкрепила крайне неполиткорректным заявлением, в котором с одного выхлопа расцвели дискриминации всех сортов. Мы, сказала Маргарита, стараемся разрушить все половые стереотипы, а трансактивизм их только укрепляет. Судите сами: мужики-трансгендеры начинают утрированно пользоваться косметикой и шагать на каблуках, как будто этот пошлый стереотип действительно характеризует женщин. Гнусная ложь. Не все женщины красятся и ломают щиколотки на лабутенах, зато у всех женщин есть вагина, а у «трансов» её не будет никогда.

Rosemary Ketchum Трансгендеры

«Это биологический факт!» — заявила феминистка Маргарита. И началосссссь… Утверждение Маргариты было засчитано «позорно консервативным», и на феминистку-универсалистку пошёл горой целый взвод межсекторных феминисток с обвинениями в «трансфобии» (если вы не поспеваете за новыми поступлениями в словари, напоминаю: трансфобия — это постыдная нелюбовь к транссексуалам; транссексуалы — это люди, которые родились не в своём теле и хотят другое, раньше им лечили нервы, а теперь хирургическим путём меняют другие причиндалы, с минуса на плюс и наоборот). Феминистку Маргариту забросали не только презрительными оскорблениями, но и откровенными угрозами, приправив весь букет недавно учреждённым термином «cisterf», означающим глупого и бессовестного человека, который постыдно придерживается того пола, в котором уродился, и не любит транссексуалов. Если вы, например, родились мужчиной и до сих пор им остаётесь, вы тоже такой. Коллега Маргариты, сменившая её на посту руководителя Collages féminicides (против женоубийства), спешно заявила несогласие движения с позицией его основательницы, а саму основательницу заклеймила вместе с обвинителями. Или обвинительницами?.. Нахожусь в сомнении, как лучше сказать, чтобы никого не обидеть, поэтому приходится оскорблять всех подряд.

Отмежевавшись от своей основательницы, феминистки-универсалистски радушно пригласили в свои ряды пострадавших транссексуалок («приходите, тараканы, я вас чаем угощу!»), и всё бы закончилось почти как в сказке, но часть «сортов» воинствующей феминистики окончательно запуталась в собственных нюансах, вышла из-под контроля и пошла на баррикады. Группа радикальных активисток призвала к физическому уничтожению идеологических противниц и в ночь с 24 на 25 января устроила уличную демонстрацию под лозунгом «Les terfs — на костёр!» (напомню, «terfs» — феминистки, не признающие транс…)

PatricioHurtado Феминистки

Группа не сдающихся универсалисток публично подтвердила свой решительный протест признавать феминистками «всё, что движется», и обвинила транссексуалов в «колонизации феминистического движения». Обе группы слегка потрепали друг друга за космы, при оперативном вмешательстве полиции, возмущённых откликах прогрессивной прессы и радушных хохмах прессы консервативной. Расслабленные читатели в комментариях наперебой желали всем участницам добить друг друга до победного конца, а наблюдателям — перейти, наконец, к более насущным проблемам современности.

И в самом деле, кроме петушиных боёв, тараканьих бегов и феминистических турниров за свободу гендерных вариаций, в нашем мире подкопилось несколько более однотонных и менее развлекательных событий. На фоне которых «бурление сортов» воинствующего феминизма выглядит несколько несуразно и даже опрометчиво. Чтобы не сказать больше и никого не обидеть.