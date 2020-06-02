Старая шутка нью-йоркских грабителей «взять с него нечего, разве что, пример», в сегодняшнем контексте приобретает оттенок руководства к действию.

Rama Французская полиция

Позавчера в этом смогла убедиться и парижская полиция.

В XV округе французской столицы, на улице Св. Шарля, патрульные полицейские неожиданно наткнулись на такую замечательную по сути и знаменательную по исполнению картину, что не расскaзать о ней самой широкой публике, угнетённой непомерным количеством предрассудков, было бы настоящим преступлением.

В залитом солнцем и воскресным покоем Париже, в одном из самых приличных его кварталов, патрульные полицейские увидели вроде бы своих «коллег», спокойно наблюдающих за отрытым мародёрством маленького магазинчика, из разбитой витрины которого какие-то люди вытаскивали и уносили товары. А стоящий рядом с «полицейскими» человек снимал всё это на камеру.

Спокойно пропустив с наворованным несколько мародёров «европейского типа» (как пишут в прессе), любовавшиеся сценой «полицейские» рядом с оператором внезапно набросились на темнокожего парня, повалили его на тротуар и принялись ожесточённо над ним усердствовать, пока оператор суетился вокруг, выбирая ракурсы. Что интересно, уже выбежавшие из магазина отоваренными другие граждане почему-то далеко не уходили, но послушно стояли чуть в отдалении, явно ожидая дальнейших указаний.

(сс) Patrice CALATAYU Французская полиция

Вся сцена настолько разила самодельной постановкой, что опешившие патрульные поспешили на подмогу к повалившим темнокожего парня «коллегам» и обнаружили у пострадавшего полное отсутствие каких-бы то ни было увечий, зато у заваливших его полицейских внезапное и необъяснимое смущение, рывками переходящее в попытки к бегству…

Смущение легко объяснилось, когда у всех присутствующих, не успевших разбежаться, потребовали документы.

Оказалось, что несколько высоко идейных французских граждан, по высоко идейным соображениям, решили внести свою лепту в поддержку происходящего сейчас в Соединённых Штатах Америки, где, как вы знаете, снова дискриминируют чернокожих. Идейные французские граждане облачились в форму французских полицейских и, набрав из своих (идейных же) соратников кучку добровольцев, решили снять «видео-свидетельство» о бесчинствах французской полиции над темнокожими гражданами, таким образом, подтверждая и ещё более распространяя и без того широко известный «факт» о «дискриминациях темнокожих» силами правопорядка.

Режиссёр и оператор этого «свидетельства» дал чистосердечные показания в такой незамутнённой форме: «Мы хотели обличить расизм в национальной полиции Франции, в знак солидарности с волнениями в США».

Съемка на телефон

Следует отметить, что видео своё этот режиссёр уже успел запостить в соцсети, без малейших пояснений настоящей подоплеки снятого. Так что, оно до сих пор гуляет там на полной свободе от всех возможных, но ненужных «скреп». А троих переодетых полицейскими волонтёров «европейского типа» отпустили сразу же после выяснения их личностей и мотивов. Так что они тоже давно гуляют по нашей и вашей свободе, не обременённые никакой занудливой совестью. И запросто могут повторить, когда пожелают.

На этом «кровавом» фоне, особенно умилительно выглядит официальное заявление представителей французской полиции: «Национальная полиция Франции относится к своей работе серьёзно, профессионально и с проницательностью. Редкие случаи настоящего злоупотребления строго санкционируются».

Надо понимать, что случай с откровенным фейком, цель которого столь же откровенная дискредитация правоохранительных сил, злоупотреблением не признaётся, а потому, не сaнкционируется. Злоупотребления и санкции, по всей видимости, в настоящий момент работают только в одном направлении (той самой «ноги», которая «чья надо нога»…)

Вот такая история, граждане, проходим дальше, не толпимся и больше не ошибаемся: кто жертва, кто сатрап.

Мне остаётся только добавить, что оно, конечно, «весь мир театр и люди в нём актёры». Но не все Станиславские. Многие поверят. И даже убедят других.