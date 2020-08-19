Последние новости из одной маленькой гордой страны неожиданно прервали глобальную повестку всепланетной мобилизации против ковидного многоборья. Страна эта — самая таинственная и самая непроницаемая, ни для глубинного понимания, ни для простого любопытства. Одни говорят, что там, вдали от вражеских шпионов и дружеских наблюдателей творятся страшные вещи, рядом с которыми все «Гулаги» кажутся санаториями. Другие утверждают, что там, под защитой самого надёжного из всех железных занавесов, уже давно построили коммунизм.

Иван Шилов ИА REGNUM

Только никому не показывают. И никого не пускают посмотреть. Не то все сразу тоже захотят. А этого, сами понимаете, «звериный оскал капитализма» не допустит. Поэтому они там скрываются, чтобы жить счастливыми, не пачкаясь о коррозивную демократию. Тем более что сама демократия сегодня разъедена политкорректностью. Что, по слухам, гораздо хуже любого тоталитаризма. Как бы тo ни было, но, судя по свежеприбывшей информации, коммунизм они всё-таки построили. И теперь обкатывают детали. Страна эта, последний оплот неистребимой мечты человечества, конечно же, Северная Корея. Её бессменный лидер, по глубокому убеждению всех восторженных единомышленников, «противостоящий целой Америке», Ким Чен Ын только что издал замечательный указ, призванный истребить последние остатки тленной буржуазной идеологии, ещё трепыхающиеся на светлом пути к самому честному и справедливому строю.

Поскольку сами вы ни в жизнь не догадаетесь, что (кроме Трампа) до сих пор ещё мешало полному наступлению этого строя в Северной Корее, скажу, не томя: собаки. Домашние собаки. И не «да ладно», и не «окончательно сказилась» нет. Северокорейский лидер и правитель объявил, что отныне держать домашнего питомца запрещено законом, так как это является «коррумпирующей тенденцией буржуазной идеологии». Домашние собаки, сказал Ким Чен Ын, есть «символ капиталистического упадка». И вместо того, чтобы преступно имитировать прогнивший западный капитализм, с его «дамами с собачками» и брутальными владельцами редких пород, всех этих домашних тварей следует «подвергнуть утилизации, чтобы сократить в стране пищевой дефицит». В данный момент власти уже составили списки владельцев домашних собак и начали форcированные обходы, принуждая хозяев либо самим убить свою собаку, либо сдать её в специальные рестораны, где готовят блюда из собачины.

Вы, вероятно, в курсе, что на Корейском полуострове блюда из собак суть традиционное явление и даже деликатес. Особенно при наличии продовольственного дефицита, который, как выясняется, почему-то не исчезает при коммунизме. Может быть, потому, что домашние собаки слишком много едят, а людям не хватает. Недавний доклад ООН утверждает, что около 60% из 25,5 миллиона жителей Северной Кореи ощущают «общую нехватку пищевых продуктов». Откуда у ООН такие сведения?! — немедленно вопрошают все те, кто свято верит в коммунизм, таки отстроенный назло и вопреки всем неверующим в одной маленькой и гордой, отдельно взятой стране. Ничего подобного ООН просто знать не может, поскольку маленькая гордая страна не пускает к себе никаких наблюдателей и не потерпит подобного пересчёта. Ну, а как же, если сам лидер заявил, что собаками можно покрыть пищевой дефицит и одновременно искоренить буржуазную идеологию, — немедленно отвечают те, кто, наконец, тоже поверил в отстроенный коммунизм, поскольку гражданам предписывается забить и скушать собственных питомцев или позволить это сделать специальным ресторанам, где питомцев скушают другие недоедающие.

По предположениям аналитиков, нехватка продовольствия в Северной Корее значительно усилилась после того, как её лидер закрыл границы с Китаем из-за коронавирусной паники, охватившей всю планету. А Китай, если вы не знали, до внезапной всеобщей самоизоляции был основным поставщиком и кормильцем северокорейского народа, оказавшегося в осаде санкций международного сообщества за тот самый ядерный арсенал, которым так восхищаются все мечтатели и почитатели бессменного лидера. Не сомневаюсь, что грандиозный «декрет о собакаx» как буржуазных пережитках ничуть не охладит сердца верующих и не осадит энтузиазма сочувствующих. И даже заставит их заклеймить позором южно-корейский журнал Chosun Ilbo, опубликовавший информацию о нововведении и упомянувший, что «все собачники Северной Кореи проклинают Ким Чен Ына, но оказываются совершенно беспомощны против принятого закона». А заодно и обвинить в «провокации» английскую газету Daily Mail, тоже позволившую себе разгласить эту скорбную реальность.

Кстати, новость просочилась сквозь санитарные кордоны и появилась на страницах других европейских газет, чем несколько испортила удовольствие многим леворадикалам, неистово желающим всемирной революции где ни попадя с отсылом к «отдельно взятым странам», у которых «получилось». Это могло бы стать очередным наглядным примером того, что ни один тоталитарный режим никогда не превзойдёт по степени глупости и жестокости «самый справедливый общественный строй», несущий полное моральное и физическое процветание повсюду, где его пытаются установить. Но не станет, потому что любая дискуссия на тему заведомо бесполезна. Ничьи примеры и ничьи результаты никогда не избавят человечество от страстного желания верить, что «это другое». Что там, за железной завесой, в одной маленькой гордой стране они уже построили совсем иначе, нежели все предыдущие. И теперь счастливы. Только никого не пускают. Чтоб другие не захотели.