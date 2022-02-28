Драгана Трифкович

Автор

Драгана Трифкович является генеральным директором Центра геостратегических исследований (Белград). Автор многочисленных аналитических статьей и репортажей из горячих точек, опубликованных в сербских, российских французских, канадских, немецких, иранских СМИ. Участвовала в качестве эксперта в работе международных конференций в Сербии, России, Иране, Ливане, странах ЕС, Африки и др. Область интересов: сербско-российские отношения, конфликтные зоны, вопросы военной безопасности, Балканы, Ближний Восток, Африка. Сотрудничает с сербским журналом Geopolitika, с немецким ZUERST, с рядом российских СМИ. Окончила Университет в Белграде.