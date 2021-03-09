Приход Джо Байдена на пост президента не повлияет на внешнеполитический курс США. Американская внешняя политика планируется на долгосрочную перспективу, ее цели не меняются в зависимости от того, будет ли хозяином Белого дома демократ или республиканец. Это имел в виду бывший конгрессмен Рон Пол, заявив: «Независимо от того, за кого проголосуют избиратели, побеждает глубинное государство».

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

В период правления Дональда Трампа российско-американские отношения ухудшились до минимальной отметки. Против России были введены еще более жесткие санкции, потому что Трамп хотел показать, что обвинения в его связях с Москвой беспочвенны.

В плане внешней политики Трамп поддерживал курс Украины на обострение отношений с Россией и сосредоточился на остановке энергетического проекта «Северный поток — 2». На Балканах он тоже предпринял шаги по борьбе против российского и китайского влияния в сфере экономики и энергетики.

На Ближнем Востоке Трамп продолжил практику попрания международного права и передела границ суверенных государств — он переместил посольство США в Иерусалим и «отписал» Голанские высоты Израилю. Трамп постоянно проявлял неприязнь к Ирану, поддерживал агрессию Саудовской Аравии против Йемена и обострял отношения с Китаем.

Политику Дональда Трампа можно было охарактеризовать максимой «Америка на первом месте». В ней содержится неизменная позиция политических элит США, которая базируется на представлении об особенной роли Америки в мировых делах, что якобы дает ей право устанавливать свои правила во всем мире. Эта позиция отличается от основных постулатов российской внешней политики, которая настроена на выстраивание партнерских отношений, основанных на взаимном уважении и поиске взаимных интересов. Эти ключевые отличия обеспечивают России стратегическое преимущество в перспективе, и поэтому важно, чтобы Россия сохранила последовательность своей политики.

(сс) The White House Дональд Трамп в Белом доме

Внешнеполитическая стратегия Вашингтона по отношению к Москве заключается в так называемом сдерживании, что подразумевает вытеснение ее из традиционных зон влияния, создание конфликтов на российских границах и другие шаги по дестабилизации России, включая подрывную деятельность. США пытаются использовать недовольство, вызванное последствиями пандемии коронавируса, для того чтобы дестабилизировать своих противников. В этом мы смогли удостовериться и во время недавних демонстрации в России, вызванных арестом оппозиционного блогера Алексея Навального. Посольство США подсчитало, что оно имеет право давать инструкции протестующим по поводу того, какие маршруты выбрать для своих шествий и как себя вести. При этом США без каких бы то ни было доказательств обвиняют Россию во вмешательстве в выборы в Америке — по всей видимости, они обвиняют своих противников в том, что делают сами.

Политика двойных стандартов проявляется и в том, что США и Запад в целом волнуются из-за ареста Навального, который сам выдвигает необоснованные обвинения в адрес российского руководства, но их нисколько не волнует судьба Джулиана Ассанжа, который находится в тюрьме, потому что он опубликовал правду о военных преступлениях и тайной политике.

Администрация Байдена продолжит настаивать на экстрадиции Джулиана Ассанжа, одновременно навязывая другим странам свою повестку дня в области демократии, свободы и прав человека. Но несмотря ни на что, авторитет США серьёзно пошатнулся, и администрация Байдена подобными действиями не поспособствует его укреплению. Главная проблема США — это внутренний кризис, вызванный большим недовольством граждан, социальными различиями, конфликтом между носителями непримиримых политических взглядов, расовыми вопросами и дискриминацией.

(сс) David Geitgey Sierralupe Протестующие в США

В администрации Байдена много кадров из бывшей администрации Барака Обамы, но США нуждаются в новых людях и идеях. Поэтому вполне вероятно, что администрация Джо Байдена не сможет предложить новых решений, и она попытается разрешить внутренний кризис внешнеполитическими маневрами. У новой администрации нет настоящих ответов на нарастающие проблемы американского общества, особенно это касается экономики.

Для России чрезвычайно важно защититься от внешних провокаций, сохранить существующую систему, которая выстраивалась в последние двадцать лет и продолжить укреплять стратегическое сотрудничество с другими странами, основанное на ранее выбранных принципах.

Что касается Балкан, внешнеполитические цели США не изменятся — это укрепление НАТО, стремление добиться полного международного признания сепаратистского Косово и унитаризация Боснии и Герцеговины.

В период правления Дональда Трампа бывшие югославские республики Черногория и Северная Македония вступили в НАТО. Цель США — это полная интеграция Балкан в Североатлантический альянс, включая Сербию (через Косово), а потом и Боснию и Герцеговину.

Поэтому для Сербии чрезвычайно важно не уступить шантажу Запада и не подписать «всеобъемлющий договор о нормализации отношений» с Косово, на основании которого она отказалась бы от своей территории.

К сожалению, президент Сербии в ходе предвыборной кампании Дональда Трампа подписал Вашингтонское соглашение, которое принесло Трампу некоторое количество очков, а Сербию поставило в очень плохое положение. Этот документ еще на шаг отдалил Косово и Метохию от оставшейся Сербии и открыл путь для антироссийских и антикитайских действий на Балканах. Как мы могли услышать от официальных лиц США, новая администрация будет настаивать на выполнении положений Вашингтонского соглашения, что в очередной раз доказывает последовательность американской политики.

Александр Вучич в Белом доме. Вашингтон

Решение Джо Байдена о прекращении йеменского конфликта надо рассматривать как часть тактики — армия США уйдет с Ближнего Востока и разгоревшиеся конфликты будут остановлены, но это не значит, что другие виды борьбы также прекратятся. Этот ход можно сравнить с действиями США в балканском регионе, где войны вызвали долгосрочный кризис, а США фигурируют как сила, которая участвовала как в разжигании конфликтов, так и в постконфликтном урегулировании.

Политика Байдена для России более предсказуема, чем политика Трампа, Москве более понятно, чего можно ожидать со стороны США в будущем. США будут терять лидирующие позиции в мире, но они приложат максимум усилий, чтобы замедлить или повернуть вспять этот процесс.