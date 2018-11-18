Косово является наиболее важной сербской национальной темой, а за последние несколько десятилетий и одной из самых больших проблем, с которыми Сербия сталкивается. С албанским сепаратизмом и терроризмом также сталкивалась Югославия во время Тито, но ей удалось держать ситуацию под контролем благодаря большим уступкам албанской стороне. Проблемы усложнились, когда начался распад Югославии, а западные державы вмешались в существующие конфликты. Кульминацией этого вмешательства являлась агрессия НАТО против Югославии (которая в 1999 году состояла из Сербии и Черногории) без разрешения Совета Безопасности ООН. С тех пор ситуация не изменилась к лучшему.

Косово

Сейчас Сербия находится на заключительном этапе решения косовской проблемы. Однако сербское общество до сих пор не знает ответы на многие важные вопросы. Мы не установили минимальный консенсус в обществе о возможных уступках, так же как мы не приняли государственную платформу для решения косовской проблемы. Однако несмотря на это, единственным основанием для этого решения в соответствии с международным правом и Конституцией Республики Сербия может является лишь резолюция ООН №1244.

В 2010 году руководство Сербии согласилось с западными державами вести диалог о Косово в Брюсселе, хотя Сербия не является членом ЕС, и у Брюсселя нет оснований вмешиваться в внутренние проблемы суверенного государства. Президент Сербии Александр Вучич позже даже пытался дискредитировать резолюцию 1244, утверждая, что она неблагоприятна для нас, но мы этого не знаем. В связи с таким заявлением он выдвинул тезис о том, что Резолюция 1244 относится к Союзной Республике Югославии (СРЮ), которая уже не существует, небрежно игнорируя тот факт, что Республика Сербия является правопреемницей СРЮ. Руководство Сербии ведет политику, которая не отражает реального положения дел, утверждая, что Сербии ничего не принадлежит в Косово и что получение в итоге переговоров хоть чего-либо будет означать нашу победу.

James N. Mattis Александр Вучич. Пентагон

Поддерживает ли Россия отделение Косово?

Переговоры, которые поначалу велись в СБ ООН, были перенесены в Брюссель при поддержке западных стран, являющихся в то же время главными спонсорами независимости Косово. Теперь те же страны оказывают особое давление на Россию и Китай как главных защитников целостности Сербии, утверждая, что Белград и Приштина готовы к подписанию соглашения и что это «решение» поддерживается Западом, но Россия якобы является деструктивным фактором, поскольку она настаивает на уважении международного права, то есть резолюции 1244 и Конституции Республики Сербия.

В то же время, однако, сербское общество часто путается в противоречивых заявлениях российских чиновников, от которых можно услышать как то, что Россия поддерживает любое решение, согласованное Сербией с Приштиной, так и то, что Россия поддерживает Сербию в решении косовского вопроса исключительно в соответствии с резолюцией 1244, Конституцией Республики Сербия и волей сербского народа. Разница огромная. Поддержать любое решение, согласованное Белградом с Приштиной, означает поддержку неконституционным соглашениям, которые не соответствуют резолюции 1244 и которые президент Сербии порой подписывает самостоятельно, хотя, по слову Конституции, он такими полномочиями не обладает. Поддержка решению косовской проблемы в соответствии с Резолюцией 1244 и Конституцией Республики Сербия является чем-то совершенно иным. В преамбуле Конституции Сербии заявлено, что Косово является составной и неотъемлемой частью Сербии. Именно поэтому противоречивые заявления со стороны России приводят к путанице в сербском обществе, а, (не) осознавая эту разницу, СМИ (в том числе и российские СМИ в Сербии) манипулируют этими заявлениями и создают иллюзию того, что Россия несомненно поддерживает шаги сербского руководства, причиняющие вред государственным и национальным интересам Сербии.

Что означает разграничение с Косово?

В августе этого года президент Сербии Александр Вучич совершенно неожиданно предложил свой план урегулирования вопроса Косово — разграничение с албанцами. Но что означает план «разграничения» или «обмена территории» с албанцами для Сербии?

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

Прежде всего, он является частью «Всеобъемлющего мирного соглашения между Сербией и Косово» и по своей сути означает признание Косово независимым государством. Это не секрет, и американские чиновники открыто говорят об этом. Во время недавнего визита в Приштину заместитель помощника госсекретаря США Мэтью Палмер сказал:

«Если соглашение о нормализации отношений между Белградом и Приштиной будет включать соглашение о разграничении или коррекции границы между Сербией и Косово, то это будет соглашение, подписать которое согласились два независимых и суверенных государства».

План, подразумевающий обмен территорией и изменение границы, означал бы, что Сербия откажется почти от всей территории Косово и Метохии и к тому же южной части Центральной Сербии, которая присоединится к Косово. В свою очередь Сербия «получит» около 4% территории Косово или части муниципалитетов на севере провинции, где проживает большинство сербов.

Эта идея более чем опасна. Она ставит под вопрос все границы Сербии и открывает возможность и другим соседним странам претендовать на сербскую территорию. Такая политика в будущем может поставить под угрозу регион Рашка, Воеводина или какую-то другую часть нашей территории. Поэтому идея обмена «своей собственной территории на свою же территорию» и признания Косово независимым государством крайне ошибочна и может привести к невообразимым последствиям. Более того, утверждения о том, что подписание «Всеобъемлющего мирного соглашения» с Приштиной приведет к прочному миру на Балканах, не имеют оснований, поскольку территориальные претензии албанцев не будут прекращены. Албанцы придерживаются концепции «Большой Албании», которая подразумевает объединение всех территорий, населенных албанцами. Помимо Албании и Косово, албанцы считают частью «Большой Албании» и южную часть Центральной Сербии, Долину Прешево с тремя муниципалитетами: Буяновац, Прешево и Медведжа, южную часть Черногории, северо-западную часть Греции (регионы Треспотти и Превеза), а также западные части Македонии. Если Сербия отдаст свою территорию албанцам, это станет еще большим стимулом для их территориальных претензий к другим странам региона.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Сербия

Не секрет, что Соединенные Штаты хотят включить весь балканский регион в НАТО, а план Вучича о разграничении — это шаг в этом направлении. Косово сразу после подписания «Всеобъемлющего мирного соглашения» с Белградом получит возможность стать членом международных организаций, а первой организацией, куда Косово вступит, скорее всего, станет именно НАТО. После этого шага настанет очередь и Сербии. Существует обоснованное подозрение, что президент Вучич уже согласился на этот шаг в обмен на поддержку США «плану разграничения». Основываясь на заявлениях американских конгрессменов, членов сербского лобби в Конгрессе США, можно сделать вывод, что такое соглашение действительно существует. Восемь конгрессменов недавно направили письмо госсекретарю США Майклу Помпео, в котором они просили поддержать усилия Сербии по окончательному решению косовской проблемы. В письме они заявили: «Инициатива Сербии по примирению с Косово не только указывает на то, что решение этого спора находится в поле зрения, оно уже дает уникальную возможность проложить путь для бесперебойной интеграции всего региона Балкан в западное общество». Наконец, Мэтью Палмер ясно сказал на Белградском форуме по безопасности: «Мы хотим, чтобы весь Балканский полуостров был в НАТО».

Крайний срок

Поэтому следующие несколько месяцев будут иметь решающее значение для Косово и Метохии, поскольку Запад спешит символически решить эту проблему и в год 20-й годовщины бомбардировки Сербии, и до новых выборов в Европейский парламент, которые могут серьезно изменить нынешнюю ситуацию. Нужно понимать, что Соединенные Штаты сделают всё, чтобы довести дело до конца и окончательно решить этот вопрос. Они прекрасно знают, что данная пора является последним шансом для реализации косовской независимости. Именно поэтому Мэтью Палмер недавно в Приштине заявил, что албанцы «должны воспользоваться тем, что Вучич у власти, и добиться своего государства». Остается надеяться, что план, намеченный Западом, не будет реализован и что закон и справедливость могут стать основой лучшего будущего. В частности, что Вучич обратит внимание на тот факт, что всё больше стран отказывается от заявленного ранее признания Косово. А для народа Сербии последней линией обороны Косово так и остаются Сербская Православная Церковь и Россия. Единственная проблема заключается в том, что Косово нам уже больше нужно защитить от президента Сербии, чем от албанцев.

Драгана Трифкович — директор Центра геостратегических исследований, Белград, Сербия