Мировые СМИ недавно с большим интересом следили за эскалацией конфликта на контрольно-пропускных пунктах Ярине и Брняк, которые находятся на административной линии между центральной Сербией и южным сербским краем Косово и Метохия. На самом деле речь идет о классических пограничных переходах, которые, вопреки резолюции 1244 СБ ООН и конституции Сербии, были установлены в декабре 2012 года с согласия действующего руководства страны. Правительство Сербии само профинансировало строительство переходов и установление таможенного контроля между Косово и Метохией и центральной Сербией.

Картина Павла Симича «Провозглашение Сербской Воеводины»

После подписания Брюссельского соглашения в 2013 году Сербия упразднила собственные органы власти на территории Косово и Метохии — полицию и правосудие. После этого сербы, которые всё ещё живут в крае, были отданы на милость сепаратистских властей в Приштине.

Протесты на административной линии, которые продолжались около двух недель, начались после того, как Приштина стала заставлять водителей менять сербские автомобильные номера при въезде на территорию Косово и Метохии на косовские и разместила на КПП Брняк и Ярине так называемые спецотряды РОСУ. Сербы отреагировали на это блокадой подъездных дорог.

Кроме так называемых косовских полицейских, на территории южного края находится и контингент KFOR. Его руководство высказало озабоченность напряженностью на границе и отправило дополнительные силы, чтобы наблюдать за ситуацией. За это время президент Сербии Александр Вучич поднял уровень боеготовности сербской армии и отправил самолеты наблюдать за контрольно-пропускными пунктами.

Тем временем стало известно, что президент Вучич лично подписал в 2016 году секретное соглашение о «взаимности» с тогдашним премьер-министром сепаратистского Косово Исой Мустафой. Белград согласился с тем, чтобы Приштина применила к автомобилям из центральной Сербии такие же меры, какие Белград применяет по отношению к транспортным средствам с номерами сепаратистского Косово. Выходит, что сербские власти согласились с тем, чтобы на территории Косово и Метохии сербские регистрационные номера были заменены номерами так называемого Косово.

U.S. Department of State Александр Вучич, президент Сербии

И пока многие СМИ занимались темой возможной эскалации конфликта в Косово и Метохии, ситуация на самом деле не была такой опасной, как казалось на первый взгляд. Поднятие уровня боевой готовности — это прием, который сербское руководство использует достаточно часто, но только для того, чтобы имитировать бурную деятельность, когда это становится необходимым. Территорию Косово контролирует НАТО, а официальный Белград считает альянс фактором стабильности в крае. Действующее руководство Сербии ни в коем случае не осмелилось бы вмешаться в компетенции НАТО, даже если у него есть полное право это делать. В соответствии с Резолюцией 1244 СБ ООН Сербия имеет право требовать возвращения 1000 сербских военных и полицейских в Косово, но президент Сербии ни разу не сослался на этот документ. Наоборот, он упорно подчеркивает, что у Сербии в Косово и Метохии ничего нет, несмотря на то, что в соответствии с международным первом у неё там есть всё. Но здесь важно другое — пока контингент НАТО находится на территории Косово и Метохии, нет опасности возникновения вооруженного конфликта. И сам президент Вучич обратился к руководству альянса с просьбой помочь успокоить ситуацию.

С другой стороны, как бы парадоксально это ни звучало, пока армия Сербии в очередной раз участвовала в спектакле на границе, представители так называемого «Сербского списка» обеспечивали безопасность боевиков РОСУ и помогали им разместиться на КПП Ярине и Брняк. С другой стороны, сербов, которые приходили на баррикады, сопровождала полиция сепаратистского Косово. Поэтому кажется, что речь шла о хорошо режиссированном с обеих сторон спектакле.

Александр Аркадьевич Боцан-Харченко (сс) Ванилица

Что касается сепаратистских властей Косово во главе с премьер-министром Альбином Курти, им такая ситуация на руку из-за предстоявших муниципальных выборов. Оказалось, что их рейтинг вырос.

С другой стороны, Александр Вучич использовал ситуацию для того, чтобы взбодрить национально ориентированных избирателей, обещая, что он не допустит погрома сербов или каких бы то ни было проблем в Косово и Метохии. По сути, Вучич довел ситуацию до такого состояния, когда власти в Белграде уже никак не контролируют территорию южного края, а это значит, что в действительности никаких решений по поводу Косово и Метохии президент Сербии принимать уже не может.

Националистическая риторика и популизм всегда преобладают в период предвыборных кампаний, а весной 2022 года пройдут президентские, а также, по всей вероятности, и внеочередные парламентские выборы в Сербии. Поэтому для Вучича обострение ситуации в Косово и Метохии хорошо вписалось в предвыборную кампанию.

(сс) SUHEJLO Силы безопасности Косово (согласно официальной позиции Сербии — незаконные)

И пока президент Сербии изображает из себя защитника сербского Косово, не предпринимая при этом никаких конкретных шагов, представители подконтрольной Вучичу партии косовских сербов «Сербский список», участвующие в сепаратистском правительстве, ведут предвыборную кампанию в рамках предстоящих муниципальных выборов в системе так называемого Косово.

Но несмотря на то, что сербские партии состоят в органах власти сепаратистского Косово, граждане сербской национальности не ощущают себя в безопасности, о чём свидетельствуют постоянные нападения на сербское население Косово и Метохии. Даже присутствие KFOR не способствовало прекращению нападений, поэтому похищение имущества, избиение сербских детей, угрозы расправы стали обыденными явлениями в жизни косовских сербов.

Официальная Москва неоднократно высказывала озабоченность новым обострением ситуации в Косово и Метохии. Она в очередной раз призвала международное сообщество решать проблему мирным путем в соответствии с международным правом.

По приглашению сербских властей посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко 26 сентября посетил контрольно-пропускные пункты на административной линии между Косово и центральной Сербией в сопровождении министра обороны Небойши Стефановича и начальника генштаба Армии Сербии, генерала Милана Мойсиловича. В этот же день депутат парламента Сербии от правящей Сербской прогрессивной партии Драган Шормаз заявил местным СМИ, что Россия дестабилизирует все Балканы. Это не первый раз, когда депутат от правящей партии высказывает подобные обвинения в адрес России, и стоит отметить, что такое нельзя делать, не поставив в курс партийное руководство. В противном случае он был бы исключен из неё и выступал бы в качестве независимого депутата.

Хотя президент Сербии Александр Вучич неоднократно заявлял, что продления переговоров с Приштиной не будет, пока так называемая специальная полиция сепаратистского Косово не уйдет с КПП Ярине и Брняк, он и на этот раз себя опроверг. В Брюсселе 29 сентября делегации Белграда и Приштины встретились со спецпредставителем ЕС Мирославом Лайчаком. Кроме того, в Брюссель прилетел и спецпредставитель Госдепа США по Балканам Габриэль Эскобар, который также встретился с членами делегаций. Это является прямым вмешательством США в процесс переговоров Белграда и Приштины, в которых посредничает Брюссель.

Нужно отметить, что США самостоятельно взяли на себя роль посредника в решении косовского вопроса еще во время экс-президента Дональда Трампа — в сентябре 2020 года в Белом доме было подписано Вашингтонское соглашение. Это соглашение, кроме пунктов, касающихся Косово и Метохии, содержит еще и пункты, которые касаются вытеснения России и Китая с Балкан.

Когда речь идет о легитимности американского участия в переговорном процессе между Белградом и Приштиной, надо напомнить, что в 2007 году, когда переговоры о Косово велись в столице Австрии Вене, руководство Сербии во главе с Воиславом Коштуницей пригласило Россию подключиться к этому процессу. Представителем Москвы в переговорах, которые тогда велись в формате ЕС-США-Россия, был действующий посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. И хотя официальные лица России неоднократно заявляли о том, что Москва готова подключиться к переговорам о Косово по приглашению сербских властей, этого приглашения так и не последовало.

Напрашивается вопрос, почему действующие сербские власти соглашаются на вмешательство США в переговорный процесс, но при этом не настаивают на том, чтобы к этому процессу подключилась Россия?

Если руководство Сербии намерено предпринять хоть какие-то шаги для того, чтобы защитить целостность собственного государства (чего до сих пор не было особо заметно), ему пора проявить серьезность. Первым шагом мог бы быть выход представителей «Сербского списка» из органов власти в Приштине, что вызвало бы кризис сепаратистского правительства, которое предпринимает враждебные действия по отношению к Сербии.

Вторым шагом могла бы быть перезагрузка переговоров в Брюсселе, которые до сих пор не принесли Сербии ничего хорошего. Особенно если вспомнить, что албанская сторона не выполнила даже те договоренности, которые уже давно подписаны — например о формировании Сообщества сербских муниципалитетов по законам сепаратистского Косово.

Третьим шагом могло бы быть приглашение Российской Федерации со стороны сербского руководства активно подключиться к решению косовского вопроса. Также Белград должен был бы четко заявить о том, что статус Косово и Метохии можно определить только в соответствии с международным правом, Резолюцией 1244 СБ ООН и конституцией Республики Сербии.

Если этого не будет, тогда можно будет ожидать продолжения срежиссированной театральной постановки, в которой Сербия теряет суверенитет над своим южным краем, а США и НАТО укрепляют свои позиции на Балканах.