Шестнадцать лет назад в Косово и Метохии был организован погром сербского населения, которое осталось в крае после конфликта 1999 года. В течение двух дней было разрушено 800 сербских домов, сожжено 35 религиозных объектов и изгнано более 4000 сербов.

Иван Шилов ИА REGNUM Косовский албанец

Одной из мишеней был монастырь Святых Архангелов, который в XIV веке воздвиг сербский царь Стефан Душан. Его безопасность обеспечивал немецкий военный контингент в составе международных сил безопасности. Группа албанцев с белым флагом в руках 17 марта 2004 года подошла к немецким солдатам и попросила их удалиться, чтобы получить возможность сжечь монастырь. Немецкий КФОР (миссия НАТО в Косово) эвакуировал священников и монахов и покинул позиции. Монастырь сгорел дотла, осталась только бронзовая икона Святого Архангела.

На протяжении двух дней с молчаливого согласия международных сил, обеспечивающих на основании Резолюции 1244 СБ ООН безопасность населения, проживающего на этой территории, продолжалось насилие над сербскими жителями. Солдаты НАТО и сотрудники УНМИК (полицейская миссия ООН в Косово) с безопасного расстояния наблюдали, как албанские экстремисты на всей территории Косово и Метохии сжигают и разрушают сербские дома и храмы. Нападениям подвергались сербы, проживающие в окрестностях Приштины, Призрена, Джаковицы, Косовской Митровицы и многих других населённых пунктов.

Defense.gov Американские морские пехотинцы в составе войск НАТО. Косово. 1999

Немецкая разведывательная служба BND заявила, что содержание перехваченных телефонных переговоров террористов бывшей «Освободительной армии Косово» (ОАК) позволяет говорить о заранее спланированной вспышке насилия. После погромов было арестовано большое количество бывших террористов, и им были предъявлены обвинения в организации нападения на мирных жителей.

С момента начала бомбардировок НАТО 24 марта 1999 года Косово и Метохию покинуло более 200 тысяч сербов, но международное сообщество никогда не рассматривало вопрос об их возвращении.

Напомним, что бомбардировкам предшествовала невиданная до тех пор антисербская информационная кампания, которая основывалась на чистой лжи. Министр обороны Германии Рудольф Шарпинг посредством CNN, BBC, New York Times, Washington Post и других западных СМИ сознательно демонизировал сербов. Член миссии ОБСЕ Хеннинг Хеш в связи с этим заявил: «Ответственность за бомбардировки Сербии в 1999 году несет министр обороны (Германии) Рудольф Шарпинг, потому что он ложно изобразил повстанцев ОАК как мирных жертв».

После бомбардировок Сербии западные страны продолжили игнорировать международное право и искать способ оторвать южный сербский край от остатка государства. С учетом того, что Западу не удалось навязать в ООН план Мартти Ахтисаари для предоставления Косово независимости из-за российского вето, они пошли обходным путем — через Брюссель. Это было сделано для того, чтобы сначала полностью реализовать план по суверенизации Косово, а потом поставить Россию в СБ ООН перед фактом. К сожалению, такой план невозможно было бы реализовать без соучастия сербских властей, сделавших ряд антиконституционных шагов. По словам профессора международного права Деяна Мировича, Брюссельское соглашение 2013 года противоречит аж 60 пунктам конституции Сербии.

Бойцы «Освободительной армии Косово» и американский инструктор

Еще одним примером грубого попрания международного права является формирование так называемой армии Косово. Резолюция 1244 СБ ООН содержит пункт о демилитаризации ОАК и других вооруженных группировок косовских албанцев. За безопасность на этой территории отвечают международные силы (КФОР) и полицейская миссия УНМИК. Также резолюция гарантирует право сербских сил безопасности вернуться в ограниченном количестве на территорию Косово и Метохии, откуда они ушли после подписания Кумановского соглашения в 1999 году.

Освободительная армия Косово — это террористическая организация, которая была создана в 1996 году. Обучение ее боевиков в Албании и Турции проводили профессиональные западные и турецкие инструкторы, а также ЧВК из США, Германии и Великобритании при поддержке западных разведок. Организацию финансировали на средства, полученные от торговли наркотиками и иной преступной деятельности. Она сыграла роль в развязывании военного конфликта в КиМ, что дало повод НАТО для военного вмешательства под предлогом защиты албанских мирных жителей, которым якобы угрожали действия сербских сил безопасности, предпринятые для борьбы с террором. В 1999 году ОАК была формально расформирована, но на деле она трансформировалась в Силы безопасности Косово, а затем в незаконно созданную армию Косово.

Бывший командир ОАК Хашим Тачи находится во главе этого нарко-террористического сепаратистского формирования, и теперь он ведет переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем о достижении всеобъемлющего мирного соглашения. С подписанием этого соглашения Запад достиг бы своей долгожданной цели — смог бы легализовать независимость Косово. Это одновременно означало бы легализацию преступлений, насилия и действий, направленных против международного права.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и бывший командир ОАК Хашим Тачи (справа). 3 ноября 2010

Как должно выглядеть решение проблемы? Единственным нормальным и долгосрочным решением может быть аннулирование всех антиконституционных соглашений и возврат переговоров о нормализации отношений в Косово и Метохии под эгиду ООН в соответствии с действующей Резолюцией 1244. Только после того, как все положения этой резолюции будут выполнены — в том числе те, которые предусматривают обеспечение безопасности для всех граждан, проживающих в крае, демилитаризацию нелегальной армии Косово, возврат определенного количества сербских военных и полицейских, а также декриминализацию общества, переговоры можно продолжить. В результате долгосрочных консультаций можно определить степень автономии края и создать условия для его долгосрочного развития.