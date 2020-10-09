Президент Сербии Александр Вучич и представитель параллельных структур власти в Приштине Авдуллах Хоти подписали 4 сентября в Вашингтоне так называемое Соглашение о нормализации экономических отношений между Сербией и Косово. Этот документ был подписан в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа, использовавшего его впоследствии для своей предвыборной кампании.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич и Дональд Трамп. 4 сентября 2020 года, Вашингтон

Подписанию соглашения предшествовала дипломатическая активность официальных лиц сербского государства, которые всячески старались привлечь внимание администрации американского президента. Переговоры по Косово и Метохии, которые глава Сербии, не обладая при этом соответствующими конституционными полномочиями, ведет под эгидой Брюсселя, зашли в серьезный тупик после того, как Приштина в ноябре 2018 года ввела стопроцентные пошлины на сербские товары. Надо подчеркнуть, что подобного не могло произойти, если бы руководство Сербии на основании Брюссельского соглашения, подписанного в 2013 году, не установило границу на собственной территории, отделив Косово от остальной территории Сербии.

Вместо того, чтобы демонтировать границу, ввести аналогичные меры против Приштины или хотя бы выйти из формата брюссельских переговоров, государственное руководство Сербии направило всю свою энергию на лоббирование плана разграничения Косово. Такой «гениальный» план не мог бы придумать даже бывший президент Хорватии Франьо Туджман, воевавший в 1990-е годы против сербского населения, если бы был сегодня в живых. Месяцами сербская общественность слушала, как президент Вучич неугомонно твердит о том, что Сербия не может отдать все, чтобы взамен не получить ничего.

План разграничения подразумевал, что Сербия отдаст 15% своей территории, вернее, весь южный край Косово и Метохия и вдобавок несколько населенных пунктов на юге Центральной Сербии, а взамен получит три деревни на севере Косово. Благодаря этим трем деревням сербские власти могли бы полную капитуляцию представить как достижение и победу. Президент Сербии упорно повторяет, что у Сербии «в Косово ничего нет», и что любое «приобретение» надо считать большим успехом. Чтобы избежать недоразумения, территория Косово и Метохии по международному праву и действующей Резолюции 1244 СБ ООН принадлежит Республике Сербии. В соответствии с действующей Конституцией Республики Сербии, Косово и Метохия являются неотъемлемой ее частью. Но по всей видимости, Вучич не берет во внимание конституцию и международное право. Так, он неоднократно говорил о «вредности» Резолюции 1244 для Сербии, хотя это единственный документ, который гарантирует территориальную целостность его страны.

Krzysztof Dudzik Граница Косово и Сербии

Когда в ноябре 2018 года Приштина ввела стопроцентные пошлины против Сербии, у сербского руководства был идеальный шанс, чтобы провозгласить крах брюссельских переговоров и вернуть обсуждение косовской проблемы под эгиду ООН. Вместо этого депутаты парламента от правящей Сербской прогрессивной партии Александра Вучича стали выдвигать требования подключить к переговорному процессу США. Если бы это не было так грустно, то могло бы даже показаться забавным — США являются главным спонсором косовской независимости и государством, которое все время помогает найти обходные пути для того, чтобы проект независимого Косово был завершен.

В начале марта 2020 года, до того, как в стране было введено чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса, Александр Вучич оказался на ежегодной конференции Американо-израильского комитета по общественным делам в Вашингтоне. Тогда он в своей привычной манере озвучил неточную информацию о сербско-израильских отношениях, чтобы понравиться хозяевам этого собрания. Его ключевой тезис о том, что Сербия и Израиль всегда были в отличных отношениях, на самом деле неверен.

Общеизвестно, что во время СФРЮ внешняя политика страны была направлена на развитие хороших связей с исламским миром. На территории Югославии даже находились лагеря для обучения палестинцев, а Югославия поддерживала формирование палестинского освободительного движения. Только после развала СФРЮ отношения с Израилем стали развиваться по нарастающей. Сначала при Слободане Милошевиче, в период войн на пространстве бывшей Югославии, а потом во время Бориса Тадича. Вучич в этом зашел дальше своих предшественников.

На упомянутой конференции Александр Вучич заявил следующее: «В 2016 году мы стали первым государством во всей Европе, которое приняло Закон о реституции имущества жертв Холокоста, даже если у них нет наследников — когда мы находим имущество без живых наследников, мы возмещаем его стоимость еврейским общинам. До нынешнего дня мы выплатили еврейским общинам в Сербии более 30 миллионов евро, особенно в Белграде, в Нови Саде и в Суботице». Это только одна из мер, которую ввел режим Вучича.

Predsednik.rs 4 сентября 2020 года, Вашингтон

Учитывая то, что Александр Вучич через Американо-израильский комитет по общественным делам добивался встречи с Дональдом Трампом, главным бенефициаром Вашингтонского соглашения является как раз Израиль. На самом деле то, что Вучич подписал в Вашингтоне, скорее можно назвать Израильско-палестинским соглашением, а не Соглашением о нормализации экономических отношений Сербии и Косово. Сербия будет единственным европейским государством, которое, вопреки Резолюции 478 СБ ООН, перенесет посольство из Тель-Авива в Иерусалим. За это Израиль отблагодарил Белград признанием лжегосударства Косово.

Александр Вучич согласился с тем, что Сербия не будет возражать против вступления лжегосударства Косово в международные ассоциации (включая ООН) по истечении одного года с момента подписания соглашения. Этим он молчаливо признал легализацию так называемой косовской независимости.

Резолюция 1244 СБ ООН по Косово и Метохии даже не упоминается в Вашингтонском соглашении. Тем более, подписанием этого документа Сербия нарушает и Резолюцию 478 СБ ООН. Отличный пример для страны, которая должна была бы соблюдать международное право во имя защиты собственной территориальной целостности.

Суть в том, что Александр Вучич и депутаты от Сербской прогрессивной партии, которые годами задабривают сербскую общественность своим ложным русофильством, так и не пригласили Москву присоединиться к переговорам вокруг Косово и Метохии, несмотря на то, что представители России неоднократно высказывали готовность помочь Сербии в решении косовского вопроса. Но каждый раз, когда кто-то из представителей России упоминал Резолюцию 1244 или ссылался на неё, Вучич реагировал как ошпаренный.

На самом деле президент Сербии искал способ убедить российскую сторону отказаться, будучи постоянным членом СБ ООН, от соблюдения международного права и позволить части сербской территории войти в ООН. Конечно, всё время при этом он клялся в братской любви к России.

Predsednik.rs 4 сентября 2020 года, Вашингтон

Поведение Александра Вучича ставит под вопрос не только территориальную целостность Сербии и сербско-российские отношения, но и присутствие России на Балканах, а также открывает и дополнительные вопросы. Мы знаем, что президент Черногории Мило Джуканович в свое время отвернулся от России, привел свою страну в НАТО и ввел санкции против РФ. Но он не заходил настолько далеко, чтобы создавать России проблемы на Ближнем Востоке, провозглашая её союзников террористами, как это сделал Вучич с «Хезболлой». Подписав Вашингтонское соглашение, Сербия изменила свою позицию по отношению к Ближнему Востоку, показав, что Россия не может положиться на неё как на союзника. Американско-израильские интересы прямо противоположны усилению китайского и российского влияния на Балканах, и после подписания этого документа США будут решать, в какой степени другие страны смогут расширять свое влияние на этой территории.

В итоге президент Сербии обиделся, увидев комментарий Марии Захаровой, которой удалось одной фотографией обрисовать всю политику Александра Вучича. Но затем он продолжил действовать в типичной манере и позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы заявить о том, как Сербия защищает принципы своего военного нейтралитета и остается искренним партнером России. Кто поверит президенту государства, который не защищает целостность даже собственной страны, несмотря на то, что к этому его обязывает конституция?