Политика НАТО на Балканах за последние тридцать лет соответствует стратегическим целям альянса, среди которых приоритетным является распространение влияния этой военной-политической организации в регионе.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Главной целью НАТО после распада Варшавского договора стала интеграция стран Юго-Восточной Европы в эту военную организацию, вернее — создание кольца вокруг России. Хотя альянс формально был создан для борьбы с идеологическим противником, очевидно, идеология не была главной и единственной причиной для конфронтации. Если бы это было так, НАТО перестал бы существовать после распада Варшавского договора и краха коммунистической идеологии.

Намного более убедительно звучат слова первого генерального секретаря организации лорда Гастингса Исмея о том, что цель НАТО — «держать русских вне Европы, американцев — в Европе, а немцев — под контролем Европы».

Хотя западные силы обещали президенту СССР Михаилу Горбачеву, что НАТО не будет расширяться на Восток, вернее, не будет принимать в свои ряды бывших членов Варшавского договора, понятно, что на самом деле у них были совершенно другие намерения. Ситуация не была бы иной, даже если бы было подписано письменное соглашение с Россией, так как Запад попросту игнорирует международное право.

Войну в бывшей Югославии НАТО использовал как платформу для собственной трансформации и подготовления к новой роли. На Балканах альянс действовал без санкции СБ ООН — сначала против армии боснийских сербов в 1995 году, а потом, в 1999 году, против Сербии и Черногории, которые тогда находились в составе СР Югославии.

Разрушения после бомбардировок НАТО. Югославия, 1999

Прямое участие НАТО в югославском конфликте только разожгло этническую и религиозную ненависть. Альянс добивался осуществления собственных целей, поставив на карту межэтнический конфликт. По окончании военных действий и подписании мирных соглашений НАТО продолжил деятельность в рамках миссий SFOR (Силы НАТО по поддержанию мира в Боснии и Герцеговине. — прим. ИА REGNUM) и KFOR («Силы для Косово». — прим. ИА REGNUM) во имя развития демократии на этих территориях.

После более двух десятилетий присутствия НАТО на Балканах мы можем проанализировать объективные результаты и сказать, что вместо демократии в регионе прочно обосновалась клептократия.

Но давайте вернемся сначала к основной цели альянса на Балканах, а это приобретение контроля над всем регионом. После вступления Болгарии, Румынии и Словении в НАТО в 2004 году, Хорватии и Албании в 2009 году, а потом Черногории в 2017 и Северной Македонии в 2019 году, Сербия и Босния и Герцеговина — единственные балканские страны, которые остались вне этого военного союза. Хотя обе страны интенсивно сотрудничают с НАТО.

Что касается Сербии, она достигла высшего уровня сотрудничества с НАТО подписанием соглашения SOFA (Соглашение о статусе сил — международный договор, определяющий правовой статус вооруженных сил одного государства (или военного блока) при нахождении на территории другого государства. — прим. ИА REGNUM) и Индивидуального плана партнерства. Эти документы подразумевают углубление сотрудничества между Сербией и странами альянса не только в военной сфере и сфере безопасности, но также в области образования, науки, свободы СМИ, евроинтеграции, экономики, прав меньшинств.

С другой стороны, Босния и Герцеговина активировала План действий по членству в НАТО и этим де-факто открыла процесс подготовки для присоединения к альянсу.

NATO North Atlantic Treaty Organization Йенс Столтенберг с военными KFOR («Силы для Косово»)

Цели Североатлантического альянса на Балканах не менялись за последние несколько десятилетий, и они совпадают с внешнеполитическими планами США. Если речь идет о процессе расширения, в регионе остались еще две страны, которые являются возможными кандидатами для вступления в НАТО — это Сербия и Босния и Герцеговина. С их вступлением в альянс НАТО осуществил бы полный контроль над регионом.

Сербию и Боснию и Герцеговину толкают в НАТО разными способами. Один из них — это постоянная угроза очередной дестабилизации Балкан. Альянс контролирует рычаги, которые могли бы вызвать новый кризис.

В Боснии и Герцеговине это межконфессиональная ненависть, которую страны Запада подогревают, используя для этого тему военных преступлений. При этом надо отметить, что роль Запада в событиях, связанных с военными преступлениями в БиГ во время гражданской войны в 1990-е годы, до сих пор неясна.

В Сербии это межэтническая ненависть в Косово и Метохии между сербами и албанцами, которая разжигается примерно по такой же модели, как в БиГ.

Кроме того, страны Запада в Боснии и Герцеговине поддерживают процесс централизации страны, отнимая права и компетенции Республики Сербской, которые ей гарантирует Дейтонское соглашение.

В Косово и Метохии НАТО сосредоточен на поддержке сепаратистских властей в Приштине, а также на злоупотреблении миротворческой ролью, которую там выполняет. С тех пор, как за безопасность в Косово и Метохии отвечают международные силы под руководством НАТО, в крае произошел погром сербов (в марте 2004 года. — прим. ИА REGNUM) и более 250 тысяч сербских жителей покинули Косово и Метохию. Постоянные нападения на сербов, которые остались жить в крае, говорят о том, что на сепаратистской территории нет мира.

И в том, и в другом случае — и в Боснии и Герцеговине, и в Сербии Запад грубо игнорирует международное право, вернее, Дейтонское соглашение и действующую Резолюцию 1244 СБ ООН по Косово и Метохии.

NATO North Atlantic Treaty Organization Визит Йенса Столтенберга в Боснию и Герцеговину

Когда говорим о том, что НАТО на Балканах поддерживает не демократию, а клептократию, мы имеем в виду то, что присутствие альянса отрицательно влияет на суверенитет государств, а также на верховенство закона. НАТО навязывает в регионе крайне ошибочные принципы несоблюдения международно признанных границ, что может иметь далекоидущие последствия.

Непрозрачность процесса сотрудничества НАТО с Сербией и БиГ прямо противоположно принципам демократии, на которые НАТО ссылается. Все соглашения Сербии и БиГ с НАТО были подписаны в условиях секретности.

Об этом свидетельствует и заявление одного из генералов альянса о том, что Сербия гораздо более интенсивно сотрудничает с НАТО, чем об этом известно ее гражданам.

«Начальник военной канцелярии НАТО для связи в Белграде, бригадный генерал Томазо Витале заявил, что сотрудничество этого союза и Сербии намного крепче и более развито, чем об этом известно гражданам Сербии. Одна из причин — большое количество дезинформации, против которой мы боремся фактами и нашими общими ценностями, прозрачным подходом и конкретными действиями», — писали об этом сербские СМИ.

Здесь надо уточнить, что проблему представляет не та «дезинформация», которая приходит извне. СМИ в Сербии мало пишут о сотрудничестве Сербии и НАТО, особенно те СМИ, которые подконтрольны сербским властям. Причина — крайне низкая популярность альянса в Сербии.

Власти не желают сбивать собственный рейтинг, подчеркивая свое сотрудничество с НАТО. Несмотря на все это, Индивидуальный план партнерства, который с альянсом подписали сербские власти, содержит обязательство популяризировать этот военный блок в стране. СМИ, подконтрольные правящему режиму, пишут о НАТО как о «преступной организации», так как это позиция большинства граждан Сербии.

NATO North Atlantic Treaty Organization Йенс Столтенберг и Александр Вучич

Эти же СМИ освещают военное сотрудничество Сербии и России в положительном ключе, потому что его одобряют сербские избиратели, хотя уровень сотрудничества армии Сербии в НАТО многократно превосходит уровень сотрудничества с армией России. Несмотря на риторику, Сербия из вражеской страны превратилась в стратегического союзника НАТО. Это подтверждают слова генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга о том, что Сербия является «поставщиком стабильности» в регионе. В этом большая заслуга действующего президента Сербии Александра Вучича.

Руководство НАТО понимает тот факт, что большинство граждан выступает против сотрудничества с альянсом, и поэтому подписывает соглашения о сотрудничестве с Сербией в условиях непрозрачности. Но после осуществления цели Североатлантический альянс настаивает на открытости.

НАТО настаивает на том, что Сербия и БиГ находятся в полном окружении стран НАТО, и поэтому процесс их присоединения к военному блоку является естественной потребностью. НАТО регулярно поводит учения на Балканах и позиционирует себя в качестве главного фактора стабильности, хотя факты говорят о том, что все с точностью до наоборот.

Вступлением Черногории в НАТО фактически весь адриатический берег оказался под контролем альянса, кроме небольшого участка, который принадлежит БиГ. В Черном море НАТО усиливает свои позиции и организует провокации против России. Контроль Адриатики, Черного моря и Средиземного моря имеет ключевое место в реализации антироссийской стратегии НАТО. Поэтому чрезвычайно важны военные базы, которые альянс развернул в окружении России, в том числе база Бондстил в Косово и Метохии.

NATO North Atlantic Treaty Organization Мило Джуканович и Йенс Столтенберг

НАТО в будущем сосредоточится на интеграции всего балканского пространства в свои ряды. Это полностью нейтрализует присутствие России и Китая в регионе. Цель такого подхода — препятствовать реализации экономических и энергетический проектов, таких как «Один пояс, один путь» и «Турецкий поток», на Балканах.

НАТО правильно считает, что со вступлением в альянс Боснии и Герцеговины, а также отколовшейся от Сербии территории Косово Белград окажется в патовой ситуации. В этом случае вступления Сербии в НАТО не придется долго ждать.

Альянс не может извлечь из этого большую военную пользу, так как военная мощь Сербии сильно ослабла (в основном благодаря участию в программе НАТО). Польза состояла бы в том, что альянс приобретет контроль над остатком территории Европы, которая должна использоваться прежде всего для действий против России.