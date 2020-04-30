Во время недавнего заседания СБ ООН в режиме видеоконференции представитель России Василий Небензя вновь очертил четкие позиции по поводу решения косовского вопроса. Дипломат подчеркнул, что «Россия поддержит достижение Белградом и Приштиной устойчивого и взаимоприемлемого решения, основанного прежде всего на резолюции СБ 1244, решения, которое будет соответствовать международному праву и будет одобрено Советом Безопасности ООН».

В этом заявлении важны два момента. Первое: Россия настаивает на соблюдении международного права и существующей Резолюции 1244, которая является единственным правомочным международным документом по Косово и Метохии. Заодно эта резолюция является для Сербии основным гарантом территориальной целостности. Второй важный момент: статус Косово не может быть определён без разрешения СБ ООН, несмотря на договоренности, достигнутые в рамках другого формата переговоров, ведущихся под эгидой ЕС. Это значит, что по поводу статуса Косово прежде всего должны высказать свою позицию постоянные члены СБ ООН, которые обладают правом вето. В этом смысле Россию невозможно оставить в стороне от принятия решения, хотя западные страны упорно пытаются это сделать.

Диалог, который уже семь лет ведется под эгидой Брюсселя, не принес сербской стороне никаких положительных результатов. В соответствии с Брюссельским соглашением 2013 года Белград в переговорах добровольно отказался от суверенитета над южным сербским краем и передал ряд полномочий албанской стороне. Власти Сербии никогда не объясняли гражданам причины своих действий и никогда не излагали хоть какой-то план решения косовского вопроса. Вместо этого руководство страны хитрит, уверяя общественность в том, что эти полномочия албанской стороне передали предыдущие власти, что просто не верно.

Несмотря на то, что Сербия в данный момент не контролирует эту территорию, в юридическом смысле нет никаких сомнений по поводу того, кому принадлежит Косово и Метохия. В преамбуле к сербской конституции 2006 года говорится, что «край Косово и Метохия является неотъемлемой частью территории Сербии и имеет статус существенной автономии в рамках суверенного сербского государства. Из этого следует, что у всех государственных органов есть конституционная обязанность защищать интересы Сербии на территории Косово и Метохии во всех внутренне‑ и внешнеполитических отношениях». Резолюция 1244 СБ ООН исходит из того, что все государства-члены ООН привержены суверенитету и территориальной целостности СР Югославии (т. е. Республики Сербии, которая является правопреемницей СРЮ).

Переговоры, которые велись до сих пор, а также шаги, которые предпринимает албанская сторона, противоречат ряду положений конституции Сербии и Резолюции 1244. Запад с момента начала переговоров поддерживал действия, которые нарушают договоренности, закрепленные в юридических документах, и старался легализовать насильственную сецессию.

Несмотря на все эти факты, любой окончательный документ по Косово и Метохии, который не соответствовал бы конституции Сербии и Резолюции 1244, не имел бы юридической силы несмотря на то, что его могли бы подписать обе стороны. Это непреодолимое препятствие для реализации проекта косовской независимости, и поэтому сохранение Резолюции 1244 для Сербии чрезвычайно важно. Все шаги в сторону так называемой независимости Косово, которые были предприняты до сих пор, не являются окончательными, если СБ ООН не решит аннулировать Резолюцию 1244 и принять новый документ, который подтвердит независимость южного сербского края. Сербские власти вместо того, чтобы твёрдо придерживаться резолюции и настаивать на ее реализации, ведут секретные переговоры с бывшими командирами террористической «Освободительной армии Косово», которые обвиняются в совершении самых гнусных преступлений, таких, как убийства, истязания людей и торговля человеческими органами.

Также сербские власти вместо того, чтобы настаивать на участии России в переговорах по Косово и Метохии, так как Москва стоит на принципах соблюдения международного права и поддерживает территориальную целостность Сербии, неустанно заявляют о том, что они рассчитывают на поддержку США в решении косовского вопроса. Это абсурд, так как «независимое Косово» в первую очередь является американским проектом, и США руководят всей операцией по полной легализации этого террористического формирования. Более того, президент Сербии Александр Вучич во время предвыборной гонки в США в 2016 году приехал туда, чтобы поддержать главных спонсоров независимости Косово — Клинтонов. Тогда он пожертвовал на их кампанию $2 млн. Когда журналист телеканала РТС задал Вучичу вопрос, почему он это сделал, тот ответил: «Потому что я умный».

Президент Сербии неоднократно обманывал общественность, заявляя, что Резолюция 1244 якобы больше не действует, так как она относится к СР Югославии, а не к Сербии. Конечно, Вучич как юрист понимает, что Сербия является правопреемницей Югославии, и что она взяла на себя обязательства по международным договорам, в том числе и те, что вытекают из Резолюции 1244. Тезис о недействительности единственного международного документа по Косово и Метохии Вучич стал особенно рьяно защищать после того, как он обговорил с лидером сепаратистов Хашимом Тачи «план разграничения», в соответствии с которым Сербия должна передать около 15% своей территории (Косово и Метохию) и часть юга Центральной Сербии для того, чтобы получить три деревни на севере края. Вначале этот план поддержал Брюссель, но Германия выступила против передела границ. После того, как Вучичу и Тачи удалось заручиться поддержкой президента США в деле подписания «всеобъемлющего мирного соглашения», они полностью повернулись в сторону Вашингтона.

Когда политические оппоненты напомнили Александру Вучичу о том, что любое решение по Косово должно соответствовать Резолюции 1244, он ответил им, что они даже не знают, что в ней написано, и что Сербия там вообще не упоминается. Но его слова не подтверждает даже документ, который был принят в январе 2013 года, после того, как к власти пришла возглавляемая Вучичем Сербская прогрессивная партия. В этом документе говорится следующее: «Любое решение общих или какого-то отдельно взятого вопроса, касающегося временного, переходного или окончательного статуса Косово и Метохии, положения сербов в крае или защиты Сербского религиозного и культурного наследия должно соответствовать конституции Республики Сербия и Резолюции СБ ООН 1244». Этот документ под названием «Резолюция Народной скупщины Республики Сербия об основных принципах ведения политических переговоров с временными органами самоуправления в Косово и Метохия» подписал в том числе один из ближайших сотрудников Александра Вучича действующий министр внутренних дел Небойша Стефанович.

Единственный способ легализации независимости Косово — это изменение конституции Сербии, вернее, изъятие из неё преамбулы, касающейся Косово и Метохии, и одобрение «всеобъемлющего мирного договора» Белграда и Приштины со стороны ООН. Этим Резолюция 1244 прекратила бы свое действие.

Здесь мы опять возвращаемся к тому, что Россия также должна одобрить этот план.

Так как Запад не знает, как Россия отреагирует в случае, если Белград и Приштина подпишут договор, который не соответствует Резолюции 1244, он через президента Вучича пробует переманить ее на свою сторону. Вучич попытался обеспечить поддержку такого сценария, но ему это не удалось. Суверенизации Косово всё ещё препятствует воля абсолютного большинства граждан Сербии, которые не хотят отказаться от Косово и Метохии, Сербская православная церковь и Россия, которая всегда может наложить вето на подобное решение в СБ ООН.

Как официальный Белград, в своё время просивший Москву ветировать в ООН план Ахтисаари, по которому Косово получало независимость, в итоге пришёл к тому, что просит Москву разрешить вступление Косово в ООН?

Первая просьба исходила от демократов, которые находились в это время у власти и которые в основном выступали за сотрудничество с Западом. Вторую просьбу Белград направил Москве в период правления Сербской прогрессивной партии, все последние годы изо всех сил старавшейся показать своим избирателям, как тесно она сотрудничает с Россией. Напрашивается вопрос, не скопирована ли эта тактика с действий черногорского лидера Мило Джукановича, который сначала изображал сближение с Россией, а потом направил Черногорию в евроатлантическую зону влияния. Александр Вучич, который разделяет политические взгляды Джукановича, упорно подчеркивает то, что Сербия будет последовательно придерживаться военного нейтралитета (хотя даже сейчас нельзя сказать, что она полностью нейтральная страна), и что она не будет вступать в НАТО. Но такие же обещания ранее давал и Джуканович. Если Косово станет независимым, оно очень быстро присоединится к Североатлантическому альянсу, о чем неоднократно открыто говорил Хашим Тачи. Сразу после этого Сербию тоже позовут в альянс. Руководство страны оправдает такой шаг необходимостью остановить дальнейшую дезинтеграцию государства — вступление Сербии в НАТО помешает возникновению будущих конфликтов сербов и албанцев, которые таким образом оказались бы в одном и том же военном союзе.

Поэтому непонятно, почему группа российских экспертов, собранных вокруг портала «Балканист», упорно выступает за решение косовского вопроса, которое не соответствует конституции Сербии, Резолюции 1244 и официальной позиции Российской Федерации, оспаривая права и полномочия сербов на территории Косово и Метохии. Особенно удивляет в этой ситуации то, что им знаком черногорский сценарий и те изменения, которые произошли в отношениях Черногории и России.

Премьер-министр Сербии Анна Брнабич во время визита в Лондон заявила, что Россия утеряет свой политический вес в Сербии после того, как косовская проблема будет решена. Это действительно так, потому что если Сербия лишится Косово, сербская общественность изменит свое отношение к России. Проект создания независимого Косово, помимо прочего, подразумевает и вытеснение России с Балкан, а все дальнейшие шаги в случае его реализации будут направлены на полное включение Сербии в евроатлантическую зону влияния, включая и членство в НАТО.

Мы надеемся, что такой сценарий не осуществится и что Россия останется последовательным защитником международного права. Антироссийская пропаганда, которая проводится в Сербии, включая трансляцию во время пасхальных праздников фильма «Свидетели Путина» Виталия Манского может привести к противоположному эффекту, если общественность поймет, что эта пропаганда была запущена именно потому, что Россия мешает Косово обрести независимость.

Драгана Трифкович, директор Центра геостратегических исследований, Белград