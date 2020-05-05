Американское общество проходит период глубокого кризиса, а эпидемия коронавируса это состояние усугубляет. В системе здравоохранения выявлены серьезные слабые места, и это только один из моментов. Проблема намного глубже, чем кажется, и американцы как будто только сейчас стали просыпаться от многолетней летаргии.

Иван Шилов ИА REGNUM

США уже несколько десятилетий ведут политику интервенционизма, которая вызвала общую дестабилизацию в мире. Такая политика привела к тому, что население многих государств относится к США негативно. Главный вопрос — какую пользу принесли США «справедливые» войны, которые вели их политические элиты? Никакой. Экономическая мощь переместилась с Запада на Восток, Китай стал экономическим и инвестиционным лидером, США потеряли ведущие позиции в области науки и технологии, утратили статус единственной военной сверхдержавы в мире. Американцы лишились уверенности в будущем, стали терять рабочие места, а внешний долг США достиг немыслимой величины.

Такая политика принесла пользу только отчужденным американским элитам, которые наживали богатство, злоупотребляя собственной страной и разрушая ее систему. Пострадало не только американское здравоохранения, но и экономическая, политическая и юридическая системы, а также система безопасности. «Глубинное государство» в США своими действиями привело к деградации все государственные институты, и этот процесс продолжается десятилетиями.

Американские элиты, которые начинали войны по всему миру и устанавливали демократию с помощью бомб, поднимались все выше в иерархии богатых. Их главными союзниками были СМИ, а также и коррумпированная правовая система, которая их защищала.

U.S. Air Force Бомбардировка

Вместо того чтобы информировать общественность о происходящем, СМИ превратились в сервис по распространению дезинформации и лоббирования интересов определенных лиц. Каждый, кто переходил дорогу представителям отчужденных политических элит, прошел через медийную травлю с целью полной дискредитации. Определенную роль сыграл и Голливуд, который выпустил ряд заказных лент о террористах. Наивно думать, что совершенно случайно в этих голливудских фильмах в роли террористов и злодеев чаще всего выступают русские или сербы.

Все же для американской элиты события стали идти в плохую сторону в том момент, когда появились бунтари в рамках самой системы. Неоценима роль Джулиана Ассанжа, который опубликовал на «Викиликс» военные дневники, документы и видеоматериалы, раскрывающие настоящую суть «глубинного государства». К сожалению, вместо того, чтобы получить Нобелевскую премию мира, Ассанж был лишен свободы, а военные преступники, которых он разоблачил, все еще не предстали перед лицом правосудия.

Иван Шилов ИА REGNUM Джулиан Ассанж

Также необходимо упомянуть Эдварда Сноудена, который работал в ЦРУ и Агентстве национальной безопасности США. Во время службы он ознакомился с разведывательной деятельностью США, с секретными тюрьмами ЦРУ и нелегальной прослушкой граждан. В своей книге, опубликованной в прошлом году, Сноуден описывает свою жизнь и дилеммы, через которые он прошел. «Я был полностью растерян, и меня посещали самые мрачные мысли, пока я боролся с своей совестью. Я люблю свою родину, я доверяю общественным службам, а вся моя семья уже веками служит этому государству и ее гражданам. И я поклялся, что буду служить, но не агентству, даже не правительству, а народу, чьи гражданские свободы так грубо попраны», — пишет Сноуден в своей книге.

Почему Сноуден боролся со своей совестью? Потому что он раскрыл секреты «глубинного государства», поняв, что оно служит не народу и руководствуется не Конституцией и законами, а личными интересами.

Иван Шилов ИА REGNUM Эдвард Сноуден

Сноуден ожидал, что те, кто злоупотребляет своим положением и нарушает закон, ответят за это. Но он видел, как невинные люди чахнут в тюрьмах, даже без суда. Он надеялся, что Барак Обама призовет к ответу представителей администрации Джорджа Буша, которые депортировали и отправляли невинных людей за решетку. Но Обама сразу после прихода к власти приостановил начатые расследования против нарушителей американских законов и продолжил практику попрания прав и свобод граждан. Вот такие они — великие борцы за демократию, которые через предложение вспоминают свободу и защиту прав человека. Они сами себя провозгласили защитниками прав всего населения всех государств мира. С другой стороны, тех людей, которые действительно занимаются правозащитной проблематикой, эта отчужденная элита подвергает гонениям и арестам. США — государство, в котором больше всего заключенных в мире — чуть менее 2,5 млн. За последние 30 лет количество заключенных увеличилось на 500 процентов. Нет ни одного другого государства в мире, которое может хотя бы приблизиться к США по этим показателям.

Rennett Stowe Тюрьма

После Пасхи я получила письмо от знакомого из США. Он мне написал, что встретил праздник в тюремной камере, читая книги. Мне удалось отправить ему несколько сербских книг до прекращения авиасообщения. Он без каких-либо доказательств был осужден на 25 лет заключения, из которых провел в тюрьме уже 12. Речь идет о Викторе Буте, политзаключенном, который в 2008 году был арестован в Таиланде, а затем с нарушением правовых процедур депортирован в США. Бут был арестован на основании предположения американской стороны о том, что он «обеспечивает материальную поддержку одной террористической организации». Он якобы намеревался продать вооружение Революционным силам Колумбии. Хиллари Клинтон заявила в свое время, что выдача Виктора Бута США является государственным приоритетом. Американские власти неоднократно предлагали Буту сделку, если он согласится «предоставить компромат на российские власти», от чего он отказался.

Виктор Бут находится в Федеральной тюрьме в городе Марион, штат Иллинойс. Эта тюрьма была построена вместо знаменитого Алькатраса, в ней очень строгий режим.

Osce.usmission.gov Виктор Бут

Коронавирус вошел и в федеральные тюрьмы США, в которых в данный момент отбывает наказание 177 тысяч заключенных. На прошлой неделе было зарегистрировано 495 случаев заболевания COVID-19 среди заключенных, заразились 305 сотрудников, умерли 22 заключенных и один сотрудник. Это учреждение получило на позапрошлой неделе 80 комплектов тестов на коронавирус, а затем еще 50. Заключенные получают по одной маске китайского производства в неделю, чтобы использовать ее, когда находятся вне камеры. Ситуация более чем тревожная.

У Дональда Трампа осталось мало времени для принятия ключевых решений, которые могли бы определить дальнейшую судьбу США. Или невинных людей в тюрьмах заменят те, кто десятилетиями нарушал законы и злоупотреблял своим положением, действуя против интересов государства, или Америка еще глубже погрузится в неопределенность. Кризис, вызванный эпидемией коронавируса, изменит весь мир, но главное — в какую сторону. Объединит ли эта пандемия мир на гуманистических началах и ради совместной борьбы за лучшее будущее или возобладают непонимание и конфликты? Может, пандемия воспрепятствовала возникновению какого-то худшего сценария военного конфликта с намного более серьезными последствиями? Все это вопросы, на которые только предстоит ответить, в надежде на то, что международному сообществу удастся консолидироваться и победить вызовы, которые перед ним стоят. При этом не только вызовы в сфере здравоохранения, но и те, которые уже десятилетиями создают проблемы для всей планеты.

Драгана Трифкович, директор Центра геостратегических исследований (Белград)