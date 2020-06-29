Никто не ожидал, что встреча президента Сербии Александра Вучича и лидера сепаратистского Косово Хашима Тачи, намеченная в Вашингтоне на 27 июня, будет отменена. Тем более что о значимости этой встречи в официальных кругах как в Белграде, так и в Приштине, говорили с большим оптимизмом. Так, Тачи 18 июня заявил приштинским СМИ, что речь идет об исторической встрече, которая перевернет ход мирного урегулирования косовского вопроса, и что соглашение, которое будет подписано, «раз и навсегда закроет столетнюю главу конфликтов между Сербией и Косово».

Иван Шилов ИА REGNUM Сербия

Twitter.com/HashimThaciRKS Хашим Тачи

Тем не менее вместо Белого дома на первый план вышел «желтый дом». Всего за три дня до запланированной встречи Специальная прокуратура в Гааге выдвинула обвинительный акт против Хашима Тачи, Кадри Весели и других подобных лиц. Они обвиняются в совершении военных преступлений против сербского, албанского и цыганского населения Косово (как минимум в ста убийствах). Напомним, что ровно десять лет тому назад докладчик Совета Европы по Косово и Метохии Дик Марти представил отчет, в котором говорится, что Хашим Тачи «возглавляет группировку албанцев, устроенную наподобие мафиозной, и эта группировка замешана в контрабанде оружия, наркотиков и человеческих органов в Восточной Европе». Отчет был составлен на основании многолетнего расследования, во время которого были собраны доказательства и показания свидетелей. Люди из окружения Тачи были идентифицированы как преступники, которые похищали сербов в Косово и Метохии и увозили их в Албанию. Там в импровизированной клинике, известной под названием «желтый дом», у них изымали внутренние органы и продавали их на черном рынке.

Отчет Дика Марти шокировал мировую общественность, но в течение многих лет ничего не предпринималось для того, чтобы преступники ответили за свои злодеяния. Запад игнорировал факты, так как стремился закончить процесс легитимации косовской независимости. В последующие годы западные страны считали Тачи неким государственным деятелем, хотя хорошо понимали, что за ледяной улыбкой и дорогим костюмом прячется бывший командир террористической «Освободительной армии Косово», виновный в убийствах и истязаниях мирных жителей.

U.S. Marine Corps Албанские боевики. Косово. 1999

К сожалению, эти факты игнорировал и президент Сербии Александр Вучич, поднявший диалог Белграда и Приштины о технических вопросах, который начался в Брюсселе, на уровень переговоров двух президентов.

На основании антиконституционных Брюссельских соглашений, подписанных в 2013 году, власти Сербии упразднили институты сербского государства на территории Косово и Метохии и продолжили искать решение при посредничестве Брюсселя, несмотря на то, что этот формат переговоров не соответствовал сербским интересам. Более того, сербская сторона выполнила все взятые на себя обязательства по Брюссельскому договору, в то время как албанская сторона не выполнила ровным счетом ничего. Албанцы не сформировали даже Сообщество сербских муниципалитетов, создание которого предусмотрено конституцией сепаратистского Косово.

Последняя встреча в брюссельском формате между Белградом и Приштиной состоялась 8 ноября 2018 года. Две недели спустя правительство в Приштине ввело стопроцентные пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины по предлогом усиления косовского внутреннего производства, экономики и государственности.

Вместо того, чтобы ввести контрмеры или хотя бы отозвать своих таможенников с границы, которую он сам и установил между центральной Сербией и Косово, официальный Белград не предпринял вообще ничего. В конечном счете сербское руководство имело возможность отправить косовское правительство в отставку с помощью партии «Сербский список», которая представляет интересы правящей Сербской прогрессивной партии в параллельных институтах сепаратистского Косово. Вместо этого, Александр Вучич заручился поддержкой бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра, который в свое время был ярым сторонником бомбардировок Югославии, и вместе с Хашимом Тачи начал дипломатическую акцию ради обеспечения со стороны влиятельных государств поддержки процесса подписания «всеобъемлющего мирного договора», подразумевающего демаркацию границы.

World Economic Forum Тони Блэр

Брюссель не слишком возражал против этой идеи — за исключением канцлера Германии Ангелы Меркель, которая выступила против передела границ. Меркель считает, что изменение границ опасно для Европы, так как это могло бы инициировать подобные процессы и в других европейских регионах.

В конце ноября 2018 года я участвовала в работе конференции по Западным Балканам, которую в Москве организовал фонд Горчакова. Первым к участникам дискуссии обратился депутат от Сербской прогрессивной партии Владимир Джуканович. В ответ на просьбу российских коллег рассказать о плане «разграничения Косово и Метохии» он заявил, что нет нужды подробно говорить об этом, так как план не получил должной поддержки, и государственное руководство от него отказалось. Выступая после Джукановича, я ответила вместо него. Данный план подразумевает отказ Сербии от 15% своей территории в Косово и Метохии и еще некоторых сел юга центральной Сербии в обмен на несколько сел на севере Косово. Такое решение президент Сербии представил бы как большой успех — по его словам, у Сербии «ничего нет» в Косово, а так она получила бы хоть что-то.

Это предложение Вучич повторил перед министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сказав, что Сербия не может согласиться с независимостью Косово, если не получит ничего взамен. Это полностью ошибочная конструкция, так как Сербия, отказываясь от Косово и Метохии, отдает все, а за это может получить лишь какую-то милостыню, которой президент прикроется как фиговым листком.

Predsednik.rs Сергей Лавров и Александр Вучич

В любом случае, Вучич и Тачи получили поддержку администрации Дональда Трампа, которая заинтересована в быстром решении косовской проблемы. Подконтрольные Трампу СМИ уже заявили о том, что президенту США удастся разрешить политический кризис, в котором ни Евросоюз, ни бывшая американская администрация не смогли поставить точку в течение двух десятилетий. Это вряд ли сильно помогло бы действующему президенту США, так как большинство граждан его страны ничего не слышало о Косово. С другой стороны, это стало бы исторической катастрофой для Сербии и эпохальным успехом для албанцев.

К счастью, такому развитию событий помешал обвинительный акт против Хашима Тачи, который, конечно, появился не тогда, когда действительно нужно было судить преступников, но все-таки вовремя. Одной из причин того, почему был выбран именно этот момент, скорее всего, является разочарование европейцев отношением к ним со стороны Вучича и Тачи. Эти двое начали полностью игнорировать рамки брюссельского переговорного процесса и повернулись лицом к Трампу, забыв про все предыдущие договоренности и обещания.

В конце надо упомянуть еще один очень важный момент — позицию России. Пока ЕС и США конфликтуют по поводу Косово, Сербия может выбирать лишь между двумя плохими решениями косовского вопроса. Обе стороны не ставят под вопрос необходимость признания независимости Косово и легализации насильственного отторжения южного сербского края. Евросоюзу хотелось бы видеть независимое Косово в границах автономного края Косово и Метохия, так как он боится, что изменение границ начнёт угрожать его собственным интересам. Для США, которые находятся далеко, изменение границ не является проблемой, и поэтому для них разграничение края — приемлемый итог: главное накопить капитал для предвыборной кампании. Для Сербии решение, предусматривающее изменение границ, самое опасное, так как оно ставит под вопрос границы страны и в других местах и может активизировать сепаратистские силы на юге или севере, которые пока находятся в спящем состоянии. Единственную пользу из разграничения может извлечь лично президент, так как оно позволит ему задержаться у власти.

Predsednik.rs Александр Вучич у карты Сербии

Во время недавнего визита Сергея Лаврова в Белград мы смогли услышать четкую и недвусмысленную позицию России. Для Москвы неприемлемо навязывание даты решения косовского вопроса, она поддерживает диалог в рамках международного права и Резолюции 1244 СБ ООН по Косово, а также любую инициативу, защищающую государственные и национальные интересы Сербии. Россия до сих пор прикладывала большие дипломатические усилия, чтобы помочь Сербии сохранить территориальную целостность. Косовский вопрос может быть решен только в СБ ООН. Нет ни одной причины, по которой Россия согласилась бы принять договорённость, за которой не стоит поддержка большинства сербов и Сербской православной церкви и которая не соответствовало бы интересам Сербии.

На совместной с министром Лавровым пресс-конференции мы услышали от президента Сербии, что для страны наступают трудные времена. Сербы уже 30 лет живут в трудном времени, но они никогда не считали, что сдача их духовной колыбели — сербского Косово — поможет им жить лучше. А сегодня нас постоянно убеждают именно в этом.