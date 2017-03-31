Дмитрий Медоев
Последние публикации
Выборы в Южной Осетии: нестабильная стабильность
Назначенные на 9 апреля выборы президента Южной Осетии пройдут в весьма нестабильной обстановке. Это ясно уже сейчас, за неделю до голосования. Чем ближе назначенная дата, тем стремительнее развиваются события. Вот уже две недели как продолжаются многочисленные акции протеста сторонников бывшего...
31 марта 2017
Нагорный Карабах и Южная Осетия: один референдум – два подхода
20 февраля 2017 года в Нагорном Карабахе прошел конституционный референдум, который тщательно готовился созданной Указом президента НКР Специализированной комиссией по конституционным реформам. 30 июля 2016 года концепция и проект конституционных реформ, после прохождения широких общественных...
21 февраля 2017
«Явка обязательна!», или ЦИК Южной Осетии продолжает свою работу
31 января состоялось заседание инициативной группы по выдвижению Леонида Тибилова на пост президента Южной Осеии на второй срок. Накануне государственные каналы (других в республике нет) весь вечер показывали различные совещания, интервью представителей действующей власти. А бегущая дорожка внизу...
2 февраля 2017
«Итог 2016 года для Южной Осетии — скорая отставка правительства»
Главный итог уходящего года для Южной Осетии скорее всего будет озвучен в январе наступающего года, предположил Д.Н. Медоев. «Судя по всему, в самом начале 2017 года должна состояться отставка правительства Доментия Кулумбегова. Возможно, именно после этого и стартует избирательная кампания 2017...
25 декабря 2016
«Надо дать дорогу молодым!»
ИА REGNUM: Дмитрий Николаевич, 1989 год считается началом грузино-осетинской войны, в конечном итоге, приведшей Южную Осетию к независимости. А началось все немного раньше — в октябре того года, когда была принята Декларация о суверенитете… — Действительно, это так — именно 16 октября 1989 года XV...
15 октября 2016
Россия и Южная Осетия: «Учитывая волеизъявление…»
Сегодня в Южной Осетии и России отмечают знаменательную дату — 26 августа 2016 года исполняется 8 лет со дня подписания Указа Президента Российской Федерации за № 1261 о признании государственной независимости Республики Южная Осетия. Без сомнения, это событие стало не только актом восстановления...
25 августа 2016
Итог саммита НАТО: Грузию ожидает «жаркая» осень
Саммит НАТО в Варшаве завершил свою работу и радости президента Грузии Георгия Маршвелашвили похоже нет предела. Попробуем разобраться в смысле его оптимистических заявлений: «…зафиксирована полная и безоговорочная поддержка территориальной целостности»; «Грузия получила реальные инструменты для...
10 июля 2016
«Референдум в Абхазии разочарует участников саммита НАТО в Варшаве»
Случайно или нет, но намеченный в Абхазии референдум совпал по времени с началом работы саммита глав государств НАТО, который пройдет в Варшаве 8−9 июля 2016 года. В этой связи встает и другой вопрос — случайно ли выступление абхазской оппозиции аккурат с этими событиями? Если лидеры оппозиции не...
8 июля 2016
Светит ли автокефалия церквям Абхазии и Южной Осетии?
19 июня текущего года на Крите было запланировано открытие Всеправославного Собора. Однако накануне этого события стала поступать информация об отказе ряда церквей от участия в Соборе — это Болгарская, Антиохийская, Грузинская Церкви. Сербская Православная Церковь выступила с призывом перенести...
16 июня 2016
«Перенос референдума в Южной Осетии — вынужденное решение»
Думаю, что не надо связывать решение о переносе референдума о вхождении Южной Осетии в РФ с поражением президентской линии и победой позиции спикера Парламента Анатолия Бибилова, хотя надо признать — это так. Скорее всего, над узко конъюнктурными соображениями руководителей Южной Осетии возобладал...
26 мая 2016
Братания с НАТО и США: как Грузия готовится к референдуму в Южной Осетии
Похоже, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили внес ясность в обсуждаемую в Южной Осетии тему референдума «вхождения-невхождения» этой республики в РФ. Как ни странно это покажется, но скоропалительные обсуждения этого важного для осетин вопроса именно сегодня и форсированные решения о...
28 апреля 2016
«Референдум в Южной Осетии и саммит НАТО в Варшаве взаимосвязаны»
Можно предположить, что активно обсуждаемая в последнее время тема референдума по вхождению Южной Осетии в РФ определенным образом связана с предстоящим саммитом НАТО, который пройдёт в Варшаве 8−9 июля 2016 года и на котором Тбилиси рассчитывает получить План действий по членству (ПДЧ). Как уже...
16 апреля 2016
О вхождении Южной Осетии в состав России
После признания независимости Абхазия и Южной Осетия, как и любое иное признанное Россией государство, как говорится, по умолчанию получили право добровольного вхождения в состав России на основании федерального закона «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в её составе нового...
14 апреля 2016
«Между Россией и Южной Осетией появилась государственная граница»
На днях депутатами парламента Республики Южная Осетия был рассмотрен и принят проект закона «О ратификации Договора между Южной Осетией и Российской Федерацией о государственной границе», подписанный в Москве 18 февраля 2015 года. С российской стороны, проект федерального закона «О ратификации...
6 апреля 2016
Транскавказская железная дорога и евразийская интеграция Кавказа
Республика Южная Осетия занимает ключевое стратегическое положение на Центральном Кавказе, весьма важное с нашей точки зрения для экономического и политического будущего Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на кавказском направлении и не только. С точки зрения географического расположения Южная...
28 декабря 2015