Цхинвал, 8 июля, 2016, 14:19 — ИА Регнум. Случайно или нет, но намеченный в Абхазии референдум совпал по времени с началом работы саммита глав государств НАТО, который пройдет в Варшаве 8−9 июля 2016 года.

mrsu.ru Дмитрий Медоев

В этой связи встает и другой вопрос — случайно ли выступление абхазской оппозиции аккурат с этими событиями? Если лидеры оппозиции не просчитали имиджевые потери, которые могла понести республика от готовившихся акций, то это говорит как минимум о серьезном упущении на стадии подготовки акции. Хуже, если просчитали… В любом случае данная акция имела шансы стать фоном во время обсуждения в Варшаве вопроса о возможностях членства Грузии в Североатлантическом альянсе. Но это уже вряд ли — ситуация постепенно входит в нормальное русло.

«Цветная революция», которую так ожидали в Тбилиси и Варшаве, закончилась безрезультатно. Последние события в Сухуме показали, что власть уверенно контролирует ситуацию в стране и не смотря на наличие раненных и пострадавших, ситуацию все же удалось стабилизировать. Надо признать также, что в один момент развитие было на грани срыва и могло привести к непредсказуемым событиям. Главный итог противостояния — несмотря ни на что удалось предотвратить худшее, удержать в динамике важнейший Конституционный процесс — всенародный референдум, назначенный Указом президента Хаджимба состоится в определенный законом срок — 10 июля.

Несомненно также и то, что независимо от результатов голосования власти и оппозиции необходимо вновь садиться за круглый стол и начинать снимать острые вопросы цивилизованным путем. Нужно навсегда исключить любое развитие, которое бы ставило под угрозу жизнь и здоровье граждан республики, стабильность государства и конституционные устои. Уверен, что все политические силы Абхазии должны быть едины и перед внешними угрозами, как бывало раньше, и решая внутренние проблемы сегодня — в ходе строительства независимой государственности, безопасность которого прошедшими событиями была подвергнута серьёзной угрозе.