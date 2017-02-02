Цхинвал, 2 февраля, 2017, 10:21 — ИА Регнум. 31 января состоялось заседание инициативной группы по выдвижению Леонида Тибилова на пост президента Южной Осеии на второй срок. Накануне государственные каналы (других в республике нет) весь вечер показывали различные совещания, интервью представителей действующей власти. А бегущая дорожка внизу экрана, сообщая о том, что в местном кинотеатре «Чермен» состоится выдвижение кандидата Тибилова, заканчивалась словами — «явка обязательна».

Флаг Южной Осетии

Судя по лицам в зале, можно было без труда установить, что это касалось работников бюджетных учреждений — учителей, врачей, госслужащих разных уровней, представителей силовиков, уж явно бросалось в глаза, что приглашенные сидят небольшими группами — коллективами, которые они представляют. Собрание открыл заместитель министра внутренних дел республики генерал-майор милиции Тарзан Кокойти, а с докладом по тематике собрания выступил заместитель руководителя администрации Тибилова Вячеслав Гобозов.

В зале присутствовали важные гости — глава Северной Осетии Вячеслав Битаров и ответственный сотрудник Администрации президента РФ А. Филатов и даже представитель КПРФ, заместитель иинистра культуры РСО — Алания Ч. Дудаев, который зачитал обращение самого Зюганова. Дальше все развивалось по утвержденному сценарию, как в старые и добрые «застойные» времена.

Сменявшие друг друга ораторы, не отрываясь от текста, одобряли главную тему собрания. Отличилась разве что бывший министр образования и бывший кандидат в президенты-2011 Алла Джиоева, которая на прекрасном русском языке также поддержала выдвижение Тибилова и в весьма дипломатичной форме подчеркнула, что делает это с авансом и надеждой на справедливую оценку событий прошлой выборной кампании.

Но самое интересное ждало собравшихся чуть позже, когда генерал Тарзан Кокойти объявил о том, что выдвижение Тибилова поддержала Федерация спортивной борьбы России. В Центризбирком Южной Осетии также обратились инициативные группы депутата Парламента Алана Козонова, сотрудника КГБ Алана Гаглоева, гражданина Багаева Амирана и Владимира Гулиева — заместителя главы администрации Ленингорского района. Напомним, что 25 января состоялся съезд самой многочисленной партии «Единая Осетия», на котором кандидатом в президенты был выдвинут ее лидер — председатель парламента Анатолий Бибилов.