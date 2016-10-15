ИА REGNUM: Дмитрий Николаевич, 1989 год считается началом грузино-осетинской войны, в конечном итоге, приведшей Южную Осетию к независимости. А началось все немного раньше — в октябре того года, когда была принята Декларация о суверенитете…

Личный фотоархив Д.Н. Медоева Дмитрий Медоев

— Действительно, это так — именно 16 октября 1989 года XV (I) сессия Юго-Осетинского областного совета приняла тот самый исторический документ и назначила выборы в первый парламент Южной Осетии на 9 декабря 1990 года. Вообще 1989 год и особенно 23 ноября роковая дата в нашей новейшей истории — это начало драматических событий для Южной Осетии, которые длились довольно длинный период, вплоть до августа 2008 года, когда режим Саакашвили напал на спящий Цхинвал, и пытался огнем и мечем решить «осетинский вопрос».

Тогда в ноябре 1989 года весь Цхинвал собрался на границе, чтобы не пустить в город разношёрстную кампанию неформалов. Безоружные цхинвальцы силой духа сумели тогда отстоять свой город. Колонна была остановлена у въезда в город и после двух суток противостояния часть «митингующих» повернула обратно. Не сумев войти в Цхинвал, грузинские боевики обогнули его и взяли город в кольцо блокады. Были перекрыты доступы в город, отключено электричество и приостановлена подача газа. Жители Южной Осетии по национальному признаку захватывались в заложники и подвергались пыткам и издевательствам. Блокада длилась более пяти месяцев. Было очевидно, что это начало войны, но никто тогда не думал, что это займет почти четверть века.

Однако нам удалось провозгласить республику и отстоять ее с оружием в руках, провести выборы в первый парламент и организовать участие Южной Осетии во всесоюзном референдуме 1991 года. Это было начало трудного пути, время больших потерь и потрясений, но и огромной веры в завтрашний день, который наступил в августе 2008 года. Тогда руководство России приняло исторические решения, которые спасли наш народ то физического истребления. Осетия никогда это не забудет!

ИА REGNUM: Позже Вы стали первым послом в России, что больше всего вспоминается сегодня, какие ощущения остались от работы в Москве?

— Однозначно приятные! Быть первым всегда сложно, где бы то не было, тем более в данном случае, когда организация работы посольства происходила в самый ответственный и важный период для всего нашего народа и страны в целом… Думаю, это в первую очередь громадная ответственность перед страной пребывания и одновременно большая честь представлять своё, только-только признанное Российской Федерацией государство.

Но главное не в этом, важно то, что нам пришлось с нуля поднимать посольство, обустраиваться, приобретать необходимое для работы посольства оборудование, формировать коллектив и параллельно уже с первых дней войти и с первых же дней войти в ритм установления межгосударственных отношений.

А темп был высокий — ведь началось формирование договорно-правовой базы двусторонних отношений, начался процесс подписания межправительственных соглашений, которых на сегодняшний день около 80-ти, а ведь при подготовке почти каждого из них принимало непосредственное участие посольство молодой республики… Я не говорю уже про сопровождение визитов, как нашего руководства в Москву, так и руководителей российских органов государственной власти в Южную Осетию. масса других протокольных мероприятий…

Посольская жизнь оказалась очень насыщенной, яркой и интересной, ведь ещё так получилось, что мне посчастливилось быть послом при двух президентах Российской Федерации… Возможно, скорее всего все важные события этого периода моей жизни войдут в новую книгу… Сейчас вспоминается, видимо главный эпизод начала работы посольства, связанный с поднятием государственного флага на территории посольства.

Это было 25 мая 2009 года, позвонили из ГлавУПДК и сообщили, что 29 мая нам выдадут ключи от помещений и мы можем вселяться. Естественно возникла мысль поднять в этот день государственный флаг именно в этот день, ведь это дата принятия Акта о государственной независимости нашей страны.

Благодаря стараниям коллег из МИД РФ, помощи сотрудников ГлавУПДК нам удалось это сделать за три дня и 29 мая, в день принятия этого важнейшего для нашей государственности документа, под звуки государственного гимна мы торжественно подняли флаг нашей страны в центре Москвы — столице России!

Вообще работа российского МИД это отдельная и приятная тема, которая достойна без преувеличения, самых высоких оценок. Всегда с благодарностью и самой высокой признательностью буду вспоминать моменты взаимодействия и совместной работы с российскими коллегами, которых отличает высокий профессионализм, ответственность и полная самоотдача при несении нелегкой службы в интересах отечества. Благодаря их поддержке и всегда своевременной и эффективной помощи нам удалось в кратчайшие сроки вывести работу посольства на достойный уровень.

ИА REGNUM: Что Вы можете сказать о сегодняшней работе посольства?

— Никто не может оценивать работу того или иного посольства кроме соответствующих государственных инстанций, но весьма почетным считается также и мнение органов государственной власти страны пребывания. В нашем случае это МИД РФ, и здесь, без ложной скромности должен признаться, что в свое время с огромной благодарностью получил почетную награду уважаемого ведомства — медаль «За укрепление международного сотрудничества».

Что касается нашего посольства, могу сказать, что есть преемственность в работе — ведь по сути ничего не изменилось: курс Южной Осетии на углубление и расширение сотрудничества с РФ остался прежним, вот совсем недавно подписано очередное соглашение о сотрудничестве с Владимирской областью… Если мне не изменяет память это 9-й по счету документ, подписанный с 2008 года с российскими регионами, в числе которых например Архангельская, Нижегородская и Московская области, регионы Северного Кавказа. А с Москвой протокол о сотрудничестве был подписан еще раньше — в 2006-м году. Кстати, таким же путем идет Абхазия. В нашей дипмиссии работают опытные дипломаты со специальным образованием, которые готовили и участвовали почти при подписании всех более чем 80-ти межправительственных соглашений о которых я упомянул выше. Приятно, когда дело, начатое 8 лет назад не встало, а движется вперед.

ИА REGNUM: Вопрос, который до сих пор остаётся без ответа: прошло достаточно времени для того, чтобы наконец-то рассказать о причинах Вашего внезапного освобождения с должности посла в марте 2015 года. Было ли это решение политически мотивированным или были другие причины? В чём был смысл этого решения?

— Если Вы имеете в виду политический смысл, то никакого. Вы не поверите, но и логика данного решения мне до сих пор не понятна… Более того, не мне одному и не только в Южной Осетии… А была ли вообще логика — это большой вопрос, ведь любое решение такого уровня должно быть не только мотивировано, но в первую очередь глубоко продумано и в первую очередь согласовано на самом высоком уровне с той страной, откуда вы хотите отозвать своего посла. Это из области уважения к главному партнёру и союзнику, близкой нам стране, если конечно вы считаете её таковой… А если еще шире, то это вопрос этики международных отношений и если хотите уровня культуры самой власти.

Я уже не говорю о том, меня никто не пригласил и не уведомил об этом решении… Более того, мне стало известно об этом на больничной койке в 23:30 в день подписания соответствующего указа, а это уже моральная сторона этого решения. Через два месяца, в мае, я собирался отмечать два юбилея: 55-летие со дня рождения и 25 лет государственной службы.

ИА REGNUM: Получается, что первый Чрезвычайный и Полномочный посол был «освобожден от занимаемой должности» без уведомления во время лечения в госпитале без выходного пособия… Как-то не очень вяжется…

— Я не хочу вдаваться в дела прошедших лет и тем более ворошить окаменелости двухлетней давности, да и профессиональная этика не позволяет этого делать, тем более что, находясь на государственной службе с 1990 года, пришлось повидать и не таких «крутых» решений. Бог им всем судья! Но Вы правы, трудно все это вяжется со здравым смыслом.

Но все же боясь быть неправильно понятым, не буду уходить от ответа, кое-что поясню. До недавнего времени в глубине души я все же рассматривал несколько версий, связанных с этим решением Л. Тибилова, но со временем все свелось к одному объяснению случившегося — это была банальная личная месть. О других фигурантах, местных и московских, я с Вашего позволения умолчу. Но они нам известны.

Никакого другого объяснения у меня, к сожалению, нет. Ничто другое это действо не объясняет, даже содержание т.н. «серой папки"-досье, внутри которого одни сказки венского леса… Хотя о «папках» надо бы поговорить отдельно, их есть на каждого инакомыслящего… Не сейчас.

Однако не это печально, а совсем другое. К сожалению, у нас в Южной Осетии использование служебного положения для устранения политических противников становится частым и очень замечаемым явлением. Выскажу свое личное мнение: это абсолютно нездоровое явление, которое наряду с началом использования компромата в политических целях, несет в себе крайне опасный заряд негатива. Это по сути губительная сила для тех, кто решается на такое. Именно здесь нужна холодная голова и чистые руки!

Вообще месть, зависть, подсиживания недопустимы во властных структурах, они вовсе даже не способствуют здоровой обстановке в самих властных структурах и, тем более вредят и подрывают остатки единства общества. Именно эти низкие проявления личности могут серьезно повредить и без того хрупкую стабильность в республике. Они тем более опасны, что начинают обостряться, как правило, в предвыборный период.

ИА REGNUM: И все же, как так могло получиться, что во время бушующего в Южной Осетии кадрового голода, Вам, человеку с профессиональным образованием и огромным опытом госслужбы, не нашлось в республике места?

— Когда ни будь расскажу и об этом, хотя вопрос явно не ко мне… А так, справедливости ради надо сказать, что предложения были. Начну с того, что в день подписания указа посредником между президентом и мной выступал бывший министр иностранных дел Д. Санакоев. Именно он передавал мне по телефону «высокую волю» руководства… Хотя за день до этого, будучи в Цхинвале я настоятельно просил и его и тогдашнего руководителя Администрации президента Б. Чочиева передать мою просьбу Л. Тибилову: принять меня и все обговорить цивилизованно.

Но до этого никто не снизошел и уже «вдогонку» к случившемуся Санакоев озвучил предложение «сверху», буквально: «они предлагают повышение — пост заместителя министра иностранных дел». Моё поколение не учили «идти на живые места» и на мой вопрос вместо кого, ведь там два действующих заместителя, последовал быстрый ответ: откроем штат 3-го заместителя!

Однако интересен в этом контексте ответ Санакоева на мою удивленную реакцию: я спросил у бывшего министра, разве заместитель министра — это повышение, ведь я же был министром и именно в этом министерстве? Ответ последовал незамедлительно — «они это не считают, «они» считают с 2008 года!» … Я переспросил у Санакоева, а «они», что не признают существование республики до 2008 года? А что же тогда признала Россия? Ответ министра был потрясающий: «я не знаю, они так сказали» …

Не могу здесь же не упомянуть, что была встреча с Л. Тибиловым, и та по моей инициативе — он принял меня через 5 месяцев после отставки в июле 2015 года. Признаюсь, больше всего я не хотел слушать объяснений случившемуся — главе государства видней, когда и какие подписывать указы — это его прерогатива. Именно с этого я начал свой разговор президентом, когда Л. Тибилов завершил свою речь.

Вам я могу только повторить главные акценты моего повествования: — глава дипмиссии — государственная должность, а не частная; — работа дипломата временная и любой посол всегда к этому готов; — посла уведомляют заранее о скором завершении миссии; — об отзыве посла непременно уведомляют страну пребывания; — послу предлагают равнозначное его статусу место работы. Это азы дипломатической службы, их преподают на начальных курсах соответствующих ВУЗов…

А еще я сказал Л. Тибилову, что если бы меня уведомили заранее, я бы не удивился и даже назвал бы приемлемые сроки своего увольнения с сохранением лица республики, и не было бы так неловко перед российскими друзьями и партнерами, отвечая на неловкие вопросы… Я ведь даже «на всякий случай» уже поступил в докторантуру Дипломатической Академии…

ИА REGNUM: Подозреваю, что Вы сильно удивили Леонида Тибилова…

— Может быть, но думаю не только этим… Я довел до сведения президента Республики Южная Осетия, что президент Российской Федерации принимает верительные грамоты всего два раза в год. Так работает система. И какой был смысл увольнять своего посла в марте, когда заведомо было известно, что новый посол сможет вручить верительные грамоты только в ноябре и у республики не будет посла аж целых 9 месяцев! Здесь Леонид Харитонович действительно искренне отреагировал: «Мы об этом не подумали» …

Кстати, у этого разговора было продолжение: меня пригласил к себе вновь назначенный министр иностранных дел К. Цховребов (ныне также бывший) и озвучил новое предложение от президента: мне предлагалось пойти работать советником к новому министру то ли референтом, то ли еще кем… Не скрою, мне показалось, что и сам министр не до конца понял, что конкретно «они» имели в виду…

Так или иначе, я выбрал другое — продолжать служение в другом качестве, и ни о чем не жалею. Спасибо друзьям, они своих не бросают. А так, если задуматься, любой человек должен уважать себя, а в данном случае еще и свой ранг — это тоже есть уважение к своему государству и народу, которому служишь. Причем, уважать при всех обстоятельствах, даже если кому-то это не нравится. Только в таком случае будут уважать и тебя самого и твою страну!

Но, повторяю, все это дела минувших лет. Надо жить настоящим и думать о будущем и только при необходимости заглядывать в прошлое. Печально, что будущее нашей республики, на мой взгляд, сегодня выглядит весьма и весьма туманно.

В преддверии выборов настроения в обществе сожалению ни как нельзя назвать идеальными. Мое видение складывающейся ситуации, анализ ее динамики подсказывает, что будет очень трудно преодолеть искушение использовать власть в своих личных целях. Тем более, что это уже началось — запущен процесс «свой-чужой», снова идет отбор по принципу личной преданности, составляются списки неблагонадёжных и инакомыслящих, административный ресурс в действии. Похоже печальный опыт прошлых лет к сожалению, никого не учит правильным шагам. Велика вероятность опять скатиться до кризиса власти. Все прямо как по Ленину — все признаки революционной ситуации на лицо: верхи не могут, низы не хотят…

ИА REGNUM: Что же делать, как предотвратить нежелательное развитие, ведь народ устал и не хочет потрясений? Что Вы предлагаете?

— Я тоже уверен, что новые революции не нужны и не только в Цхинвале, но возможно еще больше Москве. Это не входит в интересы ни Южной Осетии, ни России, ведь любая дестабилизация угрожает региону в целом. Всем остальным (думаю, не надо объяснять кому именно) — потрясения и хаос нужны — это тоже бизнес!

И уж поверьте, они не будут сидеть сложа руки… Они готовятся к этому. Чем хуже у нас, тем лучше для них — это проверенная аксиома. Пойдет в ход все: и ложь, и провокации, и весь арсенал информационных воин. Поэтому я почему-то уверен, что столкновение двух противоположностей к сожалению, неизбежно.

Исходя из этого, как ни парадоксально это не прозвучит, только один человек может спасти ситуацию, обезоружить наших противников — это Леонид Тибилов! И если это возможно, именно к нему я бы хотел обратиться с открытым письмом-просьбой.

Вот этот текст:

Уважаемый Леонид Харитонович!

Чувство нашей общей ответственности за будущее общей родины побудила меня обратиться к Вам с настоящим письмом.

Обращаюсь к Вам в качестве кандидата в президенты 2012 года и участника «Адамон Ныхас» — Народного фронта, инициатора провозглашения Республики (1989−1990), депутата Первого Парламента (1990−1993) и Министра внешних связей (1993−1996), Полпреда нашей республики в РФ (2002−2008) и наконец, в качестве Первого посла Республики Южная Осетия в Российской Федерации (2008−2015).

Обращаюсь именно к Вам в первую очередь потому, что вступая в должность президента в 2012 году, Вы произнесли на Конституции клятву соблюдать Основной закон, быть гарантом прав и свобод всех граждан нашей республики.

Сегодня Южная Осетия вступает, пожалуй, в самый сложный и ответственный период в своей политической истории. Предстоящие выборы — важнейший конституционный процесс и именно в этот ответственный момент хочу обратиться к Вам, как к гаранту Конституции уже сегодня, не откладывая на 2017 год, взять весь предвыборный процесс под свой личный контроль и с началом предвыборной кампании не покидать пост президента, а продолжать исполнять взятые на себя обязанности — обеспечение избирательных прав граждан для обеспечения честного и демократического волеизъявления.

К большому сожалению в нашем обществе есть довольно устойчивые и обоснованные сомнения в том, что сегодняшнее Правительство, работа которого всего несколько месяцев назад была признана неудовлетворительной Высшим Законодательным органом страны — Парламентом республики, сможет обеспечить конституционные права граждан в полном объеме и удержать ситуацию в правовом русле и в случае, не дай Бог кризиса, взять на себя всю полноту ответственности.

Функции гаранта Конституции отведены не главе Правительства, а Президенту республики, и только Вы по праву можете быть гарантом неукоснительного исполнения Основного закона всеми ветвями власти!

Да, несомненно, Вы имеете юридическое право баллотироваться на второй срок, оформив все требуемые законом формальности, но сегодня речь идет о другой, намного более важной ответственности — ответственности зрелого политика и гражданина за безопасное будущее своего народа, не побоюсь сказать, в данном случае — исторической ответственности.

Леонид Харитонович, уверен, наше общество ждет от президента одного: гарантировать действие Конституции, и делать все ради стабильности и спокойствия в обществе, исходя из интересов всего народа Южной Осетии. Сделайте этот ответственный и мужественный шаг — ради главной и единственной цели — внутренней стабильности, именно это и есть залог будущего развития.

Этим шагом Вы получите прекрасную возможность снять напряжение и решить массу накопившихся вопросов, привести к общему знаменателю имеющиеся противоречия как между ветвями власти, так и обществе в целом, а главное, не только после выборов, но уже сейчас, не дожидаясь начала кампании!

И ещё, важно — Вы откроете дорогу молодым политикам! Встаньте со своей командой рядом с ними плечом к плечу. Тем более, что уже сразу после выборов с ещё большей силой понадобится энергия молодых, помноженная на опыт и профессионализм как сегодня действующих политиков, так и управленцев предыдущих поколений.

Смею заверить Вас, чтобы поддержать такое важное историческое решение под ним подпишется абсолютное большинство здравомыслящих граждан Южной Осетии, а признательности народа не будет предела!

В Ваших руках уникальная возможность стать реальным общенациональным лидером — шанс объединить народ, сплотить общество, а главное — снять раздражение и вселить в него надежду на лучшее будущее! Воспользуйтесь этим шансом — никто до Вас такого не делал! Такая возможность выпадает политику всего один раз за весь его очень короткий период пребывания на политическом Олимпе.