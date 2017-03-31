Цхинвал, 31 марта, 2017, 10:37 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медоев

Назначенные на 9 апреля выборы президента Южной Осетии пройдут в весьма нестабильной обстановке. Это ясно уже сейчас, за неделю до голосования. Чем ближе назначенная дата, тем стремительнее развиваются события. Вот уже две недели как продолжаются многочисленные акции протеста сторонников бывшего президента Южной Осетии Эдуарда Кокойты, которые начались после отказа ЦИК зарегистрировать его в качестве кандидата в президенты. Постоянно проходят митинги, концерты с участием многочисленных сторонников, причем как из числа местного населения, так и сочувствующих граждан, специально приезжающих из Северной Осетии.

За все это время никто из руководства Южной Осетии так и не вышел к митингующим, разве что кроме чиновников вторых уровней, которые мало что решают. Действующий президент Тибилов, который не ушел в предвыборный отпуск, до сих пор не обращает внимания на происходящее, заявляя, что «…ничего особенного не происходит». Видимо к этому его обязывает слоган его предвыборной кампании с главным словом «стабильность»…

Тем временем накал страстей все увеличивается и рано или поздно должен был привести к логической развязке — назначенный сторонниками Кокойты на 30 марта и анонсированный как «митинг в поддержку президента РФ В.В. Путина» и в очередной раз собравший более полутора тысяч человек, вновь требовал отправить в отставку силовых министров, а также самого Тибилова.

Однако кульминацией митинга по праву можно считать обращение лидеров Народной партии (Парламентская партия, поддерживающая Э. Кокойты) к своим сторонникам с призывом поддержать на предстоящих выборах спикера Парламента Анатолия Бибилова и 9 апреля, в день голосования, отдать свои голоса только этому кандидату.

Это совместное решение сторонников Кокойты и заметной политической партии Южной Осетии в корне меняет расстановку сил у самого финиша предвыборной гонки. В оставшийся очень короткий период, ни у сторонников Тибилова, ни у его союзника Гаглоева вряд ли получится выправить ситуацию или что-либо изменить в свою пользу, тем более что имидж действующей власти весьма низок, в том числе и среди личного состава силовых ведомств и других бюджетных сфер.

То, что в Южной Осетии в значительной степени подорвана стабильность, равно как и нет консолидации общества на данном этапе, даже и не приходится говорить. Наглядным тому свидетельством является отсутствие единства в окружении самого Леонида Тибилова, которое разделено на две враждующие группировки-штабы. Один такой «штаб» возглавляет действующий руководитель СВР Сослан Гатикоев, а другой — бывший руководитель администрации президента Борис Чочиев…

Как известно, предвыборная борьба за пост президента Южной Осетии разгорается между действующим президентом Леонидом Тибиловым, спикером Парламента Анатолием Бибиловым и сотрудником КГБ Аланом Гаглоевым, которые представили свои программы и уже активно встречаются с избирателями.