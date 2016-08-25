Сегодня в Южной Осетии и России отмечают знаменательную дату — 26 августа 2016 года исполняется 8 лет со дня подписания Указа Президента Российской Федерации за № 1261 о признании государственной независимости Республики Южная Осетия.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медоев

Без сомнения, это событие стало не только актом восстановления исторической справедливости в отношении народа Южной Осетии, его права на свободное развитие, но самое главное — этот исторический указ лёг в основу правовых гарантий безопасности республики, своеобразным оберегом в случае попыток вооруженной агрессии со стороны Грузии, когда бы это ни было…

После многих лет борьбы и трагических испытаний, выпавших на долю Южной Осетии, народ республики получил возможность мирно трудиться на земле своих предков, растить детей, жить с уверенностью в завтрашнем дне.

Накануне — 8 августа — мы отмечали скорбную дату — годовщину со дня вероломного нападения войск тбилисского режима на спящий город Цхинвал. Несомненно, эта война останется в памяти нашего народа как самая трагическая страница нашей истории. Поэтому день 26 августа для Южной Осетии — это День победы и по праву считается самым главным праздником.

В Осетии знают о том, что эти решения не были простыми для России, и как справедливо отметил президент Путин — единственно верными. Эти решения позволили спасти целый народ от физического уничтожения.

В эти дни народ Южной Осетии выражает особую признательность всем гражданам России за искреннюю поддержку и бескорыстную помощь, братскую солидарность и сострадание, проявленные в самые тяжелые для нас августовские дни 2008 года. Это никогда не забудется, так же, как навсегда остались в благодарной памяти нашего народа и имена российских солдат и офицеров, павших за Южную Осетию.

Касаясь состояния и перспектив дальнейшего развития Южной Осетии, хотелось бы обратить внимание на один общеизвестный, но, тем не менее важный аспект. Являясь частью постсоветского пространства, Южная Осетия де факто пребывает в политическом и социально-культурном ареале стран СНГ со времени образования Содружества. И здесь, думаю, нельзя странам-участникам не замечать важное обстоятельство — Южная Осетия признана самой крупной из этих стран.

Следуя дальше, не возможно не признавать, что каждое из государств Содружества имеет суверенное право на свои собственные выводы и оценки, самостоятельное осмысление пройденного за четверть века пути, равно как и поиск новых возможностей и перспектив дальнейшего развития.

Однако наиболее продуктивными подобные усилия могли бы стать в том случае, если бы их существенная часть могла быть реализована на коллективной основе, используя общие ценности и приоритеты. Это возможно за счет консолидации имеющегося потенциала каждой стороны, сочетая суверенный статус с тем культурным и историческим наследием, которое столетиями создавалось совместными усилиями всех народов Российской империи и бывшего СССР на всем протяжении общей истории.

Время показало, что как целевая аудитория для социокультурного, экономического и даже этнического самоутверждения народов бывшего СССР — Россия более состоятельна, нежели Европа и, тем более другие континенты.

Здесь по-прежнему выделяется роль России, которая вновь становится центром политического, экономического и цивилизационного притяжения огромного геополитического пространства. Отсюда и естественное стремление Южной Осетии к более тесному сближению со всеми странами Содружества через максимальную интеграцию с Российской Федерацией.

Это очень важные ориентиры и здесь можно вполне определенно сказать, что будущее развитие югоосетинского государства теснейшим образом связано с Россией — исторически и духовно близкой нам страной, чью братскую и бескорыстную поддержку мы постоянно ощущаем. Проводимая российским руководством внешняя политика логична и понятна, она направлена на дальнейшее развитие двусторонних отношений.

И еще, что немало важно — Россия видит будущее Южной Осетии как суверенное и демократическое государство, что полностью соответствует двусторонним интересам в укреплении югоосетинской государственности.