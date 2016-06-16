



Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медоев

19 июня текущего года на Крите было запланировано открытие Всеправославного Собора. Однако накануне этого события стала поступать информация об отказе ряда церквей от участия в Соборе — это Болгарская, Антиохийская, Грузинская Церкви. Сербская Православная Церковь выступила с призывом перенести встречу.

В числе причин ― разногласия в двусторонних отношениях между Поместными Церквями. В своем недавнем интервью каналу RT Митрополит Волоколамский Иларион отметил, что Антиохийская Церковь прервала евхаристическое общение с Иерусалимским Патриархатом из-за споров о юрисдикционной принадлежности Катара.

«Антиохийская Церковь получила по этому вопросу ответ Константинополя буквально несколько дней назад. Но ответ их не устроил, поэтому они решили не присоединяться к Всеправославному Собору», ― рассказал председатель ОВЦС.

Митрополит Иларион также напомнил, что Сербская Православная Церковь в своем заявлении от 8 июня 2016 года отметила неурегулированные проблемы во взаимоотношениях с Румынской Православной Церковью, которая создала на канонической территории Сербской церкви свою епархию. Были свои причины для отказа от участия в Соборе как у Болгарской, так и Грузинской Церкви. Однако повестка дня, отложенного на неопределенное время Собора может пополниться вопросом — «украинским».

16 июня 2016 года стало известно, что Верховная Рада Украины приняла проект постановления об обращении к патриарху Варфоломею с просьбой признать независимость украинской церкви от Московского патриархата. В поддержку такого решения проголосовали 245 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. В документе говорится, что целью документа является «изменение статуса украинской церкви и утверждение ее независимости», а также «ускорение изменения статуса украинской церкви и утверждение ее независимости от государства-агрессора».

Логика Рады проста — «большинство населения Украины уже не воспринимает идею церковного единения» с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и поэтому депутаты решили обратиться к Вселенскому патриарху, который по действующим на сегодняшний день общецерковным канонам считается «первым среди равных». Глава Украинской православной церкви Московского патриархата, митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий ранее не раз обращался к депутатам Рады с просьбой не лезть во внутрицерковные дела и не нарушать законодательство Украины. Обращение же к патриарху Варфоломею он назвал «прямым нарушением статуса отношений государства и Церкви».

Похоже, что назревает вселенский церковный кризис, при котором еще не понятно, как могут развиваться события, но ясно одно — РПЦ предстоит кропотливая работа и непростые испытания учитывая общеполитический фон вокруг Российской Федерации, сложившуюся международную обстановку, связанную с действием объявленных западными странами санкций. В любом случае, надо полагать, что «церковная дипломатия» РПЦ, имеющая богатый опыт ведения сложных переговоров, не может не иметь в своем арсенале нестандартные решения.

Это касается канонического статуса территорий, признанных РФ в качестве независимых государств — Абхазии и Южной Осетии. На сегодняшний день церковные проблемы в этих странах не могут найти разрешения в лоне Грузинской Православной Церкви в силу известных причин, в том числе в виду 25-летнего отсутствия духовного окормления верующих этих стран со стороны последней. Заявит ли РПЦ о признании автокефалии церквей Абхазии и Южной Осетии в случае педалирования «украинского вопроса», если вдруг некоторые поместные церкви поддержат инициативу украинских «народных избранников» для её включения в повестку предстоящего Собора?