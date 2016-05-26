Цхинвал, 26 мая, 2016, 21:15 — ИА Регнум. Думаю, что не надо связывать решение о переносе референдума о вхождении Южной Осетии в РФ с поражением президентской линии и победой позиции спикера Парламента Анатолия Бибилова, хотя надо признать — это так. Скорее всего, над узко конъюнктурными соображениями руководителей Южной Осетии возобладал здравый смысл, выразившийся в отношении к этому вопросу широкой общественности, которое отразилось и на общем настроении потенциального избирателя. Думаю, что «власти предержащим» в Цхинвале наконец-то довели до сведения реальное к ним отношение населения.

Южная Осетия на карте

Народ устал от «перетягивания каната», неопределенности и неуверенности в завтрашнем дне. Это не компромисс, а вынужденное решение, возможно, даже переходное. В любом случае снят серьезный раздражитель текущего развития, который реально мог привести к нежелательным последствиям. И чем ближе выборы 2017 года, тем больше набирающих силу весомых аргументов и угрожающих параметров.

Полагаю, что в этот процесс вмешалась Москва: она просто ни могла не вмешаться, ибо продолжение конфронтации президентской власти с законодательной по пустому и бесперспективному вопросу, на фоне общего недовольства населения, могла реально накалить обстановку. Будем надеяться, что в де-факто начавшейся предвыборной борьбе больше не появится новых раздражителей, и стороны реально оценят свои возможности, степень реального доверия к ним избирателей и приступят к обсуждению параметров мирного сосуществования уже в будущей государственной конструкции.