



Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах: «Мы — наши горы»

20 февраля 2017 года в Нагорном Карабахе прошел конституционный референдум, который тщательно готовился созданной Указом президента НКР Специализированной комиссией по конституционным реформам. 30 июля 2016 года концепция и проект конституционных реформ, после прохождения широких общественных обсуждений была представлена президенту, а 16 августа того же года обнародована в средствах массовой информации.

Концепция состоит из введения, глав «Основные права и свободы человека и гражданина», «Система управления», «Судебная власть», «Местное самоуправление» и «Референдум». В ходе проведения общественных дискуссий Комиссия получила более двухсот письменных и устных предложений, которые были обработаны и учитывались при составлении текста концепции. После одобрения президентом текста Конституции, составленного на основе Концепции, проект был отправлен в Национальное Собрание республики, где парламентарии внесли еще 184 предложения и, 17 декабря 2016 года было принято решение о вынесении проекта Конституции на всенародный референдум.

Согласно новой Конституции, отныне Нагорный Карабах официально будет называться Арцахом. Это положение нашло отражение в первой статье проекта новой Конституции. При этом указывается, что названия Республика Арцах и Нагорно-Карабахская Республика тождественны. Большое место в проекте новой Конституции уделено защите прав человека, судебной и избирательной системам. В Основном законе упразднен пост премьер-министра и предусмотрена новая должность — государственного министра, координирующего деятельность министров, в соответствии с решением президента. Широкие полномочия главы государства устанавливаются 24 пунктами, при этом Национальное собрание Арцаха имеет право выразить недоверие президенту республики. Как парламент, так и президент избираются сроком на пять лет.

Конституционный референдум в Арцахе прошел в полном соответствии всем международным нормам. Голосование прошло на 280 избирательных участках по всему Арцаху, еще один участок был открыт в Ереване. Явка на референдуме по конституционным реформам в Карабахе составила 75,91%.

За ходом голосования следили 104 международных наблюдателя из более чем 30 стран. Несмотря на то, что де-юре Нагорный Карабах продолжает оставаться непризнанной республикой, наличие такого количества международных наблюдателей, в том числе из стран-сопредседателей МГ ОБСЕ, говорит о сохраняющемся большом международном интересе к Нагорному Карабаху.

Kremlin.ru Леонид Тибилов, Владимир Путин

Несколько иначе происходит принятие судьбоносных решений в Южной Осетии, где политическая активность граждан ни в чем не уступает Нагорному Карабаху, а общество так же активно обсуждает вопросы будущего развития своей республики.

Напомним, что Л. Тибилов, заступивший на пост в апреле 2012 года, начал свою деятельность с заявлений о вхождении своей страны в РФ. В первые же дни он заявил: «Если Южная Осетия по желанию ее граждан присоединится к России и произойдет воссоединение осетин, буду считать свою президентскую миссию выполненной».

Чуть позже, 6 января наступившего 2014 года, партия «Единая Осетия», в лице своего лидера Анатолия Бибилова — нынешнего спикера парламента Южной Осетии, обратилась к президенту Тибилову с призывом провести референдум по вопросу о воссоединении Северной и Южной Осетии в составе России. В заявлении отмечалось, что референдум мог бы пройти в июне того же 2014 года одновременно с предстоящими парламентскими выборами.

Спустя неделю, 15 января последовал ответ — пресс служба озвучила позицию президента по этому вопросу, заявив, что президент расценивает инициативу о проведении референдума как попытку пиар-акции, считает неприемлемым использование столь важного для Южной Осетии вопроса для целей политического пиара…

Согласно заявлению Леонида Тибилова, руководством партии «Единая Осетия» выдвинута инициатива без предварительного обсуждения с высшим политическим руководством государства. Он указал, что законодательство России не требует для принятия в ее состав нового субъекта проведение референдума, а в самой Южной Осетии уже дважды проводился референдум относительно дальнейшей судьбы республики.

Однако уже на следующий год в ходе встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, состоявшейся 19 октября 2015 г., Леонид Тибилов заявляет о своем твердом решении инициировать проведение референдума по вопросу о вхождении Южной Осетии в состав Российской Федерации.

В связи с этим известна также и реакция Кремля, который устами пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова заявил, что глава Южной Осетии Л. Тибилов не говорил о возможности референдума по вхождению своей страны в состав РФ и речь шла о стремлении к интеграции.

Respublikarso.org Память

Но случился еще один, новый поворот в этом вопросе — после возвращения в Цхинвал из рабочей поездки в Москву, в апреле 2016 года, Тибилов заявил, что обсуждал вопрос референдума с президентом РФ. «Этот вопрос мы обсудили с президентом России Владимиром Путиным и пришли к выводу, что это внутриюгоосетинский вопрос. Этот вопрос нуждается в юридическом осмыслении, и для его реализации необходимо внести изменения в Конституцию РЮО, по которым и будет проведен референдум». Он также объяснил, что изменения в статью 10 Основного Закона должны будут дать президенту «право обратиться к президенту РФ с предложением создать единый союзный орган, которому мы передадим свои полномочия».

В итоге этих многоходовых и явно неуклюжих политических маневров, было принято решение перенести проведение референдума на срок после президентских выборов 2017 года. Однако уже 6 февраля 2017 года, президент Тибилов, без предварительного всенародного обсуждения подписал указ о проведении референдума по переименованию Республики Южная Осетия в Государство Алания.

Действительно, известные осетинские ученые-историки высказывали свое мнение на этот счет. Так, известный ученый Юрий Гаглойты настаивал на формулировке «Республика Южная Осетия-Алания» — по типу Северной Осетии — Алании, а директор Югоосетинского научно-исследовательского института Роберт Гаглойты предлагал рассмотреть только название «Алания». Других вариантов представлено не было.

Расплывчатость формулировки и неясная трактовка конечной цели, а также поспешность принятия судьбоносных решений, говорят о том, что вся эта затея нужна больше для привлечения внимания избирателей накануне президентских выборов, которые пройдут 9 апреля 2017 года.

Так или иначе, референдум состоится в один день с президентскими выборами. Известна и постановка вопроса: «Согласны ли Вы с внесением изменения в часть 1 статьи 1 Конституции Республики Южная Осетия, изложив ее в следующей редакции: «1. Республика Южная Осетия — Государство Алания — суверенное демократическое правовое государство, созданное в результате самоопределения народа Республики Южная Осетия».

Для сравнения здесь хочется привести постановку вопроса на аналогичном референдуме в Нагорном Карабахе: «Согласны ли Вы с тем, чтобы поставленный на референдум проект Конституции Республики Арцах был принят в качестве Конституция Республики Арцах».

Конституция Южной Осетии в ее нынешней редакции явно не готова для реализации, например, тех важных положений, которые вошли в новый Договор от 18 марта 2015 года, особенно в области экономики и инвестиционной привлекательности республики. Абсолютно очевидно, что одной поправки в Конституцию явно не достаточно для того, чтобы государственно-правовая система в одночасье стала эффективной.

Вывод один — Конституция Южной Осетии и имеющаяся на сегодняшний день нормативно-правовая база нуждается в системном реформировании в целом, а не подвергаться одноразовым поправкам.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах: «Мы — наши горы»

И еще, молодое суверенное государство, каковым является Южная Осетия, до сих пор пользуется Конституцией непризнанной республики от 2001 года… И это уже в после 8-и лет признания независимости Российской Федерацией. Вывод прост — нужна конституционная реформа, которая должна затронуть не одну или несколько статей, а весь текст Основного закона. Целью конституционной реформы могли бы стать приведение основных положений действующего Законодательства Южной Осетии в соответствие с требованиями времени.

Это было бы вполне логично.

Хронология референдумов в Южной Осетии с 1991 по 2011 год

17 марта 1991 года Южная Осетия приняла участие во всесоюзном референдуме о сохранении Союза. Референдум 1991 года стал впоследствии одним из основ правовой базы будущего независимого государства Республики Южная Осетия.

19 января 1992 года референдум по вопросу независимости и воссоединения с Россией. 8 апреля 2001 года. Целью голосования было принятие новой Конституции республики и законодательное закрепление уже де-факто существующей президентской формы правления. В итоге граждане Республики Южная Осетия большинством голосов одобрили новую редакцию Конституции, которая действует по настоящее время.

12 ноября 2006 года, практически через 14 лет после первого референдума, и содержал единственный вопрос — о независимости Южной Осетии. Более 99% избирателей вновь подтвердили неизменность своих устремлений.

11 сентября 2011 года референдум по вопросу о государственных языках: «Согласны ли Вы, чтобы государственными языками в Республике Южная Осетия являлись осетинский и русский?»

По результатам голосования русский, наравне с осетинским языком, получил статус государственного.