Дмитрий Красноухов
Автор
Окончил факультет журналистики Уральского федерального университета. В ИА REGNUM работает с ноября 2018 года.
Последние публикации
Война: Тюменская область 1941–1945 гг.
Как таковая Тюменская область возникла в составе РСФСР лишь в августе 1944 года. Тем не менее ещё за 10 лет до этого события Тюмень стала областным центром вышедшей из Уральской области Обско-Иртышской области. Данное административное формирование просуществовало недолго, позже войдя в состав...
9 мая 2022
Какие есть мифы о выборах в России и чего они стоят
В Общественной палате Свердловской области обсудили доклад Фонда исследования проблем демократии «Мифы о российских выборах. Как работает «пятая колонна». Любопытно, что одному из экспертов доклад не вполне понравился — за критику организации «Голос» (СМИ — иностранный агент), которую авторы текста...
12 сентября 2021
Кто оскорбляет память репрессированных в Екатеринбурге?
Организация «Мемориал» (НКО, выполняющая функции иностранного агента) странным образом поднимает тему репрессий в Екатеринбурге. Представители структуры ополчились на велосипедистов, которые проводили 21 августа спортивные состязания недалеко от мемориала репрессированным (за городом). Хотя...
23 августа 2021
От травли до вандалов: как на Урале борются с изучением сталинизма
Сталинский период истории СССР сейчас находится под особым вниманием аудитории. Выходят новые работы, использующие ранее не задействованные архивные данные, а посвящённые этой теме ролики на YouTube набирают до нескольких миллионов просмотров. Однако в действительности историки, которые изучают...
22 августа 2021
От долгов к коллапсу: транспортные «качели» Екатеринбурга
30 июля 2021 года в южной части Екатеринбурга внезапно встали трамваи и троллейбусы. Вовсе не из-за пробок, в которых город уже привык проводить своё время. Позже в МУП «Гортранс» рассказали, что транспорт остановился вследствие аварии на контактной сети. Но журналистов не устроило данное...
7 августа 2021
К новому взгляду на сущность человека: «сокрытый двигатель» Карла Маркса
* * * Маркс утраченный и Маркс обретённый / под науч. ред. А. А. Коряковцева. М; Екатеринбург: ИФиП УрО РАН: Кабинетный учёный, 2021. В 2021 году в Екатеринбурге вышла коллективная монография «Маркс утраченный и Маркс обретённый». Книга представляет собой сборник статей, объединённых общим...
2 августа 2021
Мозговой шторм: удастся ли России выдавить из себя по каплям Украину?
Евгений Фатеев. Украинские уроки. М: Наше Завтра, 2021 В написанном после Гражданской войны стихотворении «Фронт» Эдуард Багрицкий пишет: В нас стреляли — И не дострелили; Били нас — И не могли добить! Эти дни, Пройденные навылет, Азбукою должно заучить. Благодаря боевой метафоре призыв Багрицкого...
6 июля 2021
За правду о школьных зарплатах увольняют: Екатеринбург
В марте 2021 года президент России Владимир Путин поручил проверить зарплаты бюджетников на соответствие майским указам. Вскоре после этого в СМИ появилась статья донской учительницы Марии Суровцевой, которая подробно расписала, как формируется её зарплата. Многим эта статья не понравилась: правда...
28 мая 2021
Война: Тюменская область 1941–1945 гг
Как таковая Тюменская область возникла в составе РСФСР лишь в августе 1944 года. Тем не менее ещё за 10 лет до этого события Тюмень стала областным центром вышедшей из Уральской области Обско-Иртышской области. Данное административное формирование просуществовало недолго, позже войдя в состав...
5 мая 2021
Якова Свердлова ещё предстоит открыть историкам
Биографию революционера, советского государственного деятеля Якова Свердлова ещё только предстоит написать, отказавшись как от советского «героического» мифа, так и от его демонизации, тянущейся со времён перестройки. Об этом заявил заведующий научно-информационным отделом Музея истории...
18 марта 2021
Зачем арестовали старика и кто напал на журналиста: Средний Урал в соцсетях
Коллеги пожелали журналисту выздоровления. Среди пишущих были и те, кто уже привился. «19 Февраля 2021 года сходил, поставил вакцину от коронавируса, никаких побочных действий нет!» — написал Илья М. Отметим также, что в случае Курилова не понятно, где, как и чем он заразился. Возможно, что его...
8 марта 2021
Как на Урале чуть не свернули дискуссию о Сталине
Человек начинает спор на острую тему, но буквально через несколько фраз внезапно сворачивает её. Говорит: «Зачем дискутировать? Вопрос-то жгучий! Ведь не Древний же Египет обсуждаем!» Как вам ситуация? Что-то подобное случилось на обсуждении одной журнальной статьи, посвящённой советской истории...
5 марта 2021
Конфликты и волна отставок: Свердловская область в 2020 году
В 2020 году Свердловская область подтвердила свою славу бурного, неспокойного региона. Ключевые события здесь не ограничиваются коронавирусной повесткой, затрагивая политическую, религиозную и другие сферы жизни. Объединяет их одно: как и в прошлом году, самые резонансные темы 2020 года не...
1 января 2021
Война: Тюменская область 1941–1945 гг
Как таковая Тюменская область возникла в составе РСФСР лишь в августе 1944 года. Тем не менее ещё за 10 лет до этого события Тюмень стала областным центром вышедшей из Уральской области Обско-Иртышской области. Данное административное формирование просуществовало недолго, позже войдя в состав...
1 мая 2020
Екатеринбург немноголюдный: как улицы города переживают самоизоляцию
В Свердловской области решили продлить режим самоизоляции до 20 апреля 2020 года. Корреспонденты ИА REGNUM решили проинспектировать пространства Екатеринбурга и обнаружили, что ограничения уже серьёзно сказались на численности горожан на улицах
3 апреля 2020
Свердловская область — 2019: бунты врачей и борьба за сквер
2019 год в Свердловской области стал годом политической и общественной турбулентности. В регионе бушевали конфликты разного рода: одни тянулись годами и даже десятилетиями, другие вспыхнули лишь недавно. Обо всём по порядку. Протесты против храма Святой Екатерины Этими событиями Екатеринбург плотно...
29 декабря 2019
«Это не игра, а война». В «Ельцин-центре» представили «молодёжь будущего»
«Ельцин-центр» (ЕЦ) продолжил шествие по пути инфантилизации молодёжи. Если несколько месяцев назад на площадке представили идеологию «новых людей», то сейчас её явили во плоти, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Центр» разместил у себя фотовыставку финского фотографа Лиисы Йокинен «HEL LOOKS meets...
6 апреля 2019
Скандалы в КПРФ: почему «восстала» молодёжь? Интервью
16 марта 2019 года в свердловском отделении КПРФ ознаменовалось расколом. Молодые члены партии и комсомола обвинили лидера областного комитета Александра Ивачёва в финансовых и кадровых махинациях. Также руководителю вменили в вину желание «раздавить» екатеринбургский комсомол. Конфликт вылился в...
20 марта 2019
30-летие вывода войск из Афганистана: фоторепортаж из Екатеринбурга
В Екатеринбурге прошел массовый митинг в память о выводе советских войск из Афганистана. Мероприятие прошло у мемориала «Чёрный тюльпан», посвященного воинам-интернационалистам, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Мы выходили из Афганистана с развёрнутыми знамёнами. Мы выходили с высоко поднятой...
15 февраля 2019
«Не взрослейте, это ловушка!»: в «Ельцин-центре» воспели нового человека
За три с небольшим года существования «Ельцин-центр» не критиковал только ленивый — за идеологическую предвзятость, упёртый антисоветизм и апологию первого президента. Периодически случавшиеся скандалы с попыткой реабилитации «власовцев», признанием 90-х годов «святыми» и сравнением «георгиевской»...
29 декабря 2018