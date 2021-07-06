Евгений Фатеев. Украинские уроки. М: Наше Завтра, 2021

Личная страница Евгения Фатеева в соцсети «ВКонтакте» Евгений Фатеев. Украинские уроки. М: Наше Завтра, 2021

В написанном после Гражданской войны стихотворении «Фронт» Эдуард Багрицкий пишет:

В нас стреляли —И не дострелили;Били нас —И не могли добить! Эти дни, Пройденные навылет, Азбукою должно заучить.

Благодаря боевой метафоре призыв Багрицкого не кажется занудным. А ведь многие призывы, содержащие слова «урок», «азбука», «учитесь», таковыми являются. Чаще всего это банальщина, которой недостаёт ни жизни, ни глубины проработки. На этом фоне вышедшая в издательстве «Наше Завтра» книга «Украинские уроки» заранее привлекает внимание — самой постановкой темы.

«Надо изо дня в день проговаривать чужие травмы, поясняя, что здесь не так. Иначе тот же фокус обязательно провернут и с нами», — так характеризует посыл «Уроков» писатель Захар Прилепин.

Автор книги Евгений Фатеев, которого в предисловии скромно называют «культурологом», является выходцем из самой что ни на есть «креативной среды». Фатеев известен как основатель фестиваля современного уличного искусства «Стенограффия», благодаря которому Екатеринбург иногда называют «столицей стрит-арта». Чтобы работать в этой сфере (очень агрессивной ко всякому инакомыслию) и во всеуслышание называть себя «ватником», нужно иметь определённую смелость. Тем более что Фатеев на этом не останавливается.

Личная страница Евгения Фатеева в соцсети «ВКонтакте» Евгений Фатеев

Книга представляет собой сборник публицистических статей, ранее опубликованных на сайте газеты «Завтра». Большая часть материалов касается постмайданной Украины, но речь не столько о ней. «Украина — это вообще исключительно про нас, — предупреждает публицист. — В преодолении «украины» в себе и заключается ключ к нашему будущему, к нашему развитию».

Российскую ситуацию автор обрисовывает как предкатастрофическую — страну ещё не убили, но активно переваривают. «Тебя не убили прежде, чем начали употреблять в пищу. Тебя переваривают, а ты ощущаешь, видишь, как постепенно лишаешься частичек себя, истончаешься». Украину же уже штормит, и конца краю не видно. Шторм этот показывается с разных ракурсов.

Симптомы бедствия разнообразны: от доминирующей в местных СМИ темы «всевластия Путина» до той невероятной пластичности, которую проявляет население в ответ на самую беспощадную дискриминацию. Фатеев настаивает, что происходящая на наших глазах социальная инженерия идёт не сама по себе — за ней стоят конкретные «инженеры» и заказчики. Публицист неравнодушен к происходящему: острое, неподдельное ощущение боли и желание что-то сделать с накопившимися травмами отличает книгу Фатеева от многих других.

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Темы отдельных «уроков» достаточно разнообразны. Автор пишет о субъектности и её отсутствии у государств, битвах за магазины игрушек, «русском мире» и «провинциальных понтах», философии мусора и «северной идентичности».

Несмотря на такой широкий диапазон, в текстах автора можно вычленить общий посыл. Так, Фатеев призывает все патриотические силы, желающие прекратить распад, не ограничиваться тактическими действиями и популярным нынче прагматизмом, а работать на перспективу. Настоящую победу можно одержать и удержать в пространстве институций — нужно делать ставку на «институциональное строительство», длинную волю и долгую игру.

Mstyslav Chernov Unframe Майдан

По мнению публициста, «имперскому человеку» в России тяжело осуществить такой концептуальный переход — уж очень сильно он надеется на государство, исповедуя патерналистские убеждения. То ли дело группы-антагонисты, привыкшие мыслить и действовать в рамках своих микрообщин. Без формирования своих институций патриотическое сообщество обречено, считает публицист.

Однако не всё потеряно: просоветские и православные группы населения, отмечает автор, «оказались самыми стойкими в противостоянии развернувшейся вовсю социальной инженерии». Поэтому одной из задач гуманитарного сообщества должно стать формирование «русско-советского континуума» — смыслового пространства, которое бы не раскалывало, а объединяло вышеуказанные общественные группы. Фатеев предлагает, например, организовать «красный Ватикан» в Москве (данная инициатива прописана детальнее многих — указывается десять возможных опорных точек этого проекта), заявив и продемонстрировав первородство России по отношению к коммунистическому проекту.

Любопытен стиль выражения своих мыслей, выбранный автором, — он напоминает практику мозгового штурма, популярную в корпоративном секторе. Публицист оперативно накидывает свои мысли, советы, образы на только что заявленную тему. Например, приводится более 20 (!) определений концепта «русский мир». Это и «все места, в которых живут русские», и «присвоенный русскими великий Левый проект», и даже «мир внутренней воды» («способ особенного речного существования»).

Некоторые советы могут показаться неоднозначными — например, Фатеев уверен, что в политических играх не могут участвовать люди «с честью». Не всем понравится призыв к введению более жёстких возрастных цензов на выборах. Но автор настроен конструктивно и допускает критику своих идей. Так, к определению «русского мира» как «славянского мира» он добавляет: «Как мы видим сегодня, «братушки-славяне» — самые ненадёжные, самые инфантильные, самые слабые».

Евгений Фатеев. Украинские уроки. М: Наше Завтра, 2021

Тем не менее жанр мозгового штурма не предполагает полноценного «краш-теста» предложенных идей. Их детальная обкатка и обдумывание — следующий шаг. Без такого шага любой мозговой штурм превратится в бессмысленное фонтанирование идеями (что, кстати, активно практикуется на сегодняшней Украине), в эдакий маленький штормик, который пошумит и вскоре схлынет. И уж тем более не сможет остановить настоящий шторм.

Впрочем, автор называет целью книги «приглашение к мышлению». И этой цели его труд достигает. В конце концов, налицо дефицит живой патриотической публицистики. А получит ли первичный материал последующее развитие и оформление — увидим дальше.