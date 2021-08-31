В Общественной палате Свердловской области обсудили доклад Фонда исследования проблем демократии «Мифы о российских выборах. Как работает «пятая колонна».

Иван Шилов ИА REGNUM Фейк

Любопытно, что одному из экспертов доклад не вполне понравился — за критику организации «Голос» (СМИ — иностранный агент), которую авторы текста называют ключевым распространителем мифов о выборах. Специалист даже призвала «не пугать» людей рассказами о мифах. Но об этом позже.

Тезисы доклада изложил перед собравшимися зампред свердловской палаты Владимир Винницкий. Если вкратце — есть пять ключевых мифов, которые запускают для дискредитации российских выборов.

Первый миф: 9 млн граждан РФ лишены права голоса на ближайших выборах из-за наличия второго гражданства, а сотни тысяч «не могут избраться» из-за «антиэкстремистских» поправок в Конституцию. Однако, согласно докладу, на выборы в Государственную Думу РФ по статье о причастности к экстремизму не были зарегистрированы лишь 12 человек.

«По данным МВД России на начало 2020 года, за последние 5 лет жителей России сообщивших от втором гражданстве или виде на жительство иностранного государства насчитывалось около 544 тысяч человек», — так в выступлении разоблачался миф о 9 млн «лишенцев».

Обсуждение доклада «Мифы о российских выборах. Как работает «пятая колонна»

Второй миф: «настоящую» оппозицию не допустили к выборам. На это авторы доклада отвечают следующим образом: в 2021 году снизилось количество отказов в регистрации как партийных списков (с 16,7% до 6,7% отказов от всех заявок), так и на выборах в одномандатных округах (от 245 до 180 отказов). В выборах также участвует «Яблоко», в чьих списках имеется аффилированное с организацией — иностранным агентом лицо.

Третий миф как раз и вызвал дискуссии среди обсуждающих. «Миф о том, что признание иноагентом свидетельствует о подготовке к массовым фальсификациям», — так описывают данный «фейк» авторы доклада. Миф распространяется НКО «Голос» (СМИ — иностранный агент), которую как раз и признали иноагентом.

. Доклад «Мифы о российских выборах. Как работает «пятая колонна» «В выборах примут участие сотни тысяч наблюдателей от партий, кандидатов и общественных наблюдателей, а заседания Общественного штаба Москвы проходят с активным участием сопредседателя организации — иноагента «Голос» (СМИ — иностранный агент) Григория Мельконьянца»

И тут начались возражения. В дискуссию вступила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова (по совместительству — глава «Центра общественного наблюдения» в регионе).

Све.рф Татьяна Мерзлякова

«Я всегда работала с «Голосом» (СМИ — иностранный агент). Если мы не даём повода для нарушений, то им и писать нечего», — парировала омбудсмен. Она добавила, что наблюдатели постоянно выезжают на проверки инцидентов, о которых заявляет организация-иноагент. «Кстати, у меня есть договорённость с людьми, которые входили в своё время в команду «Голоса» (СМИ — иностранный агент), что поступили нарушения», — подчеркнула уполномоченный.

Отметим, что структура критиковалась в докладе за многое. По словам авторов, именно «Голос» (СМИ — иностранный агент) ответственен за распространение всех указанных мифов. Организация работает против российских выборов, считают в Фонде исследования проблем демократии.

— Поэтому так пугать нас, Владимир Ильич [Винницкий], не сильно надо, потому что в Свердловской области мы марку ещё держим, — обратилась к зампреду палаты Мерзлякова.

Opso66.ru Владимир Винницкий

— А я и не пугал, — удивился Винницкий. — Я пересказал два доклада.

— Но они какие-то страшненькие больно, — настояла на своём омбудсмен. Через некоторое время она покинула мероприятие.

Позже спикер палаты Александр Левин вновь раскритиковал «Голос» (СМИ — иностранный агент), напомнив, что организация отказывается удалять со своего сайта «нарушения», которые не подтвердились.

Ещё один миф разбили довольно быстро — видеонаблюдение на избирательных участках ведётся, пусть и «не для всех». Долго на этом не останавливались.

Разбор последнего, пятого мифа был довольно занимательным — авторы доклада отбивали тезис физика Сергея Шпилькина о том, что на голосовании в 2016 году якобы было фальсифицировано от 12 до 22 млн. голосов. Специалист утверждал, что смог выявить это благодаря «кривой Гаусса».

К разоблачению этого мифа, оказывается, приложил руку ныне покойный Леонид Шалимов, возглавлявший на Урале НПО автоматики.

Opso66.ru Обсуждение доклада «Мифы о российских выборах. Как работает «пятая колонна»

«Великий учёный и астроном Гаусс придумывал эту кривую, действительно. И её использовали оружейники, которые [просчитывали] полёт снаряда! И этот Шпилькин взял это для [анализа] выборов. Но это дичь, абсурд!» — возмутился Александр Левин.

В заключении Левин признал, что не обращать внимание на эти мифы никак нельзя. «Всё это работает, я не хочу никого [обидеть], на обывателя — сильно работает!» — сказал председатель палаты.

Впрочем, никто больше не стал подвергать сомнению предъявленные угрозы. После доклада о мифах общественники заслушали выступление о возможном исходе выборов — оно было более спокойным и настроило всех на мирный лад.