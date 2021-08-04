30 июля 2021 года в южной части Екатеринбурга внезапно встали трамваи и троллейбусы. Вовсе не из-за пробок, в которых город уже привык проводить своё время.

Иван Шилов ИА REGNUM Екатеринбург

Позже в МУП «Гортранс» рассказали, что транспорт остановился вследствие аварии на контактной сети. Но журналистов не устроило данное объяснение. И правильно: причина оказалась совсем другой.

«15 июля 2021 года в адрес ЕМУП «Гортранс» от «Екатеринбургэнергосбыта» (АО «ЕЭнС») поступило уведомление об отключении 30 июля 2021 года электроэнергии из-за задолженности за потребленные энергоресурсы, общая сумма которой составляла более 140 миллионов рублей. Сегодня, 30 июля, специалисты ЕМУП «Гортранс» в присутствии сотрудников АО «ЕЭнС» произвели самоограничение тяговых подстанций Октябрьского троллейбусного депо».

Иначе говоря, предприятие накопило громадный долг — и энергетики решили проявить инициативу. Правда, речь идёт не только о деньгах, но и о функционировании единого общественного организма, коим и является город.

Вадим Кондратьев Рубильник

«140 миллионов рублей. Меньше, чем уходит за полгода на поддержание нового футбольного стадиона, выстроенного к чемпионату», — заметил пользователь Vivekananda.

«Скорей всего, это все ведёт к очередному подорожанию стоимости проезда в общественном транспорте города», — опасается Vernisag. «Как меняется этот мир! Ещё совсем недавно электротранспорт считался самым экономичным!» — отвечает «Джон Сильвер».

«Троллейбусам лет по 30, ничего не обновляется, зарплаты в отрасли копеечные, проезд дорогой, куда деньги-то деваются?!» — удивляется «Экстрапорошок».

Позже в мэрии объяснили, куда делись деньги. По словам чиновников, долги образовались из-за падения пассажиропотока в пандемию COVID-19.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что с энергетиками было заключено соглашение об отсрочке платежа. «На какой-то стадии, видимо, не сработало. Но все выводы сделаны, меры приняты», — сказал глава города.

Мэрия подписала постановление по выделению дополнительных средств, сейчас электрический транспорт работает бесперебойно. Однако детальную экспертизу общественного транспорта ещё предстоит провести.

«С причиной возникновения долгов, я так понимаю, разбираться никто не будет», — опасается горожанин.

«Не сработает, систему надо менять, а иначе всё так и будет продолжаться!» — возмущается пользователь Вася.

«Спасибо нашему мэру за качественную и эффективную работу, образцовое состояние городского хозяйства!» — пишет житель города.

Позже обнаружилось и ещё одно обстоятельство.

Работники общественного транспорта пассажирского транспорта Екатеринбурга и других муниципалитетов Свердловской области собрали более 3,3 тыс. подписей и передали их полпреду президента в УрФО Владимиру Якушеву.

council.gov.ru Владимир Якушев

По словам сотрудников, зарплата на транспортных предприятиях ниже на 30% средней по региону. Также работники жалуются на нарушение их прав.

«Люди понимают, что, если сейчас их не услышат, они могут хоть завтра пойти в суд и при огромном количестве судебных исков предприятие просто встанет», — написала председатель свердловского отделения Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Ольга Майер.

Как одновременно решить две проблемы и не допустить транспортного коллапса? Смогут ли власти решить эту задачу, непонятно.

«Очевидным решением вопроса станет поднятие тарифов до уровня прогрессивных стран и московского региона», — пишет пользователь Б. Головин.

«Велорикши нужны нашему городу и выделенные полосы для них», — считает Дон Румата.

«При коммуняках общественный транспорт не отключали за долги, а развивали его, метро строили, а сейчас демократия и либерализм из всех щелей», — грустит Пан Щик.

Очевидно одно: если пустить всё на самотёк, коллапс системы общественного транспорта неизбежен.