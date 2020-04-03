В Свердловской области решили продлить режим самоизоляции до 20 апреля 2020 года. Корреспонденты ИА REGNUM решили проинспектировать пространства Екатеринбурга и обнаружили, что ограничения уже серьёзно сказались на численности горожан на улицах.

Дмитрий Красноухов ИА REGNUM Площадка у Свердловского областного суда

Галина Брусницына ИА REGNUM Плотина городского пруда

Галина Брусницына ИА REGNUM Оперный театр

Галина Брусницына ИА REGNUM Гимназия № 9

Дмитрий Красноухов ИА REGNUM Мужчина с ребёнком

Галина Брусницына ИА REGNUM Пункт общепита