Екатеринбург немноголюдный: как улицы города переживают самоизоляцию
3 апреля 2020
В Свердловской области решили продлить режим самоизоляции до 20 апреля 2020 года. Корреспонденты ИА REGNUM решили проинспектировать пространства Екатеринбурга и обнаружили, что ограничения уже серьёзно сказались на численности горожан на улицах.
Дмитрий Красноухов ИА REGNUM
Площадка у Свердловского областного суда
Галина Брусницына ИА REGNUM
Плотина городского пруда
Галина Брусницына ИА REGNUM
Оперный театр
Галина Брусницына ИА REGNUM
Гимназия № 9
Дмитрий Красноухов ИА REGNUM
Мужчина с ребёнком
Галина Брусницына ИА REGNUM
Пункт общепита
Дмитрий Красноухов ИА REGNUM
Парк «Зелёная роща»