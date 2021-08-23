Екатеринбург, 23 августа, 2021, 16:14 — ИА Регнум. Организация «Мемориал» (НКО, выполняющая функции иностранного агента) странным образом поднимает тему репрессий в Екатеринбурге.

M-i-e.ru Мемориал репрессированным в Екатеринбурге

Представители структуры ополчились на велосипедистов, которые проводили 21 августа спортивные состязания недалеко от мемориала репрессированным (за городом). Хотя спортсмены двигались по дорогам, по которым ездят и автомобилисты, сотрудники организации — иностранного агента публично выразили своё несогласие с происходящим.

Между тем в тот же день прямо на территории памятного сооружения проходил «иммерсивный спектакль», организованный при содействии Музея истории Екатеринбурга. «Мемориал» (НКО, выполняющая функции иностранного агента) информационно поддержал мероприятие, размещая анонсы спектакля на своих интернет-ресурсах. Процитируем ниже репортаж с постановки, которая идёт уже не первый год.

M-i-e.ru «Иммерсивный спектакль» рядом с мемориалом репрессированным. Кровь — для антуража?

«Одно из самых пронзительных действий спектакля — спуск в яму глубиной в два человеческих роста. Именно в такие закапывали трупы, — отмечает журналист «Знака». — Зрители по двое отправляются в маленькую комнату допроса, и здесь начинается иммерсивная часть. Один из зрителей превращается в следователя, другой — в обвиняемого».

В завершении спектакля участников ждёт ещё один иммерсивный приём. «По сюжету я расстреляла человека (метафорично), и поняла это уже после мероприятия, возвращаясь за вещами», — пишет корреспондент.

M-i-e.ru «По сюжету я расстреляла человека...»

Подобные виражи ни разу не осуждались иностранным агентом. Однако постановка возмутила доктора исторических наук, профессора Уральского федерального университета Анатолия Черноухова. «Других способов у них уже нет, люди им не верят. Это страшно. Это оскорбление чувств людей, которые действительно могли незаконно пострадать», — заявил эксперт корреспонденту ИА REGNUM.

Историк обратил внимание ещё на один аспект: процесс реабилитации, стремительно шедший в позднесоветскую и постсоветскую эпоху, подвергается критике. «Надо изучать, как проходила реабилитация. Состав комиссий, сколько времени она работала? За день реабилитировали тысячи человек! Всё было на уровне формальности. Не смотрели никакие дела. А надо каждого конкретного человека брать и разбирать», — считает Черноухов.

Krasnouhov.livejournal.com Анатолий Черноухов

Странности в поведении иностранного агента отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM и выдающийся свердловский архивист Станислав Алексеев, долгое время заведовавший партийным архивом Свердловского областного комитета КПСС. Хотя эксперт и является внуком «врага народа», он призывает избегать крайностей в изучении сталинской темы.

Станислав Алексеев «Не зря в 1938 году 608 человек — этот список есть в партийном архиве — были реабилитированы. Это были работники среднего звена, МТС и так далее. Это была первая реабилитация. Была статья Сталина, где он критиковал перегибы в Свердловске — когда чуть ли не признавали «врагом народа» за сделанные фотографии. Такие факты несли и обществу «Мемориал» (НКО, выполняющая функции иностранного агента), и другим. Но эти факты не выпячивали, ведь они показывали, что у человека, который, как глава государства, безусловно, несёт ответственность за нарушения в репрессиях, были и положительные моменты».

Cdooso.ru Станислав Алексеев

Ранее бывший глава Управления архивами Свердловской области Александр Капустин заявлял, что воспринимает изучение сталинских репрессий как «спокойный исследовательский процесс», который должен быть чужд ангажированности.

Следует ли такому подходу нынешний глава иностранного агента Алексей Мосин? Один из последних проектов историка — попытка установить табличку о репрессированных на здание ФСБ. Мосин стоял с табличкой «Здесь мучали и убивали людей» рядом с указанным зданием.

Личная страница Алексея Мосина в Facebook Историк Алексей Мосин

Научная критика сталинизма нужна, однако либеральные практики «антисталинистов» могут вызвать ренессанс сталинистских настроений, предупреждает философ Андрей Коряковцев. Этим опасением он поделился в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM. Так какого результата добиваются организаторы странных действ на территории мемориала?