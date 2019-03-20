Екатеринбург, 20 марта, 2019, 11:35 — ИА Регнум. 16 марта 2019 года в свердловском отделении КПРФ ознаменовалось расколом. Молодые члены партии и комсомола обвинили лидера областного комитета Александра Ивачёва в финансовых и кадровых махинациях. Также руководителю вменили в вину желание «раздавить» екатеринбургский комсомол. Конфликт вылился в потасовку, которая попала на видео. Скандал прогремел на всю Россию и выявил серьёзные внутренние проблемы в КПРФ.

Egd.ru Депутат екатеринбургской гордумы от фракции КПРФ Андрей Пирожков

Что произошло и что происходит — об этом мы поговорили с одним из участников конфликта, депутатом Екатеринбургской городской думы от КПРФ Андреем Пирожковым.

Расскажу, что было до этого.

После моего избрания в гордуму Екатеринбурга я подошёл к главе обкома Александру Ивачёву и сказал: «Давай мы возьмём на ставку одного из самых активных комсомольцев, он честно не будет класть эти деньги себе в карман, а мы будем их пускать на работу молодёжной организации». А Саша мне ответил: «Ты мне сначала все деньги сдавай, а потом будешь у бухгалтера с моего разрешения что-то брать». Ну ничего себе, думаю!

Я ему сказал тогда: «Подожди, так не пойдёт». Несколько раз он пытался ко мне с этим вопросом подойти, но это ничем не заканчивалось.

Он обвиняет меня, что я якобы какие-то деньги у партии увёл. Речь идёт о фонде оплаты помощников депутата — 67 тысяч рублей ежемесячно. Оттуда его обвинения про 200 тысяч рублей, которые я ему должен отдать, — он складывает этот фонд за несколько месяцев. По сути, он занимается вымогательством!

После того как он понял, что я не иду на его условия, он начал через своих подчинённых рассказывать, что я работаю на «Единую Россию», на «Партию пенсионеров», на «Коммунистов России» и так далее. Что я якобы негодяй, вор, и со мной вообще оставаться нельзя.

Я когда услышал это, я позвонил ему и сказал: «Давай мы не будем делать так, как ты поступал ранее со своей командой». Ведь каждый, кто уходил, был полностью облит грязью внутри партии и комсомола! И он ответил мне: «Я сделаю всё, чтобы люди, которые к тебе хорошо относились, изменили своё мнение. Моего авторитета и положения в партии хватит, чтобы это сделать».

После этого я встретился с екатеринбургским комсомолом и объяснил всю ситуацию. До них уже тогда дошла какая-то информация. Мы обсудили всё это, и ребята стали на мою сторону.

Когда это увидел Саша Ивачёв, он принял решение о роспуске екатеринбургского комсомола. Именно поэтому комсомольцы решили прийти

Мы пришли высказаться на тему молодёжной политики, где обсуждался комсомол. Мы даже не собирались сначала кричать «Ивачёва в отставку!» — мы туда не за этим пришли, нам просто не дали слова. Но после этого нас стали физически выталкивать и уронили нескольких девочек на пол. Девочки стояли и плакали. В тот момент пришло понимание: областному отделению партии комсомол не нужен. То, как региональное отделение партии поступает с местным отделением комсомола, — это волюнтаристское решение, это вообще не вписывается ни в какие рамки.

А Александр Ладыгин, депутат свердловского Законодательного собрания от КПРФ и ответственный за идеологию партии, убеждал сотрудников ГБР и правоохранительных органов, рассказывал, как мы крушим имущество обкома и воруем. Сделал он это по указке Ивачёва.

Внутри областного комитета нет общественного контроля за расходом финансов. Этот контроль планомерно уничтожался. Все люди уводились, отдалялись Ивачёвым от принятия этих решений. Итог налицо: ни одного человека, который был с ним тогда, не осталось. Начиная с конца 2015 года всё уходило в единоличную эксплуатацию областного отделения — как какой-то коммерческой организации.

Я могу говорить только про вершину айсберга. 2016 год. Покупается машина за 3 млн рублей. Покупается квартира за 5 млн рублей. В это же время — он не может объяснить, откуда деньги — он берёт расписку с члена КПРФ и избирательной комиссии Свердловской области Сергея Голубева, где тот якобы даёт 2 млн рублей в долг Саше. Внутри обкома ходил слух — и скорее всего это правда — что Голубев занял 2 млн не только Саше, но и его жене Вике Ивачёвой.

Я думаю, что перелом произошёл в 2016 году. Тогда вскрылось, что приехавший из Тулы политтехнолог Владислав Сухорученко получал по 500 тысяч рублей в месяц, также ему предоставили вместе с помощником жилье — тоже за счёт партии. Другому политтехнологу платили по 250 тысяч в месяц.

В 2016 году в областную думу от КПРФ заходит представитель Русской медной компании. В 2018-м в Екатеринбурге — главный инженер небоскрёба «Высоцкий» Виктор Сомиков. У меня к нему нет претензий, он просто хотел попасть в городскую думу. Сомиков поучаствовал в праймериз «Единой России», не получилось, а потом пришёл к Ивачёву и договорился. А ещё в гордуму пришёл Олег Гордеев, школьный друг Саши Ивачёва. Гордеев, кстати, является бывшим членом ЛДПР, До избирательной кампании он ни дня не потратил на КПРФ.

Предвыборная кампания из-за этого превратилась в фарс — половина финансирования не доходила до рядовых коммунистов, в том числе и в Екатеринбурге. 2016 год наглядно показал — до выборов в Законодательное собрание у КПРФ было семь областных депутатов, сейчас — лишь четыре. Очень много мест было потеряно в муниципальных думах. Но Саша Ивачёв отреагировал на это как на победу и улетел отдыхать.

Простой пример от бывшего руководителя аппарата обкома Юрия Емалетдинова, который прямо во время пленума бросил свой партийный билет в Ивачёва. Юрий — брат руководителя городского комсомола Евгения Емалетдинова. Юре и руководителю аппарата обкома Андрею Хабарову звонили из области в 2016 году и постоянно жаловались: «Нам не хватает финансирования!» Банально, даже не у всех местных отделений есть свои помещения! То ли в Нижней, то ли в Верхней Салде не помещение — а сарай какой-то! Деньги уходят не на организацию, они ведь могли пойти даже на кандидатов во время предвыборных кампаний — но они идут на личные нужды.

Значительную роль тут сыграла его жена Вика. После свадьбы очень изменилось отношение Ивачёва к рядовым партийцам, к своей команде. Некий культ личности присутствует, я бы так сказал. Но чтобы был культ, нужна личность, что не совсем соотносится с Сашей Ивачёвым.

Стоит вспомнить его абсолютно неадекватные решения по увольнению ряда комсомолок. Мы все говорим, что нужно защищать самых незащищенных, а действуем наоборот! По настоянию жены Саша Ивачёв увольняет восемнадцатилетнюю сироту с работы в обкоме, по настоянию жены увольняет двадцатилетнюю девчонку с ребёнком на руках.

Когда в 2014 году Ивачёв пришёл на руководство обкомом, на него возлагали большие надежды. А он разогнал всю свою команду — комсомольцев, которые его к власти и привели. Те люди, которые работали в момент прихода к власти Александра Ивачёва, более в обкоме не работают.

По сути, это я вместе с руководителем комсомола организовывал всю полевую агитационную сетку по всей области, с 2016 года. И Ивачёв в кулуарных беседах проговаривал: «Мне безразличен комсомол, мне главное — сохранить сетку». Но сетку он не сохранил, потому что всё, что делалось, — делалось из идейных соображений комсомольцами Екатеринбурга и Свердловской области.

В стране есть ещё как минимум два обкома — буквально вчера о них разговаривали. Там тоже, мягко скажем, трудности, есть подобный конфликт внутри организации, хотя и без участия комсомола.

Куратор свердловского обкома КПРФ — заместитель Геннадия Зюганова, бывший комсомолец Юра Афонин. Он поддерживает бывшего комсомольца Сашу при любом раскладе, поскольку они находятся в теневой связке.

У меня нет номеров Афонина, Зюганова. У меня нет возможности с ними связаться, но я не вижу никакой заинтересованности со стороны Юры Афонина и Саши Ивачёва в развитие организации в целом, политической партии.

Отвечу так. В партии все говорят про «омоложение». КПРФ ведь часто ассоциируют с пенсионерами. А Сашу ставили в рамках «омоложения» партии. То, зачем он тогда пришёл, он не сделал. И если КПРФ продолжит разгонять комсомольские организации, ничем хорошим это не закончится.

Левые настроения действительно возрождаются, но это не заслуга КПРФ — это обстоятельства складываются таким образом. Действия власти ещё раз оголяют этот нерв.