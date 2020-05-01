Как таковая Тюменская область возникла в составе РСФСР лишь в августе 1944 года. Тем не менее ещё за 10 лет до этого события Тюмень стала областным центром вышедшей из Уральской области Обско-Иртышской области. Данное административное формирование просуществовало недолго, позже войдя в состав Омской области. И лишь в 1944 году Тюменская область стала отдельным субъектом РСФСР.

Тюменский Судостроительный завод

До Великой Отечественной войны территория региона в основном была сельскохозяйственной, но были и промышленные очаги — в самой Тюмени, Тобольске, Ишиме. В годы индустриализации в рамках будущей Тюменской области усиленно возникали новые производства — от судоверфей до лесозаводов.

После начала войны регион принял почти три десятка фабрик и заводов из Центральной России и Украины, а также около 150 тысяч человек. Производство усиленно работало на оборонные цели.

Так, на станкостроительном заводе «Механик» Тюмени выпускались мины, на местной судоверфи готовились боевые торпедные катера. Производилась одежда и обувь для нужд Красной армии на овчинно-шубном заводе и сапоговаляльной фабрике. Создавались бесшумные планеры (было создано около 600 экземпляров) для разведки, а также заброски партизан в тыл врага.

Завод «Механик», бывший чугунолитейный завод им. Н. Д. Машарова начал производство минометов и мин калибра 82 и 120 мм

Среди эвакуированных производств оказалось конструкторское бюро всесоюзно известного авиаконструктора Олега Антонова. Известно, что в эти годы он попытался воплотить замысел «крылатого танка» на базе Т-60, хотя в итоге машина так и не пошла в серийное производство.

Авиаконструктор Олег Константинович Антонов

В 1942 году конструкторы создали поезд-баню, через который прошли сотни тысяч фронтовиков и даже сам маршал Рокоссовский. А артель «Бытовик» долгое время производила по 150−200 гармошек в месяц для нужд Уральского военного округа. Также в регионе делались снаряды, минометы, электрооборудование для автомашин и танков, армейские мотоциклы и аккумуляторы, лекарства. К станкам вставали женщины и даже дети.

Внутренние пространство поезда-бани

На территории будущей Тюменской области размещается несколько десятков госпиталей (в одной только Тюмени 11). С лета 1941 года в областной центр переносят тело Владимира Ильича Ленина, которое поместили в здании аграрного университета.

Тюменском эвакогоспитале №1498 в годы Великой Отечественной войны

В созданной в 1944 году Тюменской области проживали 917 тысяч человек, большая часть (707 тысяч) — сельское население. Более 250 тысяч жителей региона с 1941 года ушли на фронт, из них погибли в боях 74,5 тысячи, ещё более 20 тысяч пропали без вести, скончались в госпиталях еще почти 8,5 тысячи, в плену же погибли около 400 человек. Около 144,5 тысячи человек вернулись на малую родину.

Девяносто семи жителям региона было присвоено звание Героев Советского Союза, четырнадцать стали полными кавалерами ордена Славы, около 90 тысяч получили медаль «За трудовую доблесть», около 70 тысяч — другие боевые награды.

Производство снарядов

Помогали даже четвероногие жители: в 1944 году из Тюменской области и сибирских территорий были высланы около 5 тысяч кошек в Ленинград. Освободившийся от блокады город столкнулся с другой проблемой: нашествием мышей и крыс. Урало-сибирские кошки помогли рядовым жителям и защищали даже здания, имеющие большую историческую ценность (Эрмитаж и не только). Подвиг четвероногих героев увековечили в 2008 году в сквере «Сибирских кошек» в Тюмени, а в 2019 году кошки даже прошлись отдельным парадом по городу. К слову, мероприятие приурочили к 75-летней годовщине образования региона.

Тара-Амингу Сквер сибирских кошек в Тюмени

По данным на 1 апреля 2010 года в регионе проживали 3 тысячи 28 участников Великой Отечественной войны и 30 тысяч 17 тружеников тыла.