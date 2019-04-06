Екатеринбург, 6 апреля, 2019, 18:33 — ИА Регнум. «Ельцин-центр» (ЕЦ) продолжил шествие по пути инфантилизации молодёжи. Если несколько месяцев назад на площадке представили идеологию «новых людей», то сейчас её явили во плоти, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Красноухов ИА REGNUM Лииса Йокинен «HEL LOOKS meets MOS LOOKS. Уличная мода от Хельсинки до Москвы»

«Центр» разместил у себя фотовыставку финского фотографа Лиисы Йокинен«HEL LOOKS meets MOS LOOKS. Уличная мода от Хельсинки до Москвы». На ней, как утверждается в анонсе, показаны «сходства и различия уличного стиля обеих столиц». Выставку помогло организовать посольство Финляндии.

Дмитрий Красноухов ИА REGNUM Лииса Йокинен «HEL LOOKS meets MOS LOOKS. Уличная мода от Хельсинки до Москвы»

На фотографиях выставлены портреты молодых (от 16 лет и старше) людей в самых кричащих костюмах. Рядом с изображениями приведены исповедальные тексты «персонажей».

Открывает выставку существо непонятного пола по имени Вертти, которое сходу заявляет:

«В последнее время я всё больше принимаю своё тело, а потому предпочитаю более откровенную одежду».

Дмитрий Красноухов ИА REGNUM Лииса Йокинен «HEL LOOKS meets MOS LOOKS. Уличная мода от Хельсинки до Москвы»

История одежды не менее интересна, чем история самого Вертти: «Платье я взял у подруги, а сумка сшита из автомобильных шин».

Другие персонажи выставки не менее самобытны. Посетитель оценит и девушку в розовых сапогах с ошейником на шее, и юношу с оторванным рукавами у пиджака, и «дьяволицу» с красно-черными колготками и сумочкой со Сталиным, да и многих других ярких личностей.

Дмитрий Красноухов ИА REGNUM Лииса Йокинен «HEL LOOKS meets MOS LOOKS. Уличная мода от Хельсинки до Москвы»

На первый взгляд, на фотографиях явлена мешанина стилей и просто некая безвкусица. Но присмотревшись, нетрудно не заметить общий признак: всем этим людям очень хочется быть детьми. И не просто детьми, а детьми, утопающими в потребительстве. Они страшно боятся взрослеть.

«Кажется, я стремлюсь выглядеть как ребёнок из 90-х», — говорит про себя один из персонажей.

«Для меня создание образов — это игра и, конечно, самовыражение», — признаётся другая.

Дмитрий Красноухов ИА REGNUM Лииса Йокинен «HEL LOOKS meets MOS LOOKS. Уличная мода от Хельсинки до Москвы»

Может, не стоит обращать на это внимание, раз это всего лишь игра? Нет, стоит. «Ельцин-центр» выращивает новую молодёжь и внедряет в неё свои стереотипы поведения. Сейчас «образцы», которые представлены на выставке, являют собой маргиналов общества.

Ставка сделана на то, чтобы превратить «человека играющего», страшного «homo ludens», в главного героя современности. Человек труда должен быть выкинут на помойку вместе с прочими «недоразумениями СССР», которые оплевываются на других этажах «Ельцин-центра».

Поэтому это не игра, а война. Война с культурой.

Дмитрий Красноухов ИА REGNUM Лииса Йокинен «HEL LOOKS meets MOS LOOKS. Уличная мода от Хельсинки до Москвы»

Напомним, в декабре 2018 года в «Ельцин-центре» представили выставку «Не взрослейте, это ловушка!». Целью экспозиции было «напомнить всем взрослым о том, как важно смотреть на мир глазами внутреннего ребенка: без дурацких стереотипов и шаблонов, навязанных обществом».