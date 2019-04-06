«Это не игра, а война». В «Ельцин-центре» представили «молодёжь будущего»
Екатеринбург, 6 апреля, 2019, 18:33 — ИА Регнум. «Ельцин-центр» (ЕЦ) продолжил шествие по пути инфантилизации молодёжи. Если несколько месяцев назад на площадке представили идеологию «новых людей», то сейчас её явили во плоти, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Центр» разместил у себя фотовыставку финского фотографа Лиисы Йокинен«HEL LOOKS meets MOS LOOKS. Уличная мода от Хельсинки до Москвы». На ней, как утверждается в анонсе, показаны «сходства и различия уличного стиля обеих столиц». Выставку помогло организовать посольство Финляндии.
На фотографиях выставлены портреты молодых (от 16 лет и старше) людей в самых кричащих костюмах. Рядом с изображениями приведены исповедальные тексты «персонажей».
Открывает выставку существо непонятного пола по имени Вертти, которое сходу заявляет:
«В последнее время я всё больше принимаю своё тело, а потому предпочитаю более откровенную одежду».
История одежды не менее интересна, чем история самого Вертти: «Платье я взял у подруги, а сумка сшита из автомобильных шин».
Другие персонажи выставки не менее самобытны. Посетитель оценит и девушку в розовых сапогах с ошейником на шее, и юношу с оторванным рукавами у пиджака, и «дьяволицу» с красно-черными колготками и сумочкой со Сталиным, да и многих других ярких личностей.
На первый взгляд, на фотографиях явлена мешанина стилей и просто некая безвкусица. Но присмотревшись, нетрудно не заметить общий признак: всем этим людям очень хочется быть детьми. И не просто детьми, а детьми, утопающими в потребительстве. Они страшно боятся взрослеть.
«Кажется, я стремлюсь выглядеть как ребёнок из 90-х», — говорит про себя один из персонажей.
«Для меня создание образов — это игра и, конечно, самовыражение», — признаётся другая.
Может, не стоит обращать на это внимание, раз это всего лишь игра? Нет, стоит. «Ельцин-центр» выращивает новую молодёжь и внедряет в неё свои стереотипы поведения. Сейчас «образцы», которые представлены на выставке, являют собой маргиналов общества.
Ставка сделана на то, чтобы превратить «человека играющего», страшного «homo ludens», в главного героя современности. Человек труда должен быть выкинут на помойку вместе с прочими «недоразумениями СССР», которые оплевываются на других этажах «Ельцин-центра».
Поэтому это не игра, а война. Война с культурой.
Напомним, в декабре 2018 года в «Ельцин-центре» представили выставку «Не взрослейте, это ловушка!». Целью экспозиции было «напомнить всем взрослым о том, как важно смотреть на мир глазами внутреннего ребенка: без дурацких стереотипов и шаблонов, навязанных обществом».