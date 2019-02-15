Екатеринбург, 15 февраля, 2019, 13:56 — ИА Регнум. В Екатеринбурге прошел массовый митинг в память о выводе советских войск из Афганистана. Мероприятие прошло у мемориала «Чёрный тюльпан», посвященного воинам-интернационалистам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Красноухов ИА REGNUM Выступает почётный гражданин Екатеринбурга Семён Спектор. Он готовил программы реабилитации бойцов в Свердловском госпитале ветеранов войн. Митинг в память о выводе советских войск из Афганистана в Екатеринбурге

«Мы выходили из Афганистана с развёрнутыми знамёнами. Мы выходили с высоко поднятой головой, с чувством выполненного воинского долга», — заявил глава свердловского отделения Российского союза ветеранов Афганистана Виктор Бабенко.

Дмитрий Красноухов ИА REGNUM Подносят гирлянду Славы. Митинг в память о выводе советских войск из Афганистана в Екатеринбурге

На митинге, помимо «афганцев», присутствовали представители мэрии Екатеринбурга, областной власти, депутаты гордумы и свердловского Законодательного собрания, члены патриотических организаций, студенты и простые горожане. Митингующие вспомнили погибших в афганской кампании бойцов минутой молчания и поблагодарили живых участников.

Дмитрий Красноухов ИА REGNUM «Друг, и радость, и горе дели на троих...» Митинг в память о выводе советских войск из Афганистана в Екатеринбурге

Дмитрий Красноухов ИА REGNUM На мероприятии присутствовали и родственники «афганцев». Митинг в память о выводе советских войск из Афганистана в Екатеринбурге

Дмитрий Красноухов ИА REGNUM Фрагмент монумента «Черный тюльпан», усыпанный цветами. Митинг в память о выводе советских войск из Афганистана в Екатеринбурге

По завершении митинга к мемориалу «Черный тюльпан» возложили памятный венок и гирлянду Славы, а также цветы от всех присутствующих жителей города.

Дмитрий Красноухов ИА REGNUM « Мы выходили с высоко поднятой головой, с чувством выполненного воинского долга». Митинг в память о выводе советских войск из Афганистана в Екатеринбурге

Дмитрий Красноухов ИА REGNUM Молодые патриоты чтят заслуги своих отцов. Митинг в память о выводе советских войск из Афганистана в Екатеринбурге

Напомним, 15 февраля в России отмечается как День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Именно в этот день 30 лет назад СССР закончил вывод войск из Афганистана.

Дмитрий Красноухов ИА REGNUM «Стоим мы на посту, повзводно и поротно...» Митинг в память о выводе советских войск из Афганистана в Екатеринбурге