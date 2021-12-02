Дмитрий Ефимов

Автор

Директор по безопасности и стратегическому развитию Нового экспертного международного института. Специализируюсь на геополитике, цифровых технологиях и вопросах государственной безопасности, в том числе ее экономической составляющей. В советское время окончил военный институт. Проходил службу в центральном аппарате КГБ СССР. В 90-е годы был старшим офицером Штаба ФСО России. После ухода с военной службы в 1999-м году, работал в крупнейших российских корпорациях и аналитических центрах. Руководил избирательными кампаниями в РФ и за рубежом. Соавтор концепции первого сайта Президента РФ Владимира Путина. На протяжении трех последних созывов Московской городской Думы был членом Экспертного совета при ее Комиссии по безопасности. За эту работу награжден юбилейной медалью «Московская городская Дума, 25 лет». В студенческие годы увлекался рукопашным боем и волейболом. Автор книги «Самоучитель по PR для спортсменов» (Москва, 2016 год, издательство «Спорт»).